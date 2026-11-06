വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന് പ്രതിയായ മൈക്രോ ഫിനാൻസ് തട്ടിപ്പ് കേസില് കുറ്റപത്രം നല്കൂ; പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി ആവശ്യമില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി
വെള്ളാപ്പള്ളിക്കെതിരേ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം കുറ്റപത്രം നൽകാനും ഹൈക്കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജസ്റ്റിസ് എ. ബദറുദ്ദീൻ്റെ സിംഗിൾ ബെഞ്ചിൻ്റേതാണ് തീരുമാനം.
Published : November 6, 2026 at 1:41 PM IST
എറണാകുളം: എസ്എൻഡിപി ജനറല് സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന് പ്രതിയായ മൈക്രോഫിനാൻസ് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി ആവശ്യമില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി. വെള്ളാപ്പള്ളിക്കെതിരേ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കകം കുറ്റപത്രം നൽകാനും കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജസ്റ്റിസ് എ. ബദറുദ്ദീൻ്റെ സിംഗിൾ ബെഞ്ചിൻ്റേതാണ് തീരുമാനം. പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കത്തിൽ ഈ കേസിൽ കുറ്റപത്രം നൽകുന്നത് വൈകുകയായിരുന്നു.
പ്രതികൾ പൊതുപദവികൾ വഹിക്കുന്നവരല്ലെന്നും സ്വകാര്യ വ്യക്തികളാണെന്നും, എസ്എൻഡിപി യോഗം മൈക്രോഫിനാൻസ് പദ്ധതിക്കുള്ള നോഡൽ ഏജൻസിയല്ലെന്നുമാണ് സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട്. അതിനാൽ പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി ആവശ്യമില്ലെന്നാണ് സർക്കാർ വാദം. എന്നാൽ കേസിൽ കുറ്റപത്രം തയ്യാറായിട്ടും അനുമതി സംബന്ധിച്ച തർക്കം കാരണം സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നാണ് ഹർജിക്കാരുടെ വാദം.
മൈക്രോഫിനാൻസ് തട്ടിപ്പ് കേസ്
2003 മുതൽ 2014 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ പിന്നാക്ക വിഭാഗ വികസന കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്ന് മൈക്രോ ഫിനാൻസ് പദ്ധതിക്കായി കോടിക്കണക്കിന് രൂപ കുറഞ്ഞ പലിശയ്ക്ക് വായ്പ എടുക്കുകയും, വ്യാജ സ്വാശ്രയ സംഘങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള യൂട്ടിലൈസേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ സമർപ്പിച്ച് ഈ തുക ഉയർന്ന പലിശയ്ക്ക് വിതരണം ചെയ്ത് സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് നടത്തി എന്നതാണ് കേസ്. ഏകദേശം 15.85 കോടി രൂപയുടെ സർക്കാർ ഫണ്ട് വകമാറ്റി തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്നാണ് വിജിലൻസ് കേസ്.
2016-ൽ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി വി. എസ്. അച്യുതാനന്ദൻ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വിജിലൻസ് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെ മുഖ്യപ്രതിയാക്കി കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. വർഷങ്ങളോളം മന്ദഗതിയിലായിരുന്ന കേസ് അന്വേഷണം വേഗത്തിലാക്കാൻ ചേർത്തല സ്വദേശി എം. എസ്. അനിൽ നൽകിയ ഹർജിയെത്തുടർന്ന് ഹൈക്കോടതി നേരിട്ട് അന്വേഷണത്തിന്മേൽ മേൽനോട്ടം വഹിക്കാൻ തുടങ്ങി. തുടർന്ന് വിജിലൻസ് എസ്പി എസ്. ശശിധരൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം കേസിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുകയും എട്ടോളം കുറ്റപത്രങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്തു.
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എന്നാൽ പ്രതികളെ വിചാരണ ചെയ്യാൻ സർക്കാരിൻ്റെ പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന തർക്കം ഉയർന്നതിനെത്തുടർന്ന് കുറ്റപത്രം കോടതിയിൽ സമർപ്പിക്കുന്നത് നീണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു. കേസ് ഇപ്പോൾ എത്തിനിൽക്കുന്നത് ഏറ്റവും നിർണായകമായ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ്. 2026 നവംബർ 6-ന് ഹൈക്കോടതി ജസ്റ്റിസ് എ. ബദറുദ്ദീൻ്റെ സിംഗിൾ ബെഞ്ച്, വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രതികൾക്കെതിരെ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാൻ സർക്കാരിൻ്റെ പ്രോസിക്യൂഷൻ അനുമതി ആവശ്യമില്ലെന്ന് അസന്ദിഗ്ദ്ധമായി ഉത്തരവിട്ടു.
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