നഞ്ചയും പുഞ്ചയും ഒന്നിച്ചുള്ള അപൂർവ്വ കാഴ്ച; പച്ച പുതച്ച് വേമേം പാടശേഖരം, വിലക്കയറ്റത്തിൽ വലഞ്ഞെങ്കിലും പ്രതീക്ഷയില് കർഷകർ
കൊയ്ത്തുത്സവത്തിനായി നെൽക്കതിരുകൾ ഒരുങ്ങുന്നു... ഏറെ ഡിമാൻഡുള്ള പാലക്കാടൻ മട്ട, ഐആർ 20, ഭാരത് തുടങ്ങിയ നെല്ലിനങ്ങളാണ് കർഷകർ പ്രധാനമായും ഇത്തവണ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്.
Published : October 14, 2026 at 8:32 PM IST
ജിൻസ് തോട്ടുംകര
വയനാട്: പച്ചപ്പണിഞ്ഞ് മാനന്തവാടി വേമേം പാടശേഖരം. കണ്ണെത്താ ദൂരത്തോളം പരന്നുകിടക്കുന്ന നെല്വയലുകൾ വയനാടിൻ്റെ കാർഷിക സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഓർമ്മകൾ തിരികെ എത്തിക്കുകയാണ്. നഞ്ചയും പുഞ്ചയും കൃഷി ചെയ്യുന്ന ജില്ലയിലെ തന്നെ അപൂർവ്വം നെൽപ്പാടങ്ങളിലൊന്നായ പാടശേഖരം കൂടിയാണിത്. വേമേം പാടത്ത് നൂറ് ഹെക്ടറോളം സ്ഥലത്താണ് ഇത്തവണ കൊയ്ത്തുത്സവത്തിനായി നെൽക്കതിരുകൾ ഒരുങ്ങുന്നത്.
പഴയകാല കാർഷിക സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും ഗൃഹാതുരത്വത്തിൻ്റെയും ഓർമ്മകൾ തിരികെയെത്തുമ്പോഴും കൃഷിച്ചെലവിൻ്റെ വർധനവ് കർഷകർക്ക് വലിയ വെല്ലുവിളിയാകുന്നു. രാസവളങ്ങളുടേത് അടക്കമുള്ള അനിയന്ത്രിത വിലക്കയറ്റം കർഷകരിൽ വലിയ ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുകാലത്ത് വയനാടൻ ഗ്രാമീണ ജീവിതത്തിൻ്റെ മുഖമുദ്രയായിരുന്നു നെൽകൃഷി.
എന്നാൽ കാലം മാറിയതോടെ വിശാലമായ പല നെൽപ്പാടങ്ങളും തരിശായി. കൃഷിയുടെ വിസ്തൃതിയും ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് പഴയ കാർഷിക പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ പ്രൗഢി വീണ്ടെടുത്ത് മാനന്തവാടിയിലെ വേമേം പാടശേഖരം വേറിട്ട കാഴ്ചയാകുന്നത്. ജൂലൈയിൽ നിലം പൂട്ടി, ഓഗസ്റ്റിൽ നടീൽ പൂർത്തിയാക്കിയ പാടശേഖരത്തിൽ ഡിസംബർ പകുതിയോടെ വിളവെടുപ്പ് നടക്കും.
മികച്ച ജലസേചന സൗകര്യങ്ങളും ഉത്പാദന മികവും വിപണിയിലെ ആവശ്യകതയും കണക്കിലെടുത്ത് മൂപ്പെത്തിയ പാലക്കാടൻ മട്ട, ഐആർ 20, ഭാരത് തുടങ്ങിയ വിത്തുകളാണ് കർഷകർ പ്രധാനമായും ഇത്തവണ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. കൃഷിഭൂമി പച്ചപ്പണിഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോഴും വലിയ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയാണ് പ്രദേശത്തെ നെൽക്കർഷകർ നേരിടുന്നതെന്ന് വേമേം പാടശേഖരത്തിലെ കർഷകർ പറയുന്നു.
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വളങ്ങളുടെയും കീടനാശിനികളുടെയും വില കുത്തനെ ഉയർന്നതോടെ കൃഷി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പെടാപ്പാട് പെടുകയാണ് ഇവിടുത്തെ കർഷകർ. എങ്കിലും മണ്ണിനോടും കൃഷിയോടുമുള്ള അടങ്ങാത്ത സ്നേഹമാണ് ഇവരെ മുന്നോട്ടുനയിക്കുന്നത്. 'സമീപത്തെ കനാലിൽ നിന്ന് ആവശ്യത്തിലധികം വെള്ളം ലഭിക്കുന്നു. അധികം മഴയില്ലാത്തതിനാൽ കൃഷി നശിച്ചുപോയിട്ടുമില്ല. നെല്ല് എല്ലാം വിളവെടുപ്പിന് പാകമായിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം പച്ചപ്പണിഞ്ഞ മനോഹരമായ കാഴ്ച വയനാട്ടിൽ തന്നെ അപൂർവമാണ്. ഇത്തവണത്തെ വിളവെടുപ്പ് ഭംഗിയായി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്' വേമേം പാടശേഖരത്തിലെ കർഷകൻ ബെന്നി പറഞ്ഞു.
വേമേം പാടത്തെ ഈ പച്ചപ്പ് വെറുമൊരു കാഴ്ച മാത്രമല്ല, വയനാടിൻ്റെ പഴയ കാർഷിക സംസ്കാരം നിലനിർത്താനുള്ള പോരാട്ടം കൂടിയാണ്. ഡിസംബറിലെ കൊയ്ത്തുത്സവത്തോടെ തങ്ങളുടെ കഠിനാധ്വാനത്തിന് അർഹമായ ഫലം ലഭിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ഈ കർഷകർ. പഴമയും പെരുമയും പുതുതലമുറയുടെ പ്രതീക്ഷകളും ഒരേപോലെ നെഞ്ചിലേറ്റി, വേമേം പാടശേഖരം വീണ്ടും വിളവെടുപ്പ് ഉത്സവത്തിനായി ഒരുങ്ങുകയാണ്.
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