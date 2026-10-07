കോഴിക്കോട് ലോ കോളജ് വിദ്യാർഥികൾക്കിടയിലേക്ക് കാർ പാഞ്ഞുകയറി; നാല് പേർക്ക് പരിക്ക്
കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി പത്തരയോടെയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ അപകടമുണ്ടായത്. ലോ കോളജിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോളജിന് മുൻപിലെ റോഡരികിൽ തോരണം തൂക്കുകയായിരുന്നു വിദ്യാർഥികൾ
Published : October 7, 2026 at 9:30 AM IST
കോഴിക്കോട്: വെള്ളിമാടുകുന്ന് ലോ കോളജിന് മുന്നിൽ വിദ്യാർഥികൾക്കിടയിലേക്ക് നിയന്ത്രണംവിട്ട കാർ പാഞ്ഞുകയറി നാല് പേർക്ക് പരിക്ക്. കോളജ് യൂണിയൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി റോഡരികിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്കിടയിലേക്കാണ് അമിതവേഗത്തിലെത്തിയ കാർ ഇടിച്ചുകയറിയത്. പരിക്കേറ്റവരെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി പത്തരയോടെയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ അപകടമുണ്ടായത്. ലോ കോളജിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോളജിന് മുൻപിലെ റോഡരികിൽ തോരണം തൂക്കുകയായിരുന്നു വിദ്യാർഥികൾ. ഇതിനിടയിൽ സംസാരിച്ചു നിൽക്കുകയായിരുന്ന വിദ്യാർഥികളുടെ ഇടയിലേക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായി കാർ നിയന്ത്രണം വിട്ട് പാഞ്ഞുകയറുകയായിരുന്നു. അപകടത്തിൽ മലപ്പുറം സ്വദേശിയായ അബ്ദുൽ ഖാദർ, കണ്ണൂർ സ്വദേശിയായ മുഹമ്മദ് സജൽ, കാസർകോട് സ്വദേശിയായ ശ്രീരാജ്, കണ്ണൂർ സ്വദേശി ജിതിൻ എന്നിവർക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. ഇതിൽ ഒരാളുടെ പരിക്ക് സാരമുള്ളതാണെന്നാണ് ആശുപത്രിയിൽ നിന്നുള്ള വിവരം.
അപകടം നടന്നയുടൻ തന്നെ പരിസരത്തുണ്ടായിരുന്ന മറ്റ് വിദ്യാർഥികളും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് അതിവേഗം രക്ഷാപ്രവർത്തനം നടത്തുകയും പരിക്കേറ്റവരെ ഉടൻ തന്നെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തു. അപകടത്തിന് കാരണമായ കാർ ഓടിച്ചിരുന്ന പാഴൂർ ചാലിക്കുഴി സ്വദേശി കാർത്തികേഷിനെ ചേവായൂർ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. അപകടസമയത്ത് ഇയാൾ കടുത്ത മദ്യലഹരിയിലായിരുന്നുവെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. ഇയാളെ വൈദ്യപരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയനാക്കി. വിദ്യാർഥികളെ ഇടിച്ചുതെറിപ്പിച്ച കാറും പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ക്യാമ്പസിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആവേശത്തിനിടെയുണ്ടായ അപകടം വിദ്യാർഥികളെയും നാട്ടുകാരെയും ഒരുപോലെ നടുക്കി. അമിതവേഗത്തിൽ വന്ന കാർ പെട്ടെന്ന് നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട് വിദ്യാർഥികളുടെ കൂട്ടത്തിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറുകയായിരുന്നുവെന്ന് ദൃക്സാക്ഷികൾ പറയുന്നു. സംഭവത്തിൽ ചേവായൂർ പൊലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രതിക്കെതിരെ കർശന വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി കേസെടുക്കാനാണ് പൊലീസിൻ്റെ തീരുമാനം. മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിച്ചതിനും അലക്ഷ്യമായി വാഹനം ഓടിച്ച് അപകടം വരുത്തിയതിനും ഇയാൾക്കെതിരെ കേസെടുക്കും. പരിക്കേറ്റ വിദ്യാർഥികൾക്ക് മികച്ച ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
രാത്രി സമയങ്ങളിൽ നഗരത്തിൽ മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പൊലീസ് പരിശോധന കർശനമാക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമായിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാർഥികൾ കൂട്ടംകൂടി നിൽക്കുന്ന കോളജ് പരിസരങ്ങളിൽ ഇത്തരം അപകടങ്ങൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ അധികൃതർ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും നാട്ടുകാർ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയമായതിനാൽ ക്യാമ്പസിലും പരിസരത്തും വിദ്യാർഥികളുടെ തിരക്ക് കൂടുതലായിരുന്നു. വലിയൊരു ദുരന്തമാണ് തലനാരിഴയ്ക്ക് ഒഴിവായത്.
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അപകടവിവരം അറിഞ്ഞ് കോളജ് അധികൃതരും ജനപ്രതിനിധികളും ആശുപത്രിയിലെത്തി വിദ്യാർഥികളുടെ വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. വരും ദിവസങ്ങളിൽ നഗരത്തിലെ പ്രധാന റോഡുകളിലും കോളജ് പരിസരങ്ങളിലും രാത്രികാല പട്രോളിങ് ശക്തമാക്കുമെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കടക്കുമെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ ശേഖരിച്ച് കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്താനാണ് പൊലീസിൻ്റെ നീക്കം.
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