വി ഡി സതീശൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആയാൽ ഒരു ചുക്കും ചെയ്യില്ല; സമുദായവുമായി ഞാൻ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ
ലീഗിൻ്റെ സ്പോൺസറാണ് വി ഡി സതീശനെന്നും വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ പറഞ്ഞു. അതേസമയം കോൺഗ്രസിന് പിന്തുണയറിയിച്ച് ഐഎൻടിയുസി സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് ആർ ചന്ദ്രശേഖരൻ രംഗത്തെത്തി.
Published : May 8, 2026 at 8:30 PM IST
കൊല്ലം: വിഡി സതീശൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആയാൽ എസ്എൻഡിപിയെ ഒരു ചുക്കും ചെയ്യില്ലെന്ന് എസ്എൻഡിപി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ. ലീഗിൻ്റെ സ്പോൺസറാണ് വി ഡി സതീശനെന്നും അദ്ദേഹം കൊല്ലത്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
വി ഡി സതീശനെ സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ലീഗാണ്. ലീഗ് ചാടി കളിക്കടാ കുഞ്ഞിരാമ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാടി കളിക്കാൻ സതീശന് ബാധ്യസ്ഥനാണ്. ഇപ്പോൾ മുഴുവൻ പി ആർ വർക്ക് നടത്തി പോസ്റ്റർ ഒട്ടിക്കുകയാണ്. ഇതാണോ കോൺഗ്രസ്. മുഖ്യമന്ത്രിക്കായി മൂന്നുപേർ എന്തിന് മത്സരിക്കണം. ഹൈക്കമാൻഡ് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കണം എന്ന് കൽപ്പിക്കുന്നവർ ലീഗ് ആയി മാറിയെങ്കിൽ കൽപ്പിക്കുന്നവർക്ക് വിധേയനായെങ്കിൽ തെറ്റു പറയാനൊക്കുമോ.
വി ഡി സതീശൻ എസ്എൻഡിപിക്ക് ഒരു ചുക്കും ചെയ്യാനില്ല. ഇതിനുമുൻപ് പലരും വന്ന് പലതും നോക്കിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ചുക്കും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഒന്നുമില്ലാതെ ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞ മാത്യു കുഴൽ നാടൻ്റെ പെടലി വെട്ടിക്കളഞ്ഞ വരല്ലേ. ഇപ്പഴേ പെടലി വെട്ടുന്നവർക്ക് ഭരണം കിട്ടിയാൽ എത്രപേരുടെ പെടലി വെട്ടും. എംഎൽഎ കൂടിയായ അദ്ദേഹം പോലും അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ ഇതാണെന്ന സൂചനയല്ലേ നൽകുന്നത്.
മുഖ്യമന്ത്രി ആരാകണം എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആരുമല്ല. വി ഡി സതീശൻ ആയാൽ എനിക്കെന്താ എൻ്റെ രോമത്തിൽ പോലും തൊടില്ല ഞാൻ എൻ്റെ സമുദായവുമായി മുന്നോട്ട് പോകും. ആരു വന്നാലും എനിക്കൊരു ചുക്കുമില്ല. അവരുടെ കൊച്ച് അവരുടെ കുളം ആ കുളത്തിൽ ആരു വീണ് ചത്താലും എനിക്കൊന്നുമില്ല എന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
ജനങ്ങളൾക്കാണ് സർക്കാരിനെ തീരുമാനിക്കാനുള്ള അധികാരമെന്ന് ഐഎൻടിയുസി പ്രസിഡൻ്റ്
പാർട്ടി പ്രസിഡൻ്റിന് പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടി നേതാവിനെ തീരുമാനിക്കാൻ അധികാരം നൽകിയതിന് ശേഷം പൊതുവേദിയിൽ വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് ഐഎൻടിയുസി സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് ആർ ചന്ദ്രശേഖരൻ. ജനങ്ങളാണ് സർക്കാരുകളെ തീരുമാനിക്കുന്ന അന്തിമ അധികാരം. ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം ഓരോ വോട്ടറും സ്വന്തം ഇച്ഛപ്രകാരം വോട്ട് ചെയ്ത് ഭരണപരിവർത്തനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിലാണ്.
കേരളത്തിൽ കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി ഇടത് സർക്കാർ സൃഷ്ടിച്ച ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള വ്യക്തമായ നയം യുഡിഎഫ് ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. ആരോഗ്യരംഗം, വ്യവസായം, തൊഴിൽ മേഖല, സാമ്പത്തിക മേഖല, വാണിജ്യ മേഖല, സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ, വിദ്യാഭ്യാസ മേഖല എന്നിവയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള വ്യക്തമായ ദർശനമാണ് യുഡിഎഫ് മുന്നോട്ടുവെച്ചത്. ജനങ്ങൾ അതിന് വ്യക്തമായ വിധി നൽകി. 140 അംഗ നിയമസഭയിൽ യുഡിഎഫ് 102 സീറ്റുകൾ നേടി. ഇത് ഒരു ചരിത്ര നേട്ടമാണ്. കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി മാത്രം 63 സീറ്റുകൾ നേടിയത് തന്നെ ചരിത്രമാണ്. അതിനാൽ കേരളം യുഡിഎഫ് ഭരിക്കും.
കോൺഗ്രസ് എംഎൽഎമാരുടെ പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടി യോഗത്തിൽ പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടി നേതാവിനെ തീരുമാനിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡൻ്റിന് ഏകകണ്ഠമായി നൽകി. ഇത് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയുടെ സാധാരണ നടപടിയാണ്. ഞാൻ യോഗത്തിനകത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ പ്രസിഡൻ്റിന് അധികാരം നൽകുന്ന ഏകകണ്ഠ പ്രമേയം പാസാക്കി. അതിന് ശേഷം പുറത്തുവന്ന് മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുന്നത് പൂർണമായും തെറ്റാണ്. അത് വളരെ മോശമാണ്.
സർക്കാർ ഗ്യാരണ്ടികൾ നൽകുമ്പോഴും സബ്സിഡി പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോഴും കെഎസ്ആർടിസി നടത്തിപ്പിനായി സർക്കാർ സ്വന്തം വരുമാന ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യും. അതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് എതിർപ്പില്ല, കെഎസ്ആർടിസിയിലെ സ്ത്രീകളുടെ സൗജന്യ യാത്രയെ ഞങ്ങൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു എന്നും ആർ ചന്ദ്രശേഖരൻ പറഞ്ഞു.
