ലൈഫ് പദ്ധതിയുടെ പേരിൽ തട്ടിപ്പ്; വിഇഒ റാണി ലക്ഷ്മി റിമാന്ഡില്
തണ്ണിത്തോട്, സീതത്തോട് പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്ന് മാത്രം 53 ലക്ഷത്തോളം രൂപ തട്ടിയെടുത്തതായാണ് പ്രാഥമിക കണ്ടെത്തൽ. അരുവാപ്പുലം പഞ്ചായത്തിലെ ലൈഫ് പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റിലുള്ള സമാന പേരുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത്.
Published : September 3, 2026 at 8:05 PM IST
പത്തനംതിട്ട: ബന്ധുക്കളെ ഗുണഭോക്താക്കളാക്കി ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയുടെ പേരില് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫിസർ റിമാൻഡിൽ. വ്യാജരേഖകള് ചമച്ച് നിര്ധനര്ക്ക് കിട്ടേണ്ട പണം തട്ടിയെന്നതാണ് തണ്ണിത്തോട് പഞ്ചായത്ത് വില്ലേജ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫിസർ റാണി ലക്ഷ്മിയ്ക്കെതിരെയുള്ള കേസ്. പ്രതിയെ ഇന്ന് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ ശേഷം റിമാൻഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു.
അരുവാപ്പുലം സ്വദേശിനിയായ ഇവർ കോന്നി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ചില ക്രിമിനൽ കേസുകളിലെ പ്രതി കൂടിയാണ്. തണ്ണിത്തോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയുടെ പരാതിയിലാണ് ആദ്യം ഇവർക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. ഈ അന്വേഷണത്തിനിടെ ഇവർ മുൻപ് ജോലി ചെയ്തിരുന്ന അരുവാപ്പുലം, സീതത്തോട് പഞ്ചായത്തുകളിലും സമാന രീതിയിലുള്ള തട്ടിപ്പ് നടത്തിയിട്ടുള്ളതായി കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.
ലൈഫ് പദ്ധതിയിലെ ഗുണഭോക്താക്കള്ക്ക് പണം ലഭിക്കുന്നില്ലെന്ന പരാതിയെ തുടർന്നാണ് തട്ടിപ്പ് പുറത്തറിയുന്നതും പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയതും. തണ്ണിത്തോട്, സീതത്തോട് പഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്ന് മാത്രം ഇവർ 53 ലക്ഷത്തോളം രൂപ തട്ടിയെടുത്തതായാണ് കണ്ടെത്തൽ. അന്വേഷണത്തിൽ അരുവാപ്പുലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലും ലക്ഷങ്ങളുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതായി കണ്ടെത്തി. തുടർന്ന് കോന്നി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫിസർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശോധന നടത്തി.
പരിശോധനയിൽ അരുവാപ്പുലത്ത് മാത്രം 15 ലക്ഷത്തോളം രൂപയുടെ ക്രമക്കേടുകൾ നടത്തിയതായാണ് പ്രാഥമിക കണ്ടെത്തൽ. അരുവാപ്പുലം പഞ്ചായത്തിലെ ലൈഫ് പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റിലുള്ള സമാന പേരുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത്. റാണി ലക്ഷ്മിയുടെ മാതാവ്, ഭർത്താവ്, മറ്റ് ബന്ധുക്കൾ, സുഹൃത്തുക്കൾ എന്നിവരെ വ്യാജ ഗുണഭോക്താക്കളാക്കി മാറ്റി. ശേഷം ഇവരുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് പണം പലതവണകളായി മാറ്റിയാണ് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയത്.
അമ്മയുടെയും ഭർത്താവിൻ്റെയും സുഹൃത്തുക്കളുടെയും വിവരങ്ങള് റാണി ലക്ഷ്മി ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടികയില് ഉള്പ്പെടുത്തിയത്തായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. തുടർന്ന് കോന്നി സിഐയുടെ നേതൃത്വത്തില് ഇവരുടെ വീട്ടില് പരിശോധന നടത്തിയ ശേഷം പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുകയായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയിലാണ് റാണി ലക്ഷ്മി തണ്ണിത്തോട് വിഇഒയായി ചുമതലയേല്ക്കുന്നത്.
റാണി ലക്ഷ്മി ഇവരുടെ ഭർത്താവിന് ഓണസമ്മാനമായി ടോറസ് ലോറി നൽകിയതായും കണ്ടെത്തി. തട്ടിപ്പ് നടത്തി കിട്ടിയ പണമാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും സംശയിക്കുന്നു. നേരത്തെയും റാണി ലക്ഷ്മിയും ഭർത്താവും ക്രിമിനല് കേസുകളില് പ്രതികളാണ്. ഒമ്പതാം ക്ലാസുകാരനെ മര്ദിച്ച കേസിലും അയല്വാസിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലും ഇരുവരും റിമാന്ഡിൽ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
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കോന്നി ഡി വൈ എസ് പി അബ്ദുൽ റഹീമിൻ്റെ നേതൃത്തിൽ കോന്നി വി എസ് കിരൺ, തണ്ണിത്തോട് എസ് ഐ അനൂബ് വി, എന്നിവരുൾപ്പെട്ട സംഘമാണ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നത്. അരുവാപ്പുലം പഞ്ചായത്തിലും വിഇഒ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നു അരുവാപ്പുലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് രേഷ്മ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. മറ്റിടങ്ങളിലെ തട്ടിപ്പ് പുറത്തു വന്നതിന് പിന്നാലെ നടത്തിയ പ്രാഥമിക കണക്കെടുപ്പിലാണ് വൻ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തിയതെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
2021 ലാണ് റാണി ലക്ഷ്മി അരുവാപ്പുലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ വിഇഒ ആയി ചുമതലയേൽക്കുന്നത്. 2024 ൽ ഒരു ക്രിമിനൽ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടി ക്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പണീഷ്മെൻ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിൽ ഇവർ സീതത്തോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലേയ്ക്ക് സ്ഥലം മാറി പോവുകയായിരുന്നു. അരുവാപ്പുലം പഞ്ചായത്തിൽ നടന്ന തട്ടിപ്പ് സംബന്ധിച്ച കൃത്യമായ കണക്ക് കൂടുതൽ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷമേ അറിയാൻ കഴിയൂവെന്നും അരുവാപ്പുലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ജി ശ്രീകുമാർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
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