'സമുദായത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക മാത്രം ലക്ഷ്യം'; പത്മഭൂഷണിൽ പ്രതികരിച്ച് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ
കാശ് കൊടുത്ത് വരെ ചാനലുകളിലും യൂട്യുബിലും തന്നെ പലരും ആക്ഷേപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നെന്ന് വെള്ളാപ്പള്ളി.
Published : January 30, 2026 at 7:42 PM IST
കോട്ടയം: പാർലമെൻ്ററി മോഹങ്ങളില്ലെന്നും സമുദായത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും എസ്എന്ഡിപി യോഗം ജനറല് സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ. പത്മഭൂഷൺ ലഭിച്ച ശേഷം കോട്ടയം നാഗമ്പടം ക്ഷേത്രത്തിൽ നൽകിയ സ്വീകരണത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
സമുദായത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യം. സമുദായത്തിന് വേണ്ടി മികച്ച പ്രവർത്തനം നടത്തിയതിനാണ് പത്മഭൂഷൺ കിട്ടിയതെന്നും അദ്ദേഹം കോട്ടയത്ത് നടന്ന സ്വീകരണ ചടങ്ങിൽ പറഞ്ഞു.
"നിലപാടിൽ ഉറച്ച് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് കാശ് കൊടുത്ത് വരെ ചാനലുകളിലും യൂട്യുബിലും തന്നെ പലരും ആക്ഷേപിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. ഗുരു മന്ദിരങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ ഗ്രാൻ്റുകൾ നൽകണം. മതമൈത്രി നിലനിർത്തി പോരുന്നതിൽ ഗുരുമന്ദിരങ്ങൾ വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് " എന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
സമുദായത്തിൻ്റെ ശക്തി തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ കാണിക്കണം. ശക്തി തിരിച്ചറിയാൻ ഓരോരുത്തർക്കും കഴിയണം. ക്ഷേത്രങ്ങൾ വിശ്വാസികളുടെ കണ്ണീര് തുടയ്ക്കുന്ന സങ്കേതങ്ങൾ ആകണം. വിശ്വാസികൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ നൽകാൻ ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് കഴിയണമെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ പറഞ്ഞു.
ആരും വേണ്ടവിധം സമുദായത്തിനെ പരിഗണിക്കുന്നില്ലെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി ആരോപിച്ചു. " നമുക്ക് ദുരിതവും തൊഴിലുറപ്പും മാത്രം. സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയിട്ട് ഇത്ര നാളായിട്ടും നമുക്കു മാത്രം വീടില്ല. മറ്റുള്ളവർ മണിമാളികകൾ വച്ച് പിന്നെയും പിന്നെയും വളരുന്നു. അവർക്ക് പിന്നെയും സഹായങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പദ്ധതികൾ വരുന്നു. പാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറയാൻ പ്രതിനിധികൾ ഇല്ല. മറ്റു സമുദായങ്ങൾ സമ്പന്നരായി വാഴുന്നു. നമുക്ക് കൂട്ടായ്മ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വന്നത്" എന്നും വെളളാപ്പളളി പറഞ്ഞു.
രാജ്യം പത്മഭൂഷൺ നൽകി ആദരിച്ചതിൽ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ സവിനയം നന്ദി അറിയിച്ചിരുന്നു. ഈ വലിയ അംഗീകാരം ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവന്റെ പാദങ്ങളിൽ സമർപ്പിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
എന്നാൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുരസ്കാരത്തിനെ തടയുക ലക്ഷ്യമിട്ട് സേവ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കാമ്പയിന് കമ്മിറ്റി ചെയര്മാന് ആര്.എസ്. ശശികുമാര് രാഷ്ട്രപതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. നിരവധി ക്രിമിനൽ കേസുകളിൽ പ്രതിയാണെന്നും മുൻപ് പത്മ പുരസ്കാരങ്ങളെ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പരസ്യമായി അധിക്ഷേപിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു നിവേദനം.
നിലവില് 21 കേസുകള് കുറ്റപത്രം നല്കുന്ന ഘട്ടത്തിലാണെന്നും നിവേദനത്തിൽ പരാമർശിച്ചിരുന്നു. മൈക്രോ ഫിനാന്സ് വായ്പയിൽ കൃത്രിമം കാട്ടിയെന്നതടക്കമുള്ള ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ വന്നു.
ഇത്തരമൊരു വ്യക്തിക്ക് രാഷ്ട്രത്തിൻ്റെ ഉന്നത ബഹുമതി നല്കുന്നത് ഇതിനകം പത്മ പുരസ്കാരം നേടിയവരോട് കാട്ടുന്ന അനാദരവും അനീതിയുമാണെന്ന് നിവേദകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. രണ്ടു വര്ഷം മുന്പ് വെള്ളാപ്പള്ളിക്ക് ഓണററി ഡോക്ടറേറ്റ് ബിരുദം നല്കുവാനുള്ള നിര്ദേശം കാലിക്കറ്റ് സര്വകലാശാല തന്നെ തള്ളിയിരുന്ന കാര്യവും നിവേദനത്തിൽ പരാമർശിച്ചിരുന്നു.
