'സിപിഐ ചതിയൻ ചന്തു, ബ്രൂട്ടസ്'; വെള്ളാപ്പള്ളിക്ക് ബിനോയ് വിശ്വത്തിൻ്റെ മറുപടി, 'ആ തൊപ്പി നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ'

സിപിഐയെ വിമർശിച്ച വെള്ളാപ്പള്ളിക്ക് ബിനോയ് വിശ്വം മറുപടി നൽകി. ഇരുവരും തമ്മിൽ വാക്പോര് രൂക്ഷമായി. മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് വെള്ളാപ്പള്ളി തട്ടിക്കയറി.

വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ, ബിനോയ് വിശ്വം (ETV Bharat)
Published : December 31, 2025 at 2:05 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: എസ്‌എൻഡിപി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനും സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വവും തമ്മിൽ വാക്പോര് മുറുകുന്നു. മുന്നണിക്ക് മാർക്കിടാൻ വെള്ളാപ്പള്ളിയെ ആരും ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് ബിനോയ് വിശ്വം തുറന്നടിച്ചപ്പോൾ സിപിഐ 'ചതിയൻ ചന്തു'വാണെന്നായിരുന്നു വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ മറുപടി.

ശിവഗിരിയിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെ സിപിഐക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനമാണ് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ ഉന്നയിച്ചത്. പത്ത് വർഷം കൂടെ നിന്ന് സർക്കാരിൻ്റെ എല്ലാ സുഖസൗകര്യങ്ങളും അനുഭവിച്ച ശേഷം ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിയെ തള്ളിപ്പറയുന്നത് മാന്യതയല്ല. കൂടെ നിന്ന് കാലുവാരി താഴെയിട്ട ശേഷം ബ്രൂട്ടസിനെപ്പോലെ പെരുമാറുകയാണ് സിപിഐ ചെയ്യുന്നത്. നിർണായകമായ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കെ മുന്നണിക്കുള്ളിൽ തന്നെ ഇത്തരം സംവാദങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ഐക്യത്തിന് ഗുണകരമല്ല. പത്ത് വർഷം സുഖിച്ചു നടന്നവർ ഇപ്പോൾ സൗന്ദര്യപ്പിണക്കം കാണിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്നും വിമർശനങ്ങൾ പാർട്ടിക്കുള്ളിലാണ് ഉന്നയിക്കേണ്ടതെന്നും പുറത്തല്ലെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ഇതിന് മറുപടിയായി എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെയോ മുന്നണിയിലെ പാർട്ടികളുടെയോ പ്രവർത്തനത്തിന് മാർക്കിടാനുള്ള ചുമതല വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെ ആരും ഏൽപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഇനി ഏൽപ്പിക്കാനും പോകുന്നില്ലെന്നും ബിനോയ് വിശ്വം വ്യക്തമാക്കി. എൽഡിഎഫ് എന്നത് വെള്ളാപ്പള്ളിയായി മാറാൻ പാടില്ല. ജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവരെയും അറിയാം. വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ നാവിൽ നിന്ന് 'ചതിയൻ ചന്തു' എന്ന വാക്ക് വീണെങ്കിൽ ആ തൊപ്പി ആയിരം വട്ടം ഇണങ്ങുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലയ്ക്ക് തന്നെയാണെന്നും ബിനോയ് വിശ്വം തിരിച്ചടിച്ചു.

വിമർശനത്തിന് പിന്നിൽ

ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പങ്കെടുത്തതും വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെ കാറിൽ കയറ്റിയതും തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തിരിച്ചടിയായി എന്ന ചർച്ച സിപിഐയിലും സിപിഎമ്മിലും സജീവമാണ്. സമുദായ നേതാക്കളുമായുള്ള പരിധിവിട്ട അടുപ്പം മുന്നണിക്ക് ദോഷം ചെയ്തുവെന്നും അത് തിരുത്തണമെന്നുമാണ് സിപിഐയുടെ വിലയിരുത്തൽ. ഇതുകൊണ്ടാണ് സൗമ്യനായ ബിനോയ് വിശ്വം ഇത്തവണ വെള്ളാപ്പള്ളിക്കെതിരെ കടുത്ത ഭാഷയിൽ പ്രതികരിച്ചത്. എന്നാൽ പിണറായി വിജയൻ തന്നെ മൂന്നാമതും അധികാരത്തിൽ എത്തുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വെള്ളാപ്പള്ളി ഈ വിഷയത്തിലെ പ്രതികരണം അവസാനിപ്പിച്ചത്.

മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് തട്ടിക്കയറി

ഇതിനിടെ മലപ്പുറം വിദ്വേഷ പരാമർശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങളോട് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ പ്രകോപിതനായി. ചോദ്യങ്ങൾ ആവർത്തിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് കയർക്കുകയും ചാനൽ മൈക്കുകൾ തള്ളിമാറ്റുകയും ചെയ്തു. യഥാർഥ വർഗീയവാദികൾ മലപ്പുറത്താണുള്ളതെന്ന് അദ്ദേഹം ആവർത്തിച്ചു. മലബാർ മേഖലയിൽ എസ്‌എൻഡിപിക്ക് വിദ്യാലയങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ സർക്കാർ അനുമതി നൽകുന്നില്ലെന്നതാണ് തൻ്റെ ദുഃഖമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

മലപ്പുറം, വയനാട്, കാസർകോട് എന്നീ മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ എസ്‌എൻഡിപിക്ക് ഒരൊറ്റ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം പോലും തുടങ്ങാൻ അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്നത് സത്യമാണ്. സ്ഥലം കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് സർക്കാർ അനുമതി നൽകാത്തതുകൊണ്ടാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ഒൻപത് വർഷമായി ഭരിക്കുന്ന പിണറായി സർക്കാരിനെ ഇതിനായി സമീപിച്ചില്ലേ എന്ന ചോദ്യത്തോട് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചില്ല.

