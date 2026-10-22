സ്കൂൾ കായികമേളയ്ക്ക് ഹരിത വരവേൽപ്പ്; വേറിട്ട കാഴ്ചയായി വല്ലം മെടയൽ മത്സരം
മത്സരത്തിലൂടെ മെടഞ്ഞ് കിട്ടിയ വല്ലങ്ങൾ ആയിരിക്കും ഇത്തവണ സംസ്ഥാന കായിക മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്ന പതിനൊന്ന് വേദികളിലും മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്.
Published : October 22, 2026 at 5:14 PM IST
രജിത് കുമാർ എംടി
കോഴിക്കോട്: കാർഷിക സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു വല്ലം അഥവാ തെങ്ങോല കൊട്ട. റബ്ബറും പ്ലാസ്റ്റിക്കും പ്രചാരത്തിൽ വരുന്നതിന് മുൻപ് പഴയ തലമുറ നിർമ്മിച്ചിരുന്ന ഇത്തരം വല്ലങ്ങൾ ആയിരുന്നു
ഓരോ വീടുകളിലെയും പലവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. കാലം മാറിയതോടെ വല്ലങ്ങളുടെ സ്ഥാനം
പ്ലാസ്റ്റിക്കും റബ്ബറുമൊക്കെ കയ്യടക്കി.
എന്നാൽ ഇത്തവണ കോഴിക്കോട് ചാത്തമംഗലത്ത് നടക്കുന്ന 68-മത് സംസ്ഥാന കായികമേളയുടെ പ്രധാന ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രം ഈ വല്ലങ്ങളാണ്. കായികമേളയുടെ ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോക്കോൾ കമ്മറ്റിയാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ആശയം നടപ്പിലാക്കുന്നത്. വല്ലങ്ങൾ മെടയാൻ ആരെങ്കിലും എത്തുമോ എന്ന ആശങ്ക സംഘാടകർക്ക് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു.
എന്നാൽ സംഘടാകരെ പോലും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് മത്സരത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞതോടെ ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും വല്ലം മെടയൽ മത്സരത്തിന് സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി പേർ ചാത്തമംഗലം എൻഐടി ഗ്രൗണ്ടിലെത്തി. വല്ലം മെടയാനുള്ള തെങ്ങോലകൾ സംഘാടകർ തന്നെയാണ് മത്സരാർഥികൾക്ക് എത്തിച്ച് നൽകിയത്. ഓരോരുത്തരുടെയും കരവിരുതിനനുസരിച്ച് മനോഹരമായ വല്ലങ്ങളാണ് മെടഞ്ഞെടുത്തത്.
"വല്ലങ്ങൾ നമ്മുടെ നാടിൽ പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഒരു വസ്തുവായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് കാലത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പോക്കിൽ വല്ലങ്ങളെല്ലാം കാലഹരണപ്പെട്ടുപോയി. ഇത്തരം കലവിരുതകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ കമ്മിറ്റി ഇങ്ങനെ ഒരു മത്സരം ഇവിടെ സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കായികമേള പൂർണമായും മാലിന്യമൂക്തമാക്കുക, പ്രകൃതി സൗഹൃദമാക്കി മേളയെ നടത്തുക എന്ന സന്ദേശവും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്ന്", ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ കമ്മിറ്റി കൺവീനർ പി സി അബ്ദു റഹീം പറഞ്ഞു.
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മത്സരമായി നടത്തിയ വല്ലം മെടയലിൽ ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനം ലഭിക്കുന്നവർക്ക് സ്വർണ കോയിനുകളാണ് സമ്മാനമായി ലഭിക്കുക. കൂടാതെ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവർക്കും സംഘാടകസമിതി സമ്മാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. പങ്കെടുത്ത ഓരോ മത്സരാർഥികൾക്കും പഴയ കാലത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ ആയിരുന്നു ചാത്തമംഗലത്തെ വല്ലം മെടയലിലൂടെ ലഭിച്ചത്. എന്നാൽ പുതുതലമുറക്കാർക്ക് കൗതുകമുള്ള കാഴ്ചയായിരുന്നു വല്ലം മെടയൽ നൽകിയത്.
"എൻ്റെ ചെറിയ പ്രയാത്തിൽ വീട്ടിൽ വല്ലം മെടയാറുണ്ടായിരുന്നു. അച്ഛനെല്ലാം ഇത് ചെയ്യുന്നത് കാണാറുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഞങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന പോലെ മെടയലുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് കാലം മുന്നോട്ട് പോയപ്പോൾ ഇത് എല്ലാം അന്യം നിന്നുപോയി. ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോളിൻ്റെ ഭാഗമായി വല്ലം മെടയലിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെ അധികം സന്തോഷമുണ്ടെന്ന്", മത്സരാർഥിയായ പ്രീതി പറഞ്ഞു.
"പേപ്പറിൽ വാർത്ത കണ്ടതിനെ തുടർന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയത്. ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. നമ്മുടെ ചെറിയ ഒരു കഴിവ് ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു. വല്ലം മെടയൽ എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഒരു കലയാണ്. ഈ കല ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ഒന്നും അറിയില്ലെന്നും," മത്സരത്തിന് എത്തിയ ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു.
ഈ മത്സരത്തിലൂടെ മെടഞ്ഞ് കിട്ടിയ വല്ലങ്ങൾ ആയിരിക്കും ഇത്തവണ സംസ്ഥാന കായിക മത്സരങ്ങൾ നടക്കുന്ന പതിനൊന്ന് വേദികളിലും മാലിന്യങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന കായികമേളക്ക് കൊടി ഉയരാൻ രണ്ട് ദിവസം മാത്രം ശേഷിക്കെ ഇത്തവണ വല്ലം മെടയൽ പോലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ പരിപാടികൾ കൊണ്ട്
സംസ്ഥാന കായികമേള ഏറെ വ്യത്യസ്തമാകും എന്നുതന്നെയാണ് എല്ലാവരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
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