സ്കൂട്ടറിനുള്ളിൽ വിഷപ്പാമ്പുമായി സഞ്ചരിച്ചത് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ; അധ്യാപിക രക്ഷപ്പെട്ടത് തലനാരിഴയ്ക്ക്
Published : November 1, 2025 at 1:36 PM IST
കാസർകോട് : വീട്ടിൽനിന്ന് കോളജിലേക്ക് പോകുംവഴി സ്കൂട്ടറിനുള്ളിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന വിഷപ്പാമ്പുമായി കാഞ്ഞങ്ങാട് നെഹ്റു കോളജിലെ അധ്യാപിക സഞ്ചരിച്ചത് അഞ്ച് കിലോമീറ്റര് ദൂരം. രക്ഷപ്പെട്ടതാകട്ടെ തലനാരിഴയ്ക്കും. മരണത്തെ തൊട്ടടുത്ത് കണ്ടതിൻ്റെ ഭീതിയിൽനിന്ന് അവർ ഇപ്പോഴും മുക്തയായിട്ടില്ല.
തൈക്കടപ്പുറത്ത് താമസിക്കുന്ന ഷറഫുനിസ എല്ലാ ദിവസത്തെയും പോലെ കൃത്യമായി ഹെൽമെറ്റും ഷൂസും പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് കോളജിലേക്ക് തിരിച്ചത്. വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോഴും അസ്വാഭാവികമായി ഒന്നും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടില്ല. എന്നാൽ, നാല് കിലോമീറ്റർ പിന്നിട്ടപ്പോൾ വലത് ഭാഗത്തെ ബ്രേക്കിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് എന്തോ ഒന്ന് തലപൊക്കുന്നതായി തോന്നി.
ഞെട്ടലിനൊടുവിലെ ധൈര്യം
ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടത് ഒരു ഉഗ്രൻ വിഷപ്പാമ്പിനെ. "കൈ ഒന്ന് അനക്കിയാൽ പോലും പാമ്പ് കടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്നു. ട്രാഫിക് ഏരിയ ആയതിനാൽ ശ്രദ്ധിച്ച് വണ്ടി ഓടിച്ചില്ലെങ്കിൽ അപകടം സംഭവിക്കുമെന്നും ഷറഫുനിസ ഓർത്തെടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ പാമ്പുമായി കിലോ മീറ്ററുകൾ സഞ്ചരിച്ച സംഭവം പറയുമ്പോൾ ഷറഫുനിസയുടെ കണ്ണിൽ ഇപ്പോഴും ഭീതി തെളിയും.
ആദ്യം ഭയന്നുപോയെങ്കിലും, പരിഭ്രമിച്ച് ബ്രേക്ക് ചെയ്താൽ പാമ്പ് ഇടയിൽ കുരുങ്ങി പരിക്കേൽക്കാനോ, പ്രകോപിതനായി കടിക്കാനോ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായി. കോളജിലേക്ക് ഇനി ഒരു കിലോമീറ്റർ ദൂരം കൂടിയേ ഉള്ളൂ എന്നതിനാൽ, മറ്റു വഴികളില്ലാതെ ഷറഫുനിസ ധൈര്യം സംഭരിച്ച് വണ്ടി പതിയെ മുന്നോട്ടെടുത്തു. ഭാഗ്യവശാൽ, ഈ യാത്രയിൽ പാമ്പ് ഉപദ്രവമൊന്നും ചെയ്യാതെ ഒരിടത്തുതന്നെ നിന്നു.
കോളേജിൽ എത്തിയ ഉടൻതന്നെ അധ്യാപിക മെക്കാനിക്കിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി. തുടർന്ന് സ്കൂട്ടറിൻ്റെ ബോഡി അഴിച്ചാണ് പാമ്പിനെ പുറത്തെടുത്തത്. പാമ്പിനെ കണ്ടവർ അതൊരു വിഷപ്പാമ്പാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. പാമ്പിനും പരിക്കൊന്നും സംഭവിച്ചിരുന്നില്ല.
പാമ്പിനെ സുരക്ഷിതമായി പുറത്തെടുത്ത ശേഷമാണ് ഷറഫുനിസ വീട്ടുകാരെ വിവരമറിയിച്ചത്. പാമ്പിനെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ള മുന്നറിയിപ്പുകൾ കാണാറുണ്ടെങ്കിലും, യാത്രക്കിടയിൽ പാമ്പിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഭയപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നായിരുന്നെന്ന് അവർ പറയുന്നു.
മുന്നറിയിപ്പുമായി ഷറഫുനിസ
ഭാഗ്യം കൊണ്ടാണ് താൻ രക്ഷപ്പെട്ടതെന്നാണ് ഷറഫുനിസ പറയുന്നത്. "ഹെൽമെറ്റ് പോലുള്ളവ ദിവസവും പരിശോധിക്കുന്നതു പോലെ, വാഹനങ്ങൾ എടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഉൾഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കണം" അവർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. സംഭവത്തിനുശേഷം സ്കൂട്ടർ എടുക്കാൻ പേടിയാണെന്നും ഷറഫുനിസ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഏതായാലും വലിയൊരു ദുരന്തം ഒഴിവായി തല നാരിഴയ്ക്ക് രക്ഷപ്പെട്ടതിൻ്റെ ആശ്വാസത്തിലാണ് ഈ ചരിത്രവിഭാഗം അധ്യാപിക.
പാമ്പുകളെ സൂക്ഷിക്കുക
പാമ്പുകളിൽ അപകടകാരികളായ മൂർഖനെയും അണലിയെയും ഈ മൂന്നു മാസം കൂടുതൽ കരുതിയിരിക്കണമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്. പാമ്പുകൾ ഇണ ചേരുന്ന സമയമാണിത്. വീടുകളിലും പറമ്പുകളിലും മാത്രമല്ല ഷൂസിലും പാമ്പുകൾ ഒളിഞ്ഞിരിപ്പുണ്ടാകും.
പെൺപാമ്പുകളുടെ ഫിറോമോണുകളിൽ ആകൃഷ്ടരായി ആൺപാമ്പുകൾ അവയെ തേടിയിറങ്ങും. മൂർഖനും അണലിയും മാത്രമല്ല ശംഖുവരയൻ, ചുരുട്ട, മണ്ഡലി തുടങ്ങിയ വിഷപ്പാമ്പുകളുടെയെല്ലാം ഇണചേരൽ കാലമാണിത്. ഉഗ്രവിഷമുള്ള അണലികൾ സാധാരണ രാത്രി സഞ്ചാരികൾ ആണെങ്കിലും ഈ സമയത്ത് പകലും പുറത്തിറങ്ങാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
ഒക്ടോബർ മുതൽ ജനുവരി വരെയാണ് വിഷപ്പാമ്പുകളുടെ ഇണചേരൽ സമയം. ഈ സമയം പാമ്പുകളേറെ കാണപ്പെടുന്നതിനാൽ ആളുകൾ ജാഗ്രതപാലിക്കണമെന്നാണ് സർപ്പ അംഗം കെ ടി സന്തോഷ് പറയുന്നു.
പേടിക്കേണ്ട പാമ്പുകൾ
നമ്മുടെ ചുറ്റിലും നിരവധി പാമ്പുകൾ ഉണ്ട്. എന്നാൽ അവയെ എല്ലാം പേടിക്കേണ്ട. നാലിനത്തിന് മാത്രമേ ഭയപ്പെടേണ്ടത്ര വിഷമുള്ളു. മൂർഖൻ (Cobra), രാജവെമ്പാല (King Cobra), വെള്ളികെട്ടൻ/ശംഖുവരയൻ (Krait) അണലി (Russels Viper) എന്നീ ഇനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പ്രധാന വിഷ പാമ്പുകള്. ഇതിൽത്തന്നെ രാജവെമ്പാല വന്യ ആവാസ മേഖലകളിലാണ് സാധാരണ കണ്ടുവരുന്നത്. ഈ വിഷപ്പാമ്പുകളെ കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയാനായാൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല പ്രശ്നങ്ങളും ഒഴിവാക്കാനോ ലഘൂകരിക്കാനോ സാധിക്കും.
ഉടൻ ചികിത്സ തേടുക
പാമ്പുകടിയേറ്റെന്ന് ഉറപ്പായാൽ ഏതിനം പാമ്പ് എന്ന് മനസിലാക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. പക്ഷേ അതിനായി കൂടുതൽ സമയം പാഴാക്കി കടിയേറ്റയാൾക്ക് ചികിത്സ വൈകാൻ പാടില്ല. ഉടൻ തന്നെ മികച്ച ചികിത്സ നൽകുക.
