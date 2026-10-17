റമദാനും ക്രിസ്മസും ഓണവും ഒരുമിച്ച് ആഘോഷിക്കുന്ന കേരളം മാതൃക; മതസൗഹാർദത്തെ പ്രശംസിച്ച് ഉപരാഷ്ട്രപതി
ഒരു ആല്മരം അതിൻ്റെ ആഴത്തിലുള്ള വേരുകളില് നിന്ന് ശക്തി ഉൾക്കൊണ്ട് ശാഖകള് വികസിപ്പിക്കുന്നത് പോലെയാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ചയെന്ന് സി.പി. രാധാകൃഷ്ണന്
Published : October 17, 2026 at 9:20 AM IST
കോഴിക്കോട്: ഭാരതത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക പൈതൃകവും വികസന ലക്ഷ്യങ്ങളും പരസ്പരപൂരകങ്ങളാണെന്ന് ഉപരാഷ്ട്രപതി സി.പി. രാധാകൃഷ്ണന്. കോഴിക്കോട് ചാലപ്പുറം കേസരി ഭവനില് സംഘടിപ്പിച്ച നവരാത്രി സർഗോത്സവം 2026 ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ 'വികാസ് ഭി, വിരാസത് ഭി' (വികസനവും പൈതൃകവും) എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിനെ മുൻനിർത്തിയാണ് ഉപരാഷ്ട്രപതി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
ഒരു ആല്മരം അതിൻ്റെ ആഴത്തിലുള്ള വേരുകളില് നിന്ന് ശക്തി ഉൾക്കൊണ്ട് ശാഖകള് വികസിപ്പിക്കുന്നത് പോലെയാണ് രാജ്യത്തിൻ്റെ വളർച്ചയെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആധുനികതയെയും പുരോഗതിയെയും സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും ഭാരതത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യങ്ങളും മൂല്യങ്ങളും രാജ്യത്തിന് സ്ഥിരതയും വ്യക്തിത്വവും തുടര്ച്ചയും നല്കുന്നുണ്ട്.
സൃഷ്ടി, ശക്തി, ജ്ഞാനം, കരുണ എന്നിവയുടെ ശാശ്വത ഉറവിടമായ ആദിപരാശക്തിയെയാണ് നവരാത്രിക്കാലത്ത് ആരാധിക്കുന്നത്. ഭയത്തെ ധൈര്യം കൊണ്ടും അനീതിയെ നീതി കൊണ്ടും അജ്ഞതയെ ജ്ഞാനം കൊണ്ടും മറികടക്കണമെന്നതാണ് നവരാത്രിയുടെ കാലാതീതമായ സന്ദേശം. ഭാഷകളിലും ആരാധനാ രീതികളിലും വൈവിധ്യമുണ്ടെങ്കിലും പങ്കുവയ്ക്കപ്പെട്ട സാംസ്കാരിക പൈതൃകത്തിലൂടെ ഭാരതം ഒന്നിച്ചുനിൽക്കുന്നു. ഇത് ഏകഭാരതം, ശ്രേഷ്ഠ ഭാരതം എന്ന ആശയത്തിൻ്റെ അന്തഃസത്തയെയാണ് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
രാഷ്ട്രീയ അക്രമങ്ങൾ അവസാനിച്ചാല് കേരളം വീണ്ടും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാടാകുമെന്ന് ഉപരാഷ്ട്രപതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അക്രമം ഒരിക്കലും വിജയിക്കില്ല എന്നതിൻ്റെ ജീവിക്കുന്ന ഉദാഹരണമാണ് സി. സദാനന്ദന് മാസ്റ്റർ. പല പേരുകളിലുള്ള ദൈവം ഒന്നുതന്നെയാണ്. റമദാനും ക്രിസ്മസും ഓണവും ഒരുമിച്ച് ആഘോഷിക്കുന്ന കേരളത്തിൻ്റെ മതസൗഹാർദ പാരമ്പര്യം മാതൃകാപരമാണ്. മലയാളി ഗോവ ഗവര്ണറാകുന്നതും ഗോവയിലുള്ളയാൾ കേരള ഗവര്ണറാകുന്നതുമാണ് ഭാരതത്തിൻ്റെ യഥാർഥ സൗന്ദര്യമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മലയാള മാധ്യമ പ്രവർത്തന രംഗത്തും ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളും അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യവും വളര്ത്തുന്നതിലും കേസരി നൽകിയ സംഭാവനകളെ ഉപരാഷ്ട്രപതി പ്രത്യേകം അഭിനന്ദിച്ചു.
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കലയും ആധ്യാത്മികതയും വിജ്ഞാനവും സമ്മേളിക്കുന്ന പത്തുദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന നവരാത്രി സർഗോത്സവത്തിൽ പ്രമുഖരുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളും കലാപരിപാടികളും അരങ്ങേറും. ഭജന, ബൊമ്മക്കൊലു പ്രദർശനം, ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ ജയരാജിൻ്റെ സിനിമകളുടെ പ്രദർശനം എന്നിവയ്ക്ക് പുറമെ വിദ്യാർഥികൾക്കായി ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം, ലളിതഗാനം, ചിത്രരചന, ക്വിസ് തുടങ്ങിയ മത്സരങ്ങളും സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ പ്രമുഖ യോഗാചാര്യന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യോഗ പരിശീലനവും നടക്കും. ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടെ സന്ദർശനത്തോടനുബന്ധിച്ച് കോഴിക്കോട് നഗരത്തിൽ കർശന സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഗതാഗത നിയന്ത്രണങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. സുരക്ഷാ മുൻകരുതലുകളുടെ ഭാഗമായി കോഴിക്കോട് കോർപറേഷൻ പരിധിയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ജില്ല കലക്ടർ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
പി.ആര്. രാജേന്ദ്രന് പുരസ്കാരം
ചടങ്ങിൽ പ്രഥമ സർഗ കേസരി പുരസ്കാരം ആര്ട്ടിസ്റ്റ് പി.ആര്. രാജേന്ദ്രന് ഉപരാഷ്ട്രപതി സി.പി. രാധാകൃഷ്ണന് സമ്മാനിച്ചു. കേസരി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 'സംഘനൂറ്റാണ്ടിലെ അക്ഷരമുദ്രകള്' എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ പ്രകാശനവും അദ്ദേഹം നിർവഹിച്ചു. കേരള ഗവർണർ ഓംപ്രകാശ് മാഥൂർ, രാജ്യസഭാംഗം സി. സദാനന്ദന് മാസ്റ്റര്, സർഗോത്സവ സമിതി പ്രസിഡൻ്റ് വിധു ബാല, വർക്കിങ് പ്രസിഡൻ്റ് എ.കെ. പ്രശാന്ത് തുടങ്ങിയവര് പങ്കെടുത്തു. കേരളത്തിലെ സന്ദർശനം പൂർത്തിയാക്കി മടങ്ങിയ ഉപരാഷ്ട്രപതിക്ക് കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ കേരള ഗവർണർ ഓംപ്രകാശ് മാഥൂർ, മന്ത്രി ടി. സിദ്ദീഖ് എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഔദ്യോഗിക യാത്രയയപ്പ് നൽകി.
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