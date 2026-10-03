'എടാ പോടാ ശൈലി മാറ്റണം, പക്വത കാണിക്കണം', മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ
'എടാ പോടാ' എന്ന രീതിയിലുള്ള ശൈലി മാറ്റി കുറച്ചുകൂടി പക്വമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കോണ്ഗ്രസിലെ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം അവർ അണ്ണനും തമ്പിയുമുള്ള ഒരു സൗന്ദര്യ പിണക്കമായി മാത്രമേ താൻ കാണുന്നുള്ളുവെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി
Published : October 3, 2026 at 2:19 PM IST
ആലപ്പുഴ: മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി എസ്എൻഡിപി ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ. വി ഡി സതീശൻ തൻ്റെ പ്രവർത്തന ശൈലി മാറ്റണമെന്നും പെരുമാറ്റത്തിൽ കുറച്ചുകൂടി പക്വത കാണിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ആലപ്പുഴയിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
പിണറായി വിജയൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശൈലിയെക്കുറിച്ച് മുൻപ് ആക്ഷേപം പറഞ്ഞിവരാണ് ഇപ്പോൾ ആ സ്ഥാനിത്തിരിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പെരുമാറുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. 'എടാ പോടാ' എന്ന രീതിയിലുള്ള ശൈലി മാറ്റി കുറച്ചുകൂടി പക്വമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് നല്ലതെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി പറഞ്ഞു.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പദവി അദ്ദേഹം ചിലപ്പോഴൊക്കെ മറന്നുപോകുന്നുണ്ട്. പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനത്തോടുകൂടിയും കൂടെയുള്ള സഹപ്രവർത്തകരെ ഒന്നിച്ചുനിർത്തി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള നേതൃഗുണം കാണിച്ചും വേണം ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അടൂർ പ്രകാശ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ നടത്തിയ വിമർശനത്തിനും വെള്ളാപ്പള്ളി പ്രതികരിച്ചു. കോൺഗ്രസല്ലേ പാർട്ടി എന്നും അതിൽ ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായങ്ങളും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊണ്ടേയിരിക്കുമെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി പരിഹസിച്ചു. ഹൈക്കമാൻഡ് ഇവരെയെല്ലാം വിളിച്ച് കൂട്ടുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം തീരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന പ്രശ്നം അവർ അണ്ണനും തമ്പിയുമുള്ള ഒരു സൗന്ദര്യ പിണക്കമായി മാത്രമേ താൻ കാണുന്നുള്ളുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അവർ ചേരുമ്പോൾ അവർ ചേർന്നോളും അതിന് ഇടക്ക് നിന്ന് ഒരു അപഹാസ്യനാവാൻ താനില്ലെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി പറഞ്ഞു.
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എം കെ മുനീറിന് സർക്കാർ ആ ഒരു സ്ഥാനം കൊടുത്തതിൽ തെറ്റ് പറയാൻ സാധിക്കില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം വളരെ പാരമ്പര്യമുള്ള ലീഗിൻ്റെ വളരെ മാന്യനായ ഒരു നേതാവാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛനും കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്ത വ്യക്തിയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ പദവി കൊടുത്തു എന്ന പേരിൽ വ്യക്തിപരമായി തെറ്റ് പറയാൻ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അതേസമയം, സിപിഎമ്മിന് ഇപ്പോൾ താൻ കൊള്ളരുതാത്തവനായി മാറിയെന്നും താൻ എന്ത് തെറ്റാണ് ചെയ്തതെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി ചോദിച്ചു. ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീ പ്രവേശന വിഷയം ഉയർന്നുവന്നപ്പോൾ തന്നെ തലയിൽ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടന്നവരാണ് സിപിഎമ്മുകാർ. ഇപ്പോൾ താൻ കൊള്ളില്ലെന്ന് പറയുന്നതിൽ ആത്മാർത്ഥതയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
തുടർച്ചയായി രണ്ടാം തവണ ഭരണത്തിലെത്താൻ സാധിച്ചത് പിണറായി വിജയൻ്റെ കഴിവുകൊണ്ടാണെന്നും, അന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വാഴ്ത്തിപ്പാടിയവർ പിന്നീട് പരാജയം ഉണ്ടായപ്പോൾ താഴ്ത്തുകയാണ് ചെയ്തതെന്നും കാലാകാലത്തോളം ഭരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ശരിയാണോ എന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി ചോദിച്ചു.
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