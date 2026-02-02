ETV Bharat / state

വെഞ്ഞാറമൂട് കൂട്ടക്കൊല സിനിമയാകുന്നു? 'കാലം പറഞ്ഞ കഥ' റിലീസ് തടയണമെന്ന് പ്രതിയുടെ പിതാവ്

വിചാരണയെ ബാധിക്കുമെന്ന വാദത്തെ, ചിത്രം സാങ്കൽപ്പികമാണെന്നും സംഭവവുമായി ബന്ധമില്ലെന്നും സംവിധായകൻ വിശദീകരിച്ചു.

Venjaramoodu mass murder case Kerala High Court movie stay Kalam Paranjha Katha release Afan Venjaramoodu case accused
അഫാൻ്റെ പിതാവ് റഹീം, ഹൈക്കോടതി (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 2, 2026 at 4:39 PM IST

എറണാകുളം: വെഞ്ഞാറമൂട് കൂട്ടക്കൊലപാതകത്തെ ആസ്പദമാക്കിയുള്ള 'കാലം പറഞ്ഞ കഥ' എന്ന സിനിമയുടെ റിലീസ് തടയണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രതി അഫാൻ്റെ പിതാവ് റഹീം ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. കേസിൽ വിചാരണ പൂർത്തിയാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് നീതിയുക്തമായ വിചാരണയെ ബാധിക്കുമെന്നും സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാൻ ഇടയാക്കുമെന്നുമാണ് ഹർജിയിലെ പ്രധാന വാദം. ഫെബ്രുവരി ആറിന് റിലീസ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിനെതിരെ സമർപ്പിച്ച ഹർജി ഹൈക്കോടതി ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ചു.

വിചാരണയ്ക്ക് മുൻപ് സിനിമ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് മാധ്യമ വിചാരണയ്ക്ക് കാരണമാകുമെന്നും ഇത് നീതിനിർവഹണത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കുമെന്നും ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഉറപ്പുനൽകുന്ന മൗലികാവകാശങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നീതിപൂർവമായ വിചാരണ. കുറ്റാരോപിതനായ വ്യക്തിയെ കുറ്റവാളിയായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ സിനിമയിലുണ്ടായാൽ അത് പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ മുൻവിധിയെ സ്വാധീനിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സിനിമയിൽ അഫാനെ കൊടും കുറ്റവാളിയായി ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കോടതി വിധി വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ജനകീയ കോടതിയിൽ അയാൾ വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകും. സിനിമയുടെ പേരിൽ കുടുംബത്തെ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ആക്ഷേപിക്കുന്നുവെന്ന ഗൗരവകരമായ വാദവും അഫാൻ്റെ പിതാവ് ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്. വിചാരണ കഴിയുംവരെ സിനിമ പുറത്തിറക്കുന്നത് തടയണമെന്നാണ് ആവശ്യം.

കേരളത്തെ നടുക്കിയ വെഞ്ഞാറമൂട് കൂട്ടക്കൊലപാതകം നടന്നിട്ട് ഒരു വർഷം തികയാനിരിക്കെയാണ് വിഷയം വീണ്ടും ചർച്ചയാകുന്നത്. 2025 ഫെബ്രുവരി 24നായിരുന്നു കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. 23കാരനായ അഫാൻ തൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അഞ്ചുപേരെ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. ലഹരി ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചും കുടുംബബന്ധങ്ങളിലെ വിള്ളലുകളെക്കുറിച്ചും വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് ഈ സംഭവം വഴിവച്ചിരുന്നു. ഫെബ്രുവരി 24ന് സംഭവത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാർഷികം വരാനിരിക്കെയാണ് സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദം ചൂടുപിടിക്കുന്നത്.

സംവിധായകൻ്റെ നിലപാട്

പ്രസാദ് നൂറനാട് സംവിധാനം ചെയ്ത് കരുനാഗപ്പള്ളി കൃഷ്ണൻകുട്ടി കഥയെഴുതി നിർമിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് ഫെബ്രുവരി ആറിന് റിലീസ് ചെയ്യുന്നത്. നാടിനെ നടുക്കിയ വെഞ്ഞാറമൂട് കൂട്ടക്കൊലപാതകമാണ് സിനിമയുടെ ഇതിവൃത്തമെന്നാണ് ഹർജിയിലെ ആരോപണം. എന്നാൽ സിനിമയ്ക്ക് വെഞ്ഞാറമൂട് കൂട്ടക്കൊലപാതകവുമായി ബന്ധമില്ലെന്നും കേരളത്തിൽ നടന്ന പല സംഭവങ്ങളെ കോർത്തിണക്കിയാണ് സിനിമയെന്നും സംവിധായകൻ പ്രസാദ് നൂറനാട് പ്രതികരിച്ചു. ലഹരിവസ്തുക്കളുടെ വ്യാപനം അടക്കം സിനിമയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും ഇക്കാര്യം ഹൈക്കോടതിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുമെന്നും സംവിധായകൻ വ്യക്തമാക്കി. ലഹരി വിരുദ്ധ സന്ദേശമാണ് സിനിമ നൽകുന്നതെന്നാണ് സംവിധായകൻ്റെ വാദം.

നിയമവശങ്ങളും ആശങ്കകളും

ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യവും നീതിയുക്തമായ വിചാരണയ്ക്കുള്ള പ്രതിയുടെ അവകാശവും തമ്മിലുള്ള നിയമപോരാട്ടത്തിനാണ് ഹൈക്കോടതി വേദിയാകാൻ പോകുന്നത്. കൂടത്തായി കൊലപാതക പരമ്പരയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻപ് സമാനമായ ഹർജികൾ കോടതിയിൽ എത്തിയിരുന്നെങ്കിലും സീരിയലുകൾക്കും സിനിമകൾക്കും സാങ്കൽപ്പിക കഥയാണെന്ന മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി പ്രദർശന അനുമതി നൽകുന്ന കീഴ്വഴക്കമാണ് കണ്ടുവരുന്നത്. എങ്കിലും വെഞ്ഞാറമൂട് കേസിൽ വിചാരണ പോലും പൂർത്തിയാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ യഥാർഥ സംഭവങ്ങളോട് 100 ശതമാനം നീതിപുലർത്തുന്നതാണ് സിനിമയെങ്കിൽ അത് കോടതിയുടെ ഇടപെടലിന് കാരണമായേക്കാം.

സെൻസർ ബോർഡ് സിനിമ കണ്ട് അനുമതി നൽകിയതാണെങ്കിൽ അത് തടയാൻ കോടതികൾ സാധാരണഗതിയിൽ മടിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ കേസ് കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലിരിക്കുന്ന ഒന്നായതിനാൽ സിനിമയിലെ ഉള്ളടക്കം വിചാരണയെ ബാധിക്കുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ കോടതി സിനിമ കാണുകയോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക സമിതിയെ നിയോഗിക്കുകയോ ചെയ്തേക്കാം. വെഞ്ഞാറമൂട് എന്ന സ്ഥലപ്പേര് സിനിമയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് പ്രദേശവാസികൾക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്നതായി ആക്ഷേപമുണ്ട്. സിനിമയുടെ ട്രെയിലർ പുറത്തിറങ്ങിയതിന് പിന്നാലെ പ്രതിയുടെ കുടുംബത്തിന് നേരെ സൈബർ ആക്രമണം രൂക്ഷമായതായും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.

