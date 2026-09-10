മൈക്രോ ഫിനാൻസ് തട്ടിപ്പ്: അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോട് ഹാജരാകാൻ ഹൈക്കോടതി
മൈക്രോ ഫിനാൻസ് തട്ടിപ്പ്: അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോട് ഹാജരാകാൻ ഹൈക്കോടതി
Published : September 10, 2026 at 11:47 AM IST
എറണാകുളം: എസ്എൻഡിപി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ പ്രതിയായ മൈക്രോ ഫിനാൻസ് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ പിന്നാക്ക വിഭാഗം അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോട് നാളെ നേരിട്ട് ഹാജരാകാൻ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. കേസിൽ പ്രതികളെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അനുമതി നൽകുന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ വൈകുന്നതിനാലാണ് കോടതിയുടെ കർശന നടപടി.
പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തീരുമാനമെടുക്കാൻ രണ്ടാഴ്ച കൂടി സമയം അനുവദിക്കണമെന്ന് സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ആവശ്യം കോടതി അംഗീകരിച്ചില്ല. അന്വേഷണസംഘം പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതിക്കായി നൽകിയ അപേക്ഷകളിൽ അടിയന്തരമായി തീരുമാനമെടുക്കാൻ പിന്നാക്ക വിഭാഗം അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് കഴിഞ്ഞതവണ കോടതി നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു.
ഇതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് നേരിട്ട് ഹാജരാകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. കേസിൽ എട്ടു കേസുകളിൽ പ്രതികളുടെ നേരിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ കണ്ടെത്തിയതായും വയനാട്ടിലെ കേസുകളിൽ അന്വേഷണം പൂർത്തിയായതായും അന്വേഷണസംഘം കഴിഞ്ഞതവണ കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ കോടതി നിർദേശിച്ചത്.
തട്ടിപ്പിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം
2003 മുതൽ 2014 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന കോർപറേഷനിൽ നിന്ന് മൈക്രോ ഫിനാൻസ് പദ്ധതിക്കായി കോടിക്കണക്കിന് രൂപ കുറഞ്ഞ പലിശയ്ക്ക് വായ്പ എടുക്കുകയും, വ്യാജ സ്വാശ്രയ സംഘങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള യൂട്ടിലൈസേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സമർപ്പിച്ച് ഈ തുക ഉയർന്ന പലിശയ്ക്ക് വിതരണം ചെയ്ത് സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് നടത്തി എന്നതാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം.
എസ്എൻഡിപി ശാഖകൾ വഴിയായിരുന്നു ഈ തുക വിതരണം ചെയ്യാനായി വായ്പകൾ എടുത്തിരുന്നത്. എന്നാൽ അർഹരായവരിലേക്ക് ഈ തുക എത്തിയില്ലെന്നും, വ്യാജ രേഖകൾ ചമച്ച് കോടികളുടെ തിരിമറി നടന്നുവെന്നുമാണ് അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയത്. സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ജില്ലകളിലായി നിരവധി കേസുകളാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് നടപ്പിലാക്കിയ പദ്ധതിയിലാണ് ഇത്തരമൊരു വൻകിട തട്ടിപ്പ് അരങ്ങേറിയത്. കുറഞ്ഞ പലിശയ്ക്ക് ലഭിച്ച കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ വായ്പകൾ, ഉയർന്ന പലിശ നിരക്കിൽ സാധാരണക്കാർക്ക് തന്നെ നൽകി കൊള്ളലാഭം ഉണ്ടാക്കിയെന്നാണ് പ്രധാന ആരോപണം.
വിജിലൻസ് അന്വേഷണം
2016ൽ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി വിഎസ് അച്യുതാനന്ദൻ തിരുവനന്തപുരം വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. മൈക്രോ ഫിനാൻസ് പദ്ധതിയുടെ മറവിൽ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ അഴിമതി നടന്നുവെന്നും ഇതിൽ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നും വിഎസ് അച്യുതാനന്ദൻ അന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. തുടർന്ന് നടന്ന വിജിലൻസ് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യാപകമായ ക്രമക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.
വ്യാജ പേരുകളിൽ സംഘങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചാണ് പലയിടത്തും പണം തട്ടിയതെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെത്തി. കേസിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുന്നതിനും തുടർനടപടികൾക്കുമായി സർക്കാരിൻ്റെ പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി അനിവാര്യമാണ്. ഈ അനുമതി വൈകുന്നതാണ് നിലവിൽ കേസിൻ്റെ വിചാരണ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിയമനടപടികൾ അനന്തമായി നീണ്ടുപോകാൻ കാരണമാകുന്നത്.
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പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി നൽകുന്നതിൽ സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്ന മെല്ലെപ്പോക്ക് നയത്തിനെതിരെ നേരത്തെ തന്നെ ശക്തമായ വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു. ഹൈക്കോടതിയുടെ പുതിയ ഇടപെടലോടെ കേസിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവുണ്ടാകുമെന്നും, തുടർനടപടികൾ വേഗത്തിലാകുമെന്നുമാണ് നിയമവിദഗ്ധർ വിലയിരുത്തുന്നത്. നാളെ അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി നേരിട്ട് ഹാജരായി നൽകുന്ന വിശദീകരണം കേസിൻ്റെ ഭാവിയിൽ നിർണായകമാകും.
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