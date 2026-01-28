സുകുമാരൻ നായർ നിഷ്കളങ്കന്; എൻഎസ്എസുമായി ഐക്യത്തിന് ശ്രമം തുടരുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി വെള്ളാപ്പള്ളി
നായർ സമുദായത്തെയും ഈഴവ സമുദായത്തെയും തമ്മിൽ തല്ലിക്കാൻ ചില രാഷ്ട്രീയ ശക്തികൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അതിൽ വീഴരുതെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി
Published : January 28, 2026 at 12:55 PM IST
ആലപ്പുഴ: എൻ.എസ്.എസും എസ്.എൻ.ഡി.പി യോഗവും തമ്മിലുള്ള ഐക്യത്തിനുള്ള ശ്രമം തുടരുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കി എസ്എന്ഡിപി യോഗം ജനറല് സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ. എൻ.എസ്.എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി. സുകുമാരൻ നായർ നിഷ്കളങ്കനും മാന്യനുമാണെന്നും നായർ സമുദായം തങ്ങൾക്ക് സഹോദര സമുദായമാണെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ പറഞ്ഞു. ഐക്യനീക്കം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്റ്റണ്ടല്ല. രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിനായി സമുദായങ്ങൾക്കിടയിൽ ഭിന്നതയുണ്ടാക്കാൻ ചിലർ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഗുരുധർമ്മ പ്രചാരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങിലാണ് വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ പരാമര്ശം.
രണ്ട് പ്രബല സമുദായങ്ങളും തമ്മിൽ തല്ലുന്നത് ആർക്കും ഗുണകരമല്ലെന്നും അത് ഹിന്ദു ഐക്യത്തിന് തുരങ്കം വെക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഭൂതകാലത്തെ തർക്കങ്ങൾ മറന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ തയ്യാറാണെന്ന സൂചനയാണ് പ്രസംഗത്തിലുടനീളം വെള്ളാപ്പള്ളി നൽകിയത്. സുകുമാരൻ നായരോട് തനിക്ക് വ്യക്തിപരമായി യാതൊരു വിരോധവുമില്ലെന്നും ചില വിഷയങ്ങളിൽ പ്രകടിപ്പിച്ച അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ സമുദായ നന്മ ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ളതായിരുന്നുവെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി വ്യക്തമാക്കി.
സമുദായ നേതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള ഐക്യം കേവലം വേദിയിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങേണ്ടതല്ലെന്നും അത് താഴെത്തട്ടിലുള്ള കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് പകരണം. നായർ-ഈഴവ ഐക്യം ഉണ്ടായാൽ അത് കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹിക-രാഷ്ട്രീയ മണ്ഡലങ്ങളിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമാകും. അർഹമായ അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ ഇത്തരം ഒരുമ അനിവാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ വിഭാവനം ചെയ്ത 'സംഘടിച്ചു ശക്തരാകുവിൻ' എന്ന ആപ്തവാക്യം മുൻനിർത്തി സമുദായ സംഘടനകൾ ഒന്നിച്ച് നീങ്ങേണ്ട സമയമാണിതെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. സമുദായങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഐക്യത്തിലൂടെ മാത്രമേ സമുദായ അംഗങ്ങളുടെ ക്ഷേമം ഉറപ്പുവരുത്താൻ സാധിക്കൂ എന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ.
തമ്മിലടിയല്ല, മറിച്ച് യോജിച്ചുനിൽക്കുകയാണ് കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ആവശ്യമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഉണ്ടായ ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ വ്യക്തിപരമല്ലെന്നും സമുദായ നന്മയെക്കരുതി മാത്രമുള്ളവയായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഹിന്ദു ഐക്യത്തിൻ്റെ ആവശ്യകതയെക്കുറിച്ചും സമുദായങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഐക്യം ശക്തിപ്പെടേണ്ടതിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും ഏറെയാണ്. നായർ സമുദായത്തെയും ഈഴവ സമുദായത്തെയും തമ്മിൽ തല്ലിക്കാൻ ചില രാഷ്ട്രീയ ശക്തികൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അതിൽ വീഴരുതെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി
സമുദായ നേതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള ഐക്യം താഴെത്തട്ടിലുള്ള ജനങ്ങളിലേക്കും പകരണം. സുകുമാരൻ നായരുമായി തനിക്ക് എന്നും ബഹുമാനമാണുള്ളത്. സമുദായത്തിൻ്റെ അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ ഇത്തരം യോജിപ്പുകൾ അനിവാര്യമാണെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി പറഞ്ഞു.
എസ്എന്ഡിപിയുമായുള്ള ഐക്യനീക്കം എന്എസ്എസ് തള്ളിയതിനു ശേഷം ഇക്കാര്യത്തില് ആദ്യമായാണ് വെള്ളാപ്പള്ളി പ്രതികരിക്കുന്നത്.
Also Read: പിഎഫ്ഐ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എൻഐഎ മിന്നൽ പരിശോധന; ലക്ഷ്യം ഒളിവിൽ കഴിയുന്ന പ്രതികൾ