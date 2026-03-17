വെള്ളാപ്പള്ളിക്ക് തിരിച്ചടി; അപ്പീൽ അടിയന്തരമായി പരിഗണിക്കില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി
ഡിൻ നമ്പർ ഇല്ലാത്തതിനാൽ സിംഗിൾ ബെഞ്ച് പുറപ്പെടുവിച്ച അയോഗ്യതാ ഉത്തരവ് നിലനിൽക്കും. പുതിയ ഡയറക്ടർമാരെ നിയമിക്കാൻ സർക്കാരിന് തടസ്സമില്ല. കേസിൽ വിശദമായ വാദം പിന്നീട് കേൾക്കും.
Published : March 17, 2026 at 12:40 PM IST
എറണാകുളം: എസ്എൻഡിപി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അയോഗ്യനാക്കപ്പെട്ട വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ സമർപ്പിച്ച അപ്പീൽ അടിയന്തരമായി പരിഗണിക്കേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾക്ക് ഡിൻ (DIN) നമ്പർ ഇല്ലാത്തതിനെ തുടർന്ന് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെയും തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിയെയും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ അയോഗ്യരാക്കി സിംഗിൾ ബെഞ്ച് നേരത്തെ ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നു. ഈ ഉത്തരവിനെതിരെ ഇരുവരും ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിൽ നൽകിയ അപ്പീൽ അടിയന്തരമായി പരിഗണിച്ച് സ്റ്റേ അനുവദിക്കണമെന്ന ആവശ്യമാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് തള്ളിയത്.
വിശദമായ വാദം കേട്ട ശേഷം മാത്രമേ ഹർജിയിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഇടക്കാല ഉത്തരവ് നൽകാനോ സ്റ്റേ അനുവദിക്കാനോ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഡിൻ നമ്പർ ഇല്ലാത്ത ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങളെ ഒന്നടങ്കം പിരിച്ചുവിട്ട സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവ് നിയമവിരുദ്ധവും അധികാര പരിധിക്ക് പുറത്തുള്ളതുമാണെന്നാണ് വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ വാദിച്ചത്.
എന്നാൽ പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിൽ കഴമ്പുണ്ടെന്നും അത് നിലനിൽക്കുന്നതാണെന്നുമാണ് കോടതി വിലയിരുത്തിയത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ നിലവിൽ അടിയന്തരമായി ഇടപെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്നും വിശദമായി വാദം കേൾക്കുന്നതിനായി കേസ് പിന്നീട് പരിഗണിക്കാനായി മാറ്റിവയ്ക്കുകയാണെന്നും കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. നിയമപരമായ എല്ലാ വശങ്ങളും പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ അന്തിമ തീരുമാനത്തിലേക്ക് കടക്കുകയുള്ളൂ എന്ന നിലപാടിലാണ് ഹൈക്കോടതി ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച്. ഇത് സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ കോടതിയിൽ നടക്കും.
തിരിച്ചടിയായി കോടതി നിലപാട്
സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവ് അടിയന്തരമായി സ്റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യമാണ് പ്രധാനമായും അപ്പീലിലൂടെ ഹർജിക്കാർ ഉന്നയിച്ചത്. അപ്പീൽ ഉടൻ പരിഗണിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് തങ്ങൾക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാകുമെന്നും നിയമസാധുതയില്ലാത്ത ഉത്തരവാണെന്നും അവർ വാദിച്ചെങ്കിലും ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് ഈ വാദം മുഖവിലയ്ക്കെടുത്തില്ല. വിശദമായ വാദം കേട്ടതിന് ശേഷം മാത്രമേ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കിയതോടെ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനും തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിക്കും ഇത് വലിയൊരു നിയമപരമായ തിരിച്ചടിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. വർഷങ്ങളായി എസ്എൻഡിപി യോഗത്തിൻ്റെ നേതൃസ്ഥാനത്ത് തുടരുന്ന ഇരുവർക്കും ഹൈക്കോടതിയുടെ ഈ നിലപാട് വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ് സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്.
സംഘടനാ തലത്തിലും ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങളിലും കോടതി ഉത്തരവ് വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. കേസിൻ്റെ അന്തിമ വിധി വരുന്നത് വരെ യോഗത്തിൻ്റെ ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ അനിശ്ചിതത്വം തുടരാനാണ് സാധ്യത. പുതിയ ഭരണസമിതി രൂപീകരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലും കോടതിയുടെ അന്തിമ വിധി നിർണായകമാകും.
സർക്കാരിന് മുന്നോട്ട് പോകാം
ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങളെ അയോഗ്യരാക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ പകരം താത്കാലിക ഡയറക്ടർമാരെ നിയമിക്കാൻ സർക്കാരിനോട് സിംഗിൾ ബെഞ്ച് നേരത്തെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അപ്പീൽ അടിയന്തരമായി പരിഗണിക്കാൻ ഡിവിഷൻ ബെഞ്ച് തയ്യാറാകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഈ നിയമന നടപടികളുമായി സർക്കാരിന് മുന്നോട്ട് പോകാമെന്നതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ കോടതിയുടെ അന്തിമ തീരുമാനം വരുന്നതുവരെ നിലവിലെ സിംഗിൾ ബെഞ്ച് ഉത്തരവ് തന്നെയാകും പ്രാബല്യത്തിൽ ഉണ്ടാവുക. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ സർക്കാരിന് യാതൊരു തടസവുമില്ല. എസ്എൻഡിപി യോഗം പോലൊരു വലിയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടസമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനാണ് താത്കാലിക സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്താൻ കോടതി നിർദേശിച്ചത്.
ഡയറക്ടർ ബോർഡ് അംഗങ്ങളുടെ യോഗ്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര കമ്പനികാര്യ മന്ത്രാലയത്തിൻ്റെ നിർദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നത് ഈ കേസിലെ സുപ്രധാനമായ ഒരു ഘടകമാണ്. ഡിൻ നമ്പർ ഇല്ലാത്തവർ ഡയറക്ടർ ബോർഡിൽ തുടരുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സിംഗിൾ ബെഞ്ച് നടപടിയെടുത്തത്. അതിനാൽ തന്നെ നിയമപരമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നത് വരെ പുതിയ ബോർഡ് നിലവിൽ വരില്ല. വിധി പ്രതികൂലമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഹർജിക്കാർ തുടർന്ന് സ്വീകരിക്കുന്ന നിയമനടപടികളും നിർണായകമാകും.
