കണ്ണൂരിലെ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കരുത്തുറ്റ ശബ്ദം കെ. പി. സഹദേവൻ അന്തരിച്ചു
പതിനെട്ടാം വയസിൽ ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച് ആറര പതിറ്റാണ്ടിലേറെ കാലം സ്വജീവിതം നിസ്വ വർഗത്തിനായി സമർപ്പിച്ച ശേഷമാണ് ആദ്ദേഹം വിടവാങ്ങുന്നത്.
Published : October 23, 2026 at 2:12 PM IST
കണ്ണൂർ: കമ്യൂണിസ്റ്റ്– തൊഴിലാളി വർഗ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സമുന്നത നേതാവും എൽഡിഎഫ് കണ്ണൂർ ജില്ലാ കൺവീനറുമായ കെ. പി. സഹദേവൻ (84) അന്തരിച്ചു. സിഐടിയു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയാണ്. ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും സിപിഎം മുൻ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗവുമായിരുന്നു. പതിനെട്ടാം വയസിൽ ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച് ആറര പതിറ്റാണ്ടിലേറെ കാലം സ്വജീവിതം നിസ്വ വർഗത്തിനായി സമർപ്പിച്ച ശേഷമാണ് ആദ്ദേഹം വിടവാങ്ങുന്നത്.
ജീവൻ്റെ അവസാന ശ്വാസം വരെയും തൊഴിലാളി വർഗത്തിൻ്റെ അവകാശപോരാട്ടങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിലകൊണ്ട കെപി പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുശേഷം ബീഡിതെറുപ്പുകാരനായാണ് ജീവിതമാരംഭിച്ചത്. ടുബാക്കോ വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ കണ്ണോത്തുംചാൽ ഡിവിഷൻ സെക്രട്ടറിയായാണ് പൊതുപ്രവർത്തനം തുടങ്ങുന്നത്. തുടർന്ന് എണ്ണമറ്റ യൂണിയനുകൾക്ക് രൂപംകൊടുക്കുകയും നേതൃത്വം വഹിക്കുകയും ചെയ്തു. സിഐടിയു അഖിലേന്ത്യാ വർക്കിങ് കമ്മിറ്റിയംഗം, ബീഡി ആൻ്റ് സിഗാർ വർക്കേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി, അഖിലേന്ത്യാ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് എന്നീ നിലകളിലും പ്രവർത്തിച്ചു.
അടിയന്തരാവസ്ഥക്കാലത്ത് "മിസ' പ്രകാരം ഇരുപത് മാസം ജയിലിലായി. വിവിധ കാലയളവിൽ രണ്ടുവർഷത്തോളം വേറെയും ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞു. പൊലീസ് ‐ ഗുണ്ടാമർദനമേറ്റതിന് കയ്യും കണക്കുമില്ല. അടിയന്തരാവസ്ഥക്കുതൊട്ടു മുമ്പ് നടന്ന പൊലീസ് നരനായാട്ടിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റു. 2003 മാർച്ച് 17ന് കണ്ണൂർ എസ് പി ഓഫീസീലേക്ക് നടന്ന എൽഡിഎഫ് മാർച്ചിലും പൊലീസിൻ്റെ ക്രൂര മർദനത്തിനിരയായി.
1955‐ 56ൽ കമ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി അംഗമായി. 1964ൽ സിപിഎം രൂപം കൊണ്ടതുമുതൽ 78 വരെ കണ്ണൂർ മുനിസിപ്പൽ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി. 78 ൽ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം. 86 മുതൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗം. 2005ൽ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗമായി. 2022ൽ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു. 2006ൽ കണ്ണൂർ നിയമസഭ മണ്ഡലത്തിൽ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായിരുന്നു.
എളയാവൂർ കണ്ണോത്തുംചാലിലെ പരേതരായ കുഞ്ഞിരാമൻ്റെയും കെ. പി. താലയുടെയും മകനാണ്.
കണ്ണൂർ ടൗൺ സർവീസ് സഹകരണ ബാങ്ക് മാനേജരായിരുന്ന എ. കെ. കൗസല്യയാണ് ഭാര്യ. കെ. പി. സജീവൻ (ഇൻ്റീരിയർ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉടമ), രാജീവൻ( ബയോഡ്രോപ്പ്സ് വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ എംഡി,) ഷമീർ (ഇംഗ്ലണ്ട്) എന്നിവര് മക്കളും ജസിത(അഭിഭാഷക), പ്രീഷ്മ(കണ്ണോത്തുംചാൽ) സംയുക്ത(ഇംഗ്ലണ്ട്) എന്നിവര് മരുമക്കളുമാണ്. സഹോദരങ്ങൾ: പരേതരായ യശോദ, ശ്രീമതി.
വാക്കിലും മനസിലും എന്നും സിഐടിയു
ഇന്ത്യൻ തൊഴിലാളി വർഗത്തിൻ്റെ പ്രതീക്ഷയും പ്രത്യാശയുമായ സിഐടിയുവിൻ്റെ രൂപീകരണ സമ്മേളനം തൊട്ട് പിന്നിട്ട 52 വര്ഷത്തിനിടയിൽ സിഐടിയു എന്ന വാക്ക് ഉച്ചരിക്കാത്ത ഒരുദിവസംപോലും കെ പിയെന്ന കെ പി സഹദേവൻ്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായിട്ടില്ല. തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് വിശ്രമമില്ലാതെ നേതൃത്വം വഹിച്ച കെപിയുടെ ജീവനും ജീവിതവും തൊഴിലാളി സംഘടനാ പ്രവർത്തനം മാത്രമായിരുന്നു.
പതിനെട്ടാം വയസിൽ സംഘടനാ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ ആറര പതിറ്റാണ്ടോളമായി വിശ്രമമറിയാത്ത പോരാളി. 1968ൽ മംഗ്ലൂർ ഗണേഷ് ബീഡിക്കമ്പനി അടച്ചുപൂട്ടിയതിനെതിരെ നടന്ന ഐതിഹാസികമായ തൊഴിലാളി പ്രക്ഷോഭം. മുതലാളിമാരുടെ ഗുണ്ടകൾ സമരത്തെ ചോരയിൽ മുക്കിക്കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ ചെറുത്തുതോൽപിക്കാൻ ധീരമായ നേതൃത്വം വഹിച്ചൂ സംയുക്തസമരസമിതി ജനറൽ കൺവീനറായിരുന്ന കെ പി.
1970 മെയ് മുപ്പതിനാണ് കൊൽക്കത്തയിൽ സിഐടിയു രൂപീകരിണ സമ്മേളനം നടന്നത്. കണ്ണൂരിൽനിന്ന് സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പോയവരിൽ അവശേഷിച്ച ഏക പ്രതിനിധി. അന്ന് മുതൽ അവസാന ശ്വാസം വരെയും തൊഴിലാളികളുടെ അവകാശ സമരങ്ങളുടെ മുൻനിരയിൽ ഈ പോരാളിയുണ്ടായിരുന്നു. 1969–ൽ മുംബൈയിലെ ഷൺമുഖാനന്ദ ഹാളിൽ നടന്ന എഐടിയുസി സമ്മേളനത്തിൽ ബി. ടി. രണദിവെയുടെയും പി. രാമമൂർത്തിയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ മുന്നൂറോളം പ്രതിനിധികൾ ഇറങ്ങിപ്പോയതിൽ ഒരാൾ കെപിയായിരുന്നു. സംഘടനയിൽ ആശയസംഘട്ടനം രൂക്ഷമായതിനെ തുടർന്നായിരുന്നു ഇറങ്ങിപ്പോക്ക്. തൊട്ടടുത്ത ഹാളിൽ യോഗം ചേർന്നാണ് പുതിയ സംഘടന രൂപീകരിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്.
ഗണേശ് ബീഡി അടച്ചുപൂട്ടി തൊഴിലാളികളെ തെരുവാധാരമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ കേരള ദിനേശ് ബീഡി സഹകരണ സംഘം രൂപീകരിക്കുന്നതിലും പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചു. ഹാൻവീവ് ചെയർമാനും കണ്ണൂർ എകെജി സഹകരണ ആശുപത്രി പ്രസിഡൻ്റുമായിരുന്നു. ബീഡിത്തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് അംഗം, കേന്ദ്രബീഡി വെൽെഫയർ ഫണ്ടിൻ്റെ സംസ്ഥാന ഉപദേശക ബോർഡ്, ബീഡി, സിനിമ, ചെറുകിട എഞ്ചിനീയറിങ്, മലഞ്ചരക്ക് വ്യവസായത്തൊഴിലാളികളുടെ മിനിമം വേജസ് കമ്മിറ്റി എന്നിവയിൽ അംഗമായിരുന്നു. സിഐടിയു നേതൃത്വത്തിലുള്ള നിരവധി സംഘടനകളുടെ ജില്ലാ ഭാരവാഹി കൂടിയാണ് കെ പി.
‘മിസ ’തടവുകാരനായി 20മാസം
മെയിൻ്റനൻസ് ഓഫ് ഇൻ്റേണൽ സെക്യൂരിറ്റി ആക്ട് (മിസ) പ്രകാരം ഇരുപതുമാസം കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ കഴിഞ്ഞ നേതാവാണ് കെ. പി. സഹദേവൻ. ജനാധിപത്യാവകാശങ്ങൾ കവരുന്നതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചവരെ ജയിലിലടച്ച് നിശബ്ദമാക്കാൻ നോക്കിയ കാലത്തിൻ്റെ ഇര.
അന്നത്തെ കണ്ണൂർ എസ്പി ജോസഫ് തോമസ്, ടൗൺ എസ്ഐ പുലിക്കോടൻ നാരായണൻ എന്നിവർ നടത്തിയ ഭീകരമർദനത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റതിൻ്റെ പാടുകൾ ഉണങ്ങുംമുമ്പാണ് സിപിഎം കണ്ണൂർ ജില്ലാകമ്മിറ്റി ഓഫിസിൽനിന്ന് സഹദേവനെ അറസ്റ്റുചെയ്യുന്നത്. പാർട്ടി മുനിസിപ്പൽ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറിയായ സഹദേവനെ ടൗൺ സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോയത്. ഭീകര മർദനത്തിനിരയായ പിണറായി വിജയനെയും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനെയും സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിച്ചു. കണ്ണൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴാണ് മിസ തടവുകാരനാണെന്ന് മനസ്സിലായത്.
കെ. ചന്ദ്രശേഖരൻ, എം. പി. വീരേന്ദ്രകുമാർ, കെ. ജി. മാരാർ, സയ്യിദ് ഉമ്മർ ബാഫക്കി തങ്ങൾ എന്നിവർ സഹതടവുകാരായിരുന്നു. ജോസഫ് തോമസിനും പുലിക്കോടൻ നാരായണനുമെതിരെ കെ. പി. സഹദേവൻ നൽകിയ കേസിൽ ഹാജരായ തലശേരി കോടതിയിലെ എം. കെ. ദാമോദരൻ ഉൾപ്പെടെ ഏഴ് അഭിഭാഷകരെയും മിസ തടവുകാരാക്കിയിരുന്നു.
ജയിലിലെ എട്ടാം ബ്ലോക്കിലെ രാഷ്ട്രീയ തടവുകാരെ തൊട്ടടുത്ത ബ്ലോക്കിലെ നക്സൽ തടവുകാർ ആക്രമിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടതും സഹദേവൻ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ തടവിൽ കഴിയുമ്പോഴാണ്. പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ ആക്രമിച്ച് വലിയ വാർത്തയാക്കുകയായിരുന്നു നക്സലുകളുടെ ലക്ഷ്യം. എട്ടാം ബ്ലോക്കിന് പൊലീസ് കാവൽ ഏർപ്പെടുത്തിയപ്പോഴാണ് ഇവിടെക്കഴിയുന്ന രാഷ്ട്രീയ തടവുകാർ വിവരം അറിയുന്നത്. ഇതിനെത്തുടർന്നാണ് കെ. ജി. മാരാർ, നക്സൽ നേതാവ് കുന്നിക്കൽ നാരായണൻ തുടങ്ങിയവരെ ഈ ബ്ലോക്കിൽനിന്ന് മാറ്റുന്നത്.
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