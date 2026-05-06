എൽഡിഎഫ് തോൽവിക്ക് പിന്നിൽ മുസ്‌ലിം ലീഗിൻ്റെ തന്ത്രങ്ങൾ; ചെന്നിത്തലയെ പ്രശംസിച്ച് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ

കെസി വേണുഗോപാൽ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ അതികായനായ നേതാവെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി

വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ
Published : May 6, 2026 at 12:20 PM IST

ആലപ്പുഴ: സംസ്ഥാനത്തെ പുതിയ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളിൽ പ്രതികരണവുമായി എസ്എൻഡിപി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ. മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് മികച്ച ഭരണപരിചയമുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രി ആരാകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡാണെന്ന് വെള്ളാപ്പള്ളി വ്യക്തമാക്കി. വരും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുന്നണികൾക്കുള്ളിൽ നേതൃത്വത്തെച്ചൊല്ലിയുള്ള ചർച്ചകൾ സജീവമാകുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ പ്രതികരണം.

എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെസി വേണുഗോപാലിനെയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയെയും അദ്ദേഹം പ്രശംസിച്ചു. കെസി വേണുഗോപാൽ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ അതികായനായ നേതാവാണ്. കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് വിജയത്തിൻ്റെ യഥാർഥ ശിൽപി അദ്ദേഹമാണ്. എങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രിയെ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഹൈക്കമാൻഡാണ്. അതിൽ സമുദായ നേതാക്കൾക്ക് യാതൊരു അവകാശവുമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് വ്യക്തമാക്കി.

ഹൈക്കമാൻഡ് തീരുമാനിക്കണം

കെസി വേണുഗോപാലിൻ്റെ സ്വാധീനത്തിലാണ് പല എംഎൽഎമാരും വിജയിച്ചതെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാൽ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇത്രയേറെ സ്വാധീനമുള്ള അദ്ദേഹം കേരളത്തിലേക്ക് മടങ്ങിവരുമെന്ന് കരുതുന്നില്ല. കേരളത്തിലെ കറുകപ്പുല്ല് തിന്നാൻ വേണുഗോപാൽ മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലേക്ക് വരുമെന്ന് കരുതുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പരിഹസിച്ചു. രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ പുകഴ്ത്താനും അദ്ദേഹം സമയം കണ്ടെത്തി. എല്ലാവരെയും യോജിപ്പിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന സുസമ്മതനായ നേതാവാണ് ചെന്നിത്തല. വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാത്ത പാരമ്പര്യമാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത്.

തൻ്റെ ജൂനിയർ ആയിരുന്ന പലരും ഉയർന്ന സ്ഥാനങ്ങളിലെത്തിയിട്ടും എല്ലാം സഹിച്ചു നിന്ന നേതാവാണ് അദ്ദേഹമെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സുദീർഘമായ രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലവും ഭരണനേതൃത്വത്തിലെ മുൻകാല അനുഭവസമ്പത്തും ചെന്നിത്തലയുടെ കരുത്താണ്. സർക്കാരിൽ പ്രധാന വകുപ്പുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്തപ്പോൾ തൻ്റെ പ്രാഗൽഭ്യം തെളിയിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മികച്ച ഭരണാധികാരി എന്ന നിലയിലുള്ള പ്രവർത്തന മികവ് അദ്ദേഹത്തിന് അവകാശപ്പെടാം. എന്നാൽ പാർട്ടിയുടെ ആഭ്യന്തര ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങൾ കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്.

കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി പദവിയെച്ചൊല്ലി വിവിധ പേരുകൾ ഉയർന്നുകേൾക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ നിർണായക പ്രതികരണം വരുന്നത്. പാർട്ടിയുടെ അഖിലേന്ത്യാ നേതൃത്വം എടുക്കുന്ന തീരുമാനമാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്തിമമാകുക. എങ്കിലും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്കെല്ലാം അവരുടേതായ സംഘടനാ കരുത്തുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

മുസ്‌ലിം ലീഗിനെതിരെ വിമർശനം

കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ സംഘടനാ രീതികൾ അനുസരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ഹൈക്കമാൻഡിൻ്റെ പൂർണ അധികാരമാണ്. ഇതിനിടെ എൽഡിഎഫിൻ്റെ പരാജയത്തിന് കാരണം താനാണെന്ന പ്രചാരണത്തിന് പിന്നിൽ മുസ്‌ലിം ലീഗാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. തൻ്റെ നിലപാടുകളിൽ മാറ്റമില്ല. എസ്എൻഡിപിയെ തകർക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു. പികെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി മിതവാദിയാണെങ്കിൽ കെഎം ഷാജി തീവ്രവാദിയാണെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി കുറ്റപ്പെടുത്തി. യുഡിഎഫിന് നൂറ് സീറ്റ് ലഭിച്ചാൽ രാജിവയ്ക്കുമെന്ന മുൻ പ്രതികരണത്തിലും അദ്ദേഹം വ്യക്തത വരുത്തി.

താൻ അത്ര മണ്ടനല്ലെന്നായിരുന്നു ഇതിനുള്ള മറുപടി. അന്ന് സാഹചര്യവശാൽ പലതും പറഞ്ഞ് കാണും. എന്നാൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. വിഡി സതീശൻ നല്ല പ്രതിപക്ഷ നേതാവാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ലീഗിൻ്റെ പിന്തുണയുണ്ടെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി പറഞ്ഞു. ഒരു നേതാവിൻ്റെ മികവുകൾ പരസ്യമായി അംഗീകരിക്കുമ്പോഴും കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആഭ്യന്തര വിഷയങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം കൃത്യമായ അകലം പാലിക്കുന്നുണ്ട്.

ഒരു നേതാവിനെ മാത്രം അനുകൂലിച്ചോ പ്രതികൂലിച്ചോ സംസാരിക്കാതെ പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് ആ ഉത്തരവാദിത്തം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. സംസ്ഥാനത്തെ സമുദായങ്ങളുടെയും രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും പിന്തുണ ആർക്കാണെന്ന രാഷ്ട്രീയ ഊഹാപോഹങ്ങൾ നിലനിൽക്കെയാണ് ഈ വിലയിരുത്തൽ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.

