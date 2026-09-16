"മാധ്യമങ്ങൾ പൊന്നുതമ്പുരാനാണോ?" റിപ്പോർട്ടർ ടിവിയിലെ റെയ്ഡിനെ ന്യായീകരിച്ച് വെള്ളാപ്പള്ളി
മാധ്യമങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തം പാലിക്കണമെന്നും കണിച്ചുകുളങ്ങരയിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവേ വെള്ളാപ്പള്ളി പറഞ്ഞു.
Published : September 16, 2026 at 7:53 PM IST
ആലപ്പുഴ: റിപ്പോർട്ടർ ടി വി ഓഫീസിൽ നടന്ന പൊലീസ് പരിശോധനയെ പൂർണമായി ന്യായീകരിച്ച് എസ്എൻഡിപി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ. മാധ്യമ സ്ഥാപനം കൈയിലുണ്ടെന്ന് കരുതി എന്തും ചെയ്യാമെന്ന നിലപാട് ശരിയല്ലെന്നും സ്വകാര്യ വ്യവസായ താത്പര്യങ്ങൾക്കായി മാധ്യമങ്ങളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് തടയാൻ പൊലീസിന് പരിശോധന നടത്താമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കണിച്ചുകുളങ്ങരയിൽ തൻ്റെ നവതി ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കേക്ക് മുറിച്ച ശേഷം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
"മാധ്യമങ്ങൾ കൈയിലുണ്ടെന്ന് കരുതി എന്തു കൊള്ളരുതായ്മയും ചെയ്യാമോ?"
മാധ്യമപ്രവർത്തനം സത്യവും ധർമ്മവും പുലർത്തുന്നതാകണമെന്ന് വെള്ളാപ്പള്ളി ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. മാധ്യമങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് രാജ്യത്തെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പ്രവണത ശരിയല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. റിപ്പോർട്ടർ ടിവിയിലെ പൊലീസ് പരിശോധനയെ മാധ്യമസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്മേലുള്ള കടന്നുകയറ്റമായി പ്രതിപക്ഷവും ഒരു വിഭാഗം മാധ്യമപ്രവർത്തകരും കാണുന്നു. എന്നാൽ മാധ്യമങ്ങൾ തങ്ങളുടെ ബിസിനസ്-വ്യവസായ താൽപര്യങ്ങൾക്കായി സ്വാധീനം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുമ്പോൾ നിയമപരമായ പരിശോധനകൾ നേരിടേണ്ടി വരും എന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ പറഞ്ഞു.
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"മാധ്യമങ്ങൾ എന്താ പൊന്നുതമ്പുരാൻ ആണോ? മാധ്യമം കൈയിലുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞ് വനക്കൊള്ള തൊട്ട് രാജ്യം വരെ കോടികൾക്ക് വിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ കണ്ടത് മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങൾ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉത്തരവാദിത്വം പാലിക്കണം." അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മൂന്നാം ഭരണം ദുരാഗ്രഹം
സംസ്ഥാനത്തെ നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും സർക്കാരിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ചും വെള്ളാപ്പള്ളി രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ പ്രതികരിച്ചു. തെറ്റുകൾ തിരുത്തി മുന്നോട്ടു പോകാനുള്ള സമീപനം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിൽ മാത്രമാണ് കാണുന്നതെന്നും അത് അവരുടെ നല്ല രീതിയാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
"കേരള ചരിത്രത്തിൽ നാളിതുവരെ ലഭിക്കാത്ത തുടർഭരണം പിണറായിക്ക് ലഭിച്ചു. രണ്ട് ടേം കിട്ടിയത് തന്നെ ഭാഗ്യം. മൂന്നാമതും വേണമെന്ന് കരുതുന്നത് ദുരാഗ്രഹമാണ്. ജനങ്ങൾ എപ്പോഴും മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കും" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തുടർച്ചയായി മൂന്നാം തവണയും ഭരണം ലഭിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദുരാഗ്രഹമാണെന്ന് അദ്ദേഹം തുറന്നടിച്ചു.
അതേസമയം സംസ്ഥാനത്ത് വർഷങ്ങളായി നിലനിൽക്കുന്ന വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാൻ ഒരു സർക്കാരും മുൻഗണന നൽകുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു. വൈദ്യുതി ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ സോളാർ പാനലുകൾ സ്ഥാപിക്കാൻ ഉപദേശിച്ച സർക്കാർ നടപടിയെ കളിയാക്കിയ അദ്ദേഹം, സോളാർ വെച്ചവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ കടക്കെണിയിലായി വെള്ളത്തിലായ അവസ്ഥയിലാണെന്നും മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
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