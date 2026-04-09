പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആവണം; കേരളത്തിൽ ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരമെന്ന് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ
Published : April 9, 2026 at 5:31 PM IST
ആലപ്പുഴ: പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആവണമെന്നാണ് തൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായമെന്ന് എസ്എൻഡിപി ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ. കേരളത്തിൽ ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരമാണ്. കേരളം കണ്ടതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വലിയ വാശിയും സമ്പത്തും എല്ലാവരും ഇറക്കിയുള്ള മത്സരമാണ് ഇത്തവണത്തേത്. ചില സ്ഥലങ്ങൾ ഒഴിച്ച് നിർത്തിയാൽ കേരളത്തിലുടനീളം ത്രികോണ മത്സരങ്ങളാണെന്നും കണിച്ചുകുളങ്ങരയിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം വെള്ളാപ്പള്ളി മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു.
പ്രവചിക്കാൻ കഴിയുന്നതിലും അപ്പുറം ഉള്ള വിജയം എല്ലാ കക്ഷികളും അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. എന്താകും, എങ്ങനെ ആകും എന്നുള്ളത് പെട്ടി പൊട്ടിച്ചതിനു ശേഷം പറയുന്നതാവും ഭംഗി. ആലപ്പുഴ മണ്ഡലത്തിൽ ചിത്തരഞ്ജൻ വിജയിക്കുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും ഇല്ല. ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെപ്പറ്റി തനിക്ക് പ്രവചിക്കാൻ നിവർത്തിയില്ലെന്നും എല്ലാം കാത്തിരുന്ന കാണാമെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി പറഞ്ഞു.
കനത്ത പോളിങ്ങ് ആണ്. കോൺഗ്രസിൽ മൂന്നു നാല് പേർ മുഖ്യമന്ത്രിയാവാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു. വോട്ട് ശതമാനം കൂട്ടുമെങ്കിലും എൻഡിഎ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമോയെന്ന് തനിക്ക് അറിയില്ലെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ പറഞ്ഞു.
ജനാധിപത്യം വിജയിക്കട്ടെ എന്ന് സുകുമാരന് നായര്
ജനാധിപത്യം വിജയിക്കട്ടെയെന്ന് എൻഎസ്എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി സുകുമാരൻ നായർ. ഭരണമാറ്റം വേണോ വേണ്ടയോ എന്ന കാര്യത്തിൽ അഭിപ്രായം പറയാനില്ല. അത് ജനങ്ങൾ തീരുമാനിക്കട്ടെ എന്നും ചങ്ങനാശ്ശേരി വാഴപ്പള്ളി സെൻ്റ് തെരാസസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ മകൾ ഡോ. സുജാതയ്ക്ക് ഒപ്പം എത്തി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയശേഷം സുകുമാരന് നായര് പറഞ്ഞു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏതെങ്കിലും മുന്നണിക്ക് അനുകൂലമായ തരംഗം ഉണ്ടോയെന്ന് പറയാനില്ല. ശബരിമല യുവതി പ്രവേശന വിഷയത്തിൽ താനും കക്ഷിയാണ്. ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ടന്നും സുകുമാരൻ നായർ പറഞ്ഞു.