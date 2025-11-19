ETV Bharat / state

ചരിത്രം രചിച്ച് 14 ഡോക്‌ടർമാർ; ഒരേ ബാച്ച്, 14 ജില്ലകൾ, ഒരേ ദിവസം കൂട്ടവിരമിക്കൽ

മണ്ണുത്തി വെറ്റിനറി കോളജില്‍ എന്‍ട്രന്‍സ് എഴുതി പാസായ 14 ജില്ലകളില്‍ നിന്നുള്ള റാങ്ക് അനുസരിച്ച് തിരഞ്ഞെടുത്ത 120 പേരായിരുന്നു ഒരു ബാച്ചില്‍ പ്രവേശിച്ചതെന്ന് ഡോ. ഡി ഷൈന്‍ കുമാര്‍ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട്

Veterinary officers retirement
ഒരുമിച്ച് വിരമിക്കുന്ന വെറ്റിനറി ഓഫീസര്‍മാര്‍ (ETV Bharat)
തിരുവനന്തപുരം: തൃശൂര്‍ മണ്ണുത്തി വെറ്റിനറി കോളജില്‍ വെറ്റിനറി സയന്‍സ് ബിരുദ പഠനത്തിന് 1987 ല്‍ ചേരുമ്പോള്‍ ഈ 14 പേരും ഒരിക്കലും കരുതിയിരിക്കില്ല തങ്ങള്‍ ഒരുമിച്ച് സംസ്ഥാന മൃഗ സംരക്ഷണ വകുപ്പിൻ്റെ കീഴില്‍ ജില്ലാ വെറ്റിനറി ഓഫീസര്‍മാരായിത്തീരുമെന്ന്. വെറ്റിനറി ഡോക്ടര്‍മാരായി പലപ്പോഴായി സര്‍വീസില്‍ കയറിയ ഈ ഒരേ ബാച്ചുകാര്‍ ഒരേ ദിവസം സര്‍വീസില്‍നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു എന്ന അത്യപൂര്‍വതയ്ക്ക് സംസ്ഥാന മൃഗ സംരക്ഷണ വകുപ്പ് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ്.

യാദൃച്ഛികമായ ഒത്തുചേരൽ


കേരള മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പിൻ്റെ 71 വര്‍ഷത്തെ ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യമായാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അത്യപൂര്‍വ നിമിഷം പിറക്കാനൊരുങ്ങുന്നത്. 1987-ല്‍ മണ്ണുത്തി വെറ്റിനറി കോളേജില്‍ ഒരുമിച്ച് പഠനം തുടങ്ങിയ വിദ്യാര്‍ഥികളില്‍ 14 പേര്‍, ഇപ്പോള്‍ സംസ്ഥാനത്തെ 14 ജില്ലകളിലെയും മൃഗസംരക്ഷണ ഓഫീസര്‍മാരായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയാണ്. 2026 മെയ് 31-നാണ് ഈ കൂട്ട വിരമിക്കല്‍ നടക്കുന്നത്.

അന്നത്തെ കാര്‍ഷിക സര്‍വകലാശാലയുടെ കീഴില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്ന മണ്ണുത്തി വെറ്റിനറി കോളജില്‍ എന്‍ട്രന്‍സ് എഴുതി പാസായ 14 ജില്ലകളില്‍ നിന്നുള്ള റാങ്ക് അനുസരിച്ച് തിരഞ്ഞെടുത്ത 120 പേരായിരുന്നു ഒരു ബാച്ചില്‍ പ്രവേശിച്ചതെന്ന് സഹപാഠികളോടൊപ്പം വിരമിക്കാനിരിക്കുന്ന കൊല്ലം ജില്ലാ മൃഗ സംരക്ഷണ ഓഫീസര്‍ ഡോ. ഡി ഷൈന്‍ കുമാര്‍ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഞങ്ങള്‍ 1987 ബാച്ചാണ്. അന്ന് നീറ്റ് പരീക്ഷ നിലവില്‍ വന്നിട്ടില്ല. പഠിച്ചിറങ്ങിയ ശേഷം എല്ലാവരും പല വകുപ്പുകളിലും ജോലികളിലുമായി. എന്നാല്‍ വളരെ യാദൃച്ഛികമായി, ഇപ്പോള്‍ സഹപാഠികളില്‍ 14 പേരും 14 ജില്ലകളിലെയും മൃഗസംരക്ഷണ ഓഫീസര്‍മാരായി എത്തുകയും ഒരേ ദിവസം വിരമിക്കാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ അപൂര്‍വ ഭാഗ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകാന്‍ കഴിഞ്ഞതില്‍ വലിയ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും ഡോ. ഷൈന്‍ പറയുന്നു.

വെറ്റിനറി ഓഫീസര്‍മാര്‍ (ETV Bharat)

ബന്ധങ്ങളുടെ ശക്തി

1954-ല്‍ ആരംഭിച്ച മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പില്‍, ഒരു ബാച്ചിലെ ഇത്രയധികം പേര്‍ ഒരേ സമയം, ഒരേ പദവിയില്‍ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നത് ഒരു ചരിത്ര സംഭവമായി മാറുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചിന് ഒരു വാട്‌സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുണ്ടെന്നും ഗ്രൂപ്പില്‍ ദിവസേന ജോലി സംബന്ധിച്ചും അല്ലാതെയും പല ചര്‍ച്ചകളും സജീവമാണെന്നും ആലപ്പുഴ ജില്ലാ ഓഫീസര്‍ ഡോ. പി വി അരുണോദയം പറയുന്നു. ആരുടെയെങ്കിലും മക്കളുടെ വിവാഹമാണെങ്കില്‍ മുഴുവന്‍ ക്ലാസ്സുമെത്തും. ഈ ബന്ധം ഞങ്ങളുടെ ശക്തിയാണെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.

വിരമിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി, സഹപാഠികള്‍ ഒരു വലിയ കൂട്ടായ്മ ഒരുക്കുന്ന കാര്യവും ചര്‍ച്ചയിലാണെന്ന് ഡോ ഷൈന്‍ പറയുന്നു. മണ്ണുത്തി വെറ്ററിനറി കോളജിൻ്റെ പഴയ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലാണ് കൂട്ടായ്മ. 'ഒരു ക്ലാസ്, ഒരു വകുപ്പിൻ്റെ യാത്ര' എന്ന പേരിലാണ് സമ്മേളനമെന്ന് കണ്‍വീനറായ ഡോ. ഡി ഷൈന്‍ കുമാര്‍ പറഞ്ഞു.

വിരമിക്കുന്ന ഓഫീസര്‍മാരും അവരുടെ ജില്ലകളും

ഡോ. എസ്. രാമ - തിരുവനന്തപുരം
ഡോ. ഡി. ഷൈന്‍ കുമാര്‍ - കൊല്ലം
ഡോ. പി.വി. അരുണോദയം - ആലപ്പുഴ
ഡോ. സന്തോഷ് - പത്തനംതിട്ട
ഡോ. പി കെ മനോജ് കുമാര്‍ - കോട്ടയം
ഡോ. ബിജു ജേക്കബ് ചെമ്പാരത്തി - ഇടുക്കി
ഡോ. പി ജി രാജേഷ് - പാലക്കാട്
ഡോ. പി സജി കുമാര്‍ - എറണാകുളം
ഡോ. കെ ബി ജിതേന്ദ്ര കുമാര്‍ - തൃശൂര്‍
ഡോ. എസ് അനില്‍ കുമാര്‍ - കണ്ണൂര്‍
ഡോ. സക്കറിയ സാദിഖ് -മലപ്പുറം
ഡോ. വി ഗീത - കോഴിക്കോട്
ഡോ. ടി യു ഷാഹിന - വയനാട്
ഡോ. ബിന്ദു കെ വി - കാസര്‍കോട്

MANNUTHY VETERINARY COLLEGE
VETERINARY OFFICERS
STATE ANIMAL HUSBANDRY DEPARTMENT
VETERINARY OFFICERS RETIREMENT

