Kerala Local Body Elections2025

ETV Bharat / state

അധിനിവേശ മത്സ്യങ്ങൾ വിഴുങ്ങുന്ന നാടൻ തനിമ; വെള്ളൂർപ്പുഴയിൽ നിന്നൊരു മുന്നറിയിപ്പുമായി 'തോടരിക്'

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കവ്വായിപ്പുഴയുടെ പ്രധാന കൈവഴിയായ വെള്ളൂർപ്പുഴയെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മൂന്ന് മാസമായി നടന്നുവരുന്ന പഠനം, നമ്മുടെ പുഴകൾ നേരിടുന്ന അതീവ ഗുരുതരമായ പാരിസ്ഥിതിക പ്രതിസന്ധികളിലേക്കാണ് വിരൽചൂണ്ടുന്നത്.

FISH RIVER STUDY ECOSYSTEM VELLOOR
VELLOOR RIVER STUDY (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 16, 2025 at 4:34 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കണ്ണൂർ: പുഴയെന്നത് വെറുമൊരു ജലപ്രവാഹമല്ല, മറിച്ച് ഒരായിരം ജീവനുകളുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥയാണെന്ന് ഓർമിപ്പിക്കുകയാണ് സി. ദിവാകരനും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ 'തോടരിക്' കൂട്ടായ്മയും.

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കവ്വായിപ്പുഴയുടെ പ്രധാന കൈവഴിയായ വെള്ളൂർപ്പുഴയെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മൂന്ന് മാസമായി നടന്നുവരുന്ന പഠനം, നമ്മുടെ പുഴകൾ നേരിടുന്ന അതീവ ഗുരുതരമായ പാരിസ്ഥിതിക പ്രതിസന്ധികളിലേക്കാണ് വിരൽചൂണ്ടുന്നത്.

FISH RIVER STUDY ECOSYSTEM VELLOOR
തോടരിക്' കൂട്ടായ്മ (ETV Bharat)

ബാല്യകാല സ്മരണകളിൽ നിന്ന് ഒരു പഠനത്തിലേക്ക്

കുട്ടിക്കാലത്ത് പരൽ മീനുകളെ പിടിച്ചുനടന്ന ആ പഴയ ഗൃഹാതുരത്വം സി. ദിവാകരൻ തന്‍റെ പഠനവിഷയമാക്കിയത് യാദൃശ്ചികമായാണ്. സ്വന്തം സ്ഥാപനത്തിനടുത്തുള്ള പുഴയോരത്തുനിന്നാണ് അദ്ദേഹം ഈ ദൗത്യം ആരംഭിച്ചത്.

FISH RIVER STUDY ECOSYSTEM VELLOOR
ബ്രാൽ (ETV Bharat)

നാടൻ മത്സ്യങ്ങളെ വെറുംകൈകൊണ്ട് പിടിച്ചെടുക്കുന്ന പരമ്പരാഗത രീതികളും, കാലക്രമേണ പുഴയുടെയും മത്സ്യങ്ങളുടെയും ഘടനയിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങളുമാണ് പ്രധാനമായും പഠനവിധേയമാക്കിയത്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഈ വിവരങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചതോടെ പുഴയെ സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ ഒരു വലിയ കൂട്ടായ്മ തന്നെ രൂപപ്പെട്ടു. അങ്ങനെയാണ് 'തോടരിക്' എന്ന വാട്സാപ്പ് കൂട്ടായ്മ ജന്മമെടുത്തത്.

FISH RIVER STUDY ECOSYSTEM VELLOOR
ആഫ്രിക്കൻ മുഷു (ETV Bharat)

പുഴയറിവുകളുടെ സംഗമം

പരിസ്ഥിതി സംഘടനയായ 'സീക്കുമായി' (SEEK) സഹകരിച്ച് കരിങ്കുഴി പാലത്തിന് താഴെ സംഘടിപ്പിച്ച 'പുഴയറിവ് പങ്കുവെക്കൽ' പരിപാടി ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു. അരനൂറ്റാണ്ടിലേറെ പുഴയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിച്ചവർ തങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ അവിടെ പങ്കുവെച്ചു.

അധിനിവേശ മത്സ്യങ്ങൾ വിഴുങ്ങുന്ന നാടൻ തനിമ (ETV Bharat)

വെള്ളൂർപ്പുഴയിൽ ഒരുകാലത്ത് സുലഭമായിരുന്ന മണക്കൊട്ടൻ, കരിങ്കുരുടൻ, കോട്ടൽ, മഞ്ഞളെട്ട, നെടുംചൂരി, കുറുവാ പുല്ലൻ, കൊഞ്ച് എന്നിവ ഇന്ന് പൂർണമായും അപ്രത്യക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് ഇവർ വേദനയോടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു. നാടൻ മുഷുവും കാടനും ഇന്ന് അത്യപൂർവ കാഴ്ചയായി മാറിയിരിക്കുന്നു.

FISH RIVER STUDY ECOSYSTEM VELLOOR
വിയറ്റ്‌നം കൈച്ചൽ (ETV Bharat)

നാടൻ മീനുകളെ വിഴുങ്ങുന്ന അധിനിവേശക്കാര്‍

മത്സ്യസമ്പത്ത് വർധിപ്പിക്കാനെന്ന പേരിൽ നടപ്പിലാക്കിയ പല പദ്ധതികളും വിപരീതഫലമാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെന്ന് പഠനസംഘം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്‍റെ മത്സ്യകൃഷിയിലൂടെ വിതരണം ചെയ്ത ആസം വാള, ആഫ്രിക്കൻ മുഷു, അനാബസ് വിയറ്റ്നാം കൈച്ചൽ എന്നിവ നാടൻ മത്സ്യങ്ങളുടെ വംശനാശത്തിന് പ്രധാന കാരണമായി. പ്രളയകാലത്ത് ഇവ പുഴകളിലേക്കും തോടുകളിലേക്കും വ്യാപിച്ചതോടെ തദ്ദേശീയ മത്സ്യങ്ങൾ പൂർണമായും ഇല്ലാതായി.

അധിനിവേശ മത്സ്യങ്ങൾ പെരുകുന്നത് നാടൻ കൈച്ചലിന്‍റെ വംശശുദ്ധിയെപ്പോലും അപകടത്തിലാക്കി. മുൻപ് മുപ്പതോളം ഇനം ശുദ്ധജല മത്സ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിടത്ത് ഇന്ന് വെറും പതിനഞ്ചോളം ഇനങ്ങൾ മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുന്നത്. എങ്കിലും, കേരളത്തിന്റെ തനതുമത്സ്യമായ 'മഞ്ഞളേട്ട'യുടെ എണ്ണത്തിൽ ഈ വർഷം നേരിയ വർദ്ധനവുണ്ടായത് ശുഭസൂചനയായി ഇവർ കാണുന്നു.

കയർ വസ്ത്രം: പരിരക്ഷയോ പ്രഹരമോ?

പുഴയെ സംരക്ഷിക്കാൻ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നടപ്പിലാക്കിയ 'കയർ വസ്ത്രം' പദ്ധതി പുഴയുടെ സ്വാഭാവിക ആവാസവ്യവസ്ഥയെ തകർക്കുന്നതായി പഠനം കണ്ടെത്തി.

FISH RIVER STUDY ECOSYSTEM VELLOOR
നാടൻ കൈച്ചൽ (ETV Bharat)

പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളുടെ അനിയന്ത്രിതമായ നിക്ഷേപവും പുഴയുടെ ജീവൻ കെടുത്തുന്നു. കണ്ടൽക്കാടുകളും മുണ്ടയും നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ നാടൻ മത്സ്യങ്ങൾക്ക് അതിജീവനം സാധ്യമാകൂ എന്ന് ദിവാകരനും സംഘവും അടിവരയിട്ടു പറയുന്നു.

നാടിന്റെ ജൈവവൈവിധ്യം സംരക്ഷിക്കാൻ പുഴയെയും തോടിനെയും അതിന്‍റെ സ്വാഭാവികതയോടെ നിലനിർത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന വലിയ സന്ദേശമാണ് ഈ 'തോടരിക്' കൂട്ടായ്മ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്.

Also Read: അമ്പോ! ഒറ്റ ദിവസം 10.77 കോടി രൂപ കളക്ഷന്‍; റെക്കോര്‍ഡുമായി കെഎസ്ആര്‍ടിസി

TAGGED:

FISH
RIVER STUDY
ECOSYSTEM
VELLOOR
VELLOOR RIVER STUDY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.