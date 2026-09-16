നവതിയുടെ നിറവിൽ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ: കണിച്ചുകുളങ്ങരയിലെ വസതിയിൽ പിറന്നാൾ ആഘോഷം
1937 സെപ്റ്റംബർ 10നാണ് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ ജനിച്ചത്. 2026ൽ അദ്ദേഹത്തിന് പത്മഭൂഷൺ ലഭിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ ജന്മദിനം കൂടിയാണിത്.
Published : September 16, 2026 at 8:45 PM IST
ആലപ്പുഴ: എസ്എൻഡിപി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ നവതിയുടെ നിറവിൽ. ചിങ്ങമാസത്തിലെ വിശാഖം നക്ഷത്ര ദിനമായ ബുധനാഴ്ച്ച കണിച്ചുകുളങ്ങരയിലെ വസതിയിൽ പിറന്നാൾ ആഘോഷം നടന്നു. 1937 സെപ്റ്റംബർ 10നാണ് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ ജനിച്ചത്. 2026ൽ അദ്ദേഹത്തിന് പത്മഭൂഷൺ ലഭിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ ജന്മദിനം കൂടിയാണിത്.
കണിച്ചുകുളങ്ങരയിലെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് ഒരുക്കിയ ഹോമകുണ്ഡത്തിൽ നാല് ദിവസമായി നടന്നുവന്ന പൂജ ബുധനാഴ്ച്ച രാവിലെ ഒമ്പതോടെ സമാപിച്ചു. തുടർന്ന് ഭാര്യയ്ക്കൊപ്പം കണിച്ചുകുളങ്ങര ദേവീക്ഷേത്രത്തിൽ ദർശനം നടത്തി. പിന്നീട് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കുമൊപ്പം കേക്ക് മുറിച്ച് പിറന്നാൾ ആഘോഷിച്ചു.
പ്രത്യേകമായി ക്ഷണം നൽകിയിട്ടില്ലെങ്കിലും വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന് ആശംസകൾ നേരാൻ നിരവധി പേരാണ് കണിച്ചുകുളങ്ങരയിലെ വസതിയിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നത്. കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രവർത്തകരും അനുയായികളും രാവിലെ മുതൽ വീട്ടിലെത്തുന്നത് പതിവാണ്. പിറന്നാൾ ചടങ്ങുകൾക്ക് ശേഷം ആശംസകളുമായി എത്തുന്ന സന്ദർശകരെയും വെള്ളാപ്പള്ളി കണ്ടു.
മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ എസ്എൻഡിപിയുടെ അമരത്ത്
1937 സെപ്റ്റംബർ 10ന് കണിച്ചുകുളങ്ങരയിൽ വെള്ളാപ്പള്ളി കേശവൻ്റെയും ദേവകിയുടെയും 12 മക്കളിൽ ഏഴാമനായി, ഇരട്ടക്കുട്ടികളിൽ ഒരാളായാണ് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ്റെ ജനനം. 1996 മുതൽ എസ്എൻഡിപി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായ അദ്ദേഹം ശ്രീനാരായണ ട്രസ്റ്റിൻ്റെയും സെക്രട്ടറിയാണ്.
എസ്എൻഡിപി യോഗത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംഘടനാപരമായി വിപുലീകരിക്കുന്നതിൽ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ്റെ ദീർഘകാല നേതൃത്വത്തിന് പ്രധാന പങ്കുണ്ടായതായി കേന്ദ്രസർക്കാരിൻ്റെ പത്മ പുരസ്കാര രേഖയിൽ പറയുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യോഗത്തിൻ്റെ ശാഖകളുടെ എണ്ണം ഏകദേശം 3,000ൽ നിന്ന് 6,000ത്തിലേറെയായി ഉയർന്നതായും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സാമൂഹ്യക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, കുടുംബ യൂണിറ്റുകൾ തുടങ്ങിയവയുടെ വ്യാപനം ഉണ്ടായതായും ഔദ്യോഗിക രേഖ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
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ന്യൂനപക്ഷ രാഷ്ട്രീയം, സർക്കാർ നയങ്ങൾ, ലൗ ജിഹാദ് തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിലും വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ നേരത്തെ പരസ്യമായി അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില നിലപാടുകൾക്കെതിരെ വിവിധ കോണുകളിൽ നിന്ന് വിമർശനങ്ങളും പ്രതിഷേധങ്ങളും ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം, എസ്എൻഡിപി യോഗത്തിൻ്റെ ദീർഘകാല നേതാവെന്ന നിലയിൽ സംഘടനയുടെ സാമൂഹിക, വിദ്യാഭ്യാസ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിന് ഔദ്യോഗിക തലത്തിലും അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2026ലെ പത്മ പുരസ്കാരങ്ങളിൽ പൊതു പ്രവർത്തന മേഖലയിലെ സംഭാവനകൾ പരിഗണിച്ചാണ് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശന് പത്മഭൂഷൺ ലഭിച്ചത്. രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുർമു ജൂൺ 23ന് നടന്ന രണ്ടാം സിവിൽ ഇൻവെസ്റ്റിച്ചർ ചടങ്ങിൽ പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചു.
പത്മഭൂഷൺ ലഭിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ പിറന്നാൾ ദിനത്തിൽ കണിച്ചുകുളങ്ങരയിലെ വീട്ടിൽ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും പ്രവർത്തകർക്കുമൊപ്പം ലളിതമായ ചടങ്ങുകളോടെയാണ് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ 90-ാം വയസിലേക്ക് കടന്നത്.
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