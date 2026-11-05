ജനപ്രതിനിധികളുടെ വസതികളിലേക്കും പച്ചക്കറിക്കൃഷി; ക്ലിഫ് ഹൗസിൽ ക്യാബേജും കോളിഫ്ലവറും നട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി
പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്തെ മന്ത്രിമാർ, എംഎൽഎമാർ, തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജനപ്രതിനിധികൾ എന്നിവരുടെ വസതികളിലും പച്ചക്കറിക്കൃഷി ആരംഭിക്കും
Published : November 5, 2026 at 5:13 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് സുരക്ഷിത ഭക്ഷ്യോൽപ്പാദനവും വീട്ടുവളപ്പിലെ പച്ചക്കറിക്കൃഷിയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി കൃഷിവകുപ്പിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ ക്ലിഫ് ഹൗസിൽ പച്ചക്കറിക്കൃഷിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി വി. ഡി. സതീശൻ ശീതകാല പച്ചക്കറികളായ ക്യാബേജ്, കോളിഫ്ളവർ എന്നിവയുടെ തൈകൾ നട്ട് പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു. കൃഷിവകുപ്പ് മന്ത്രി അഡ്വ. ടി. സിദ്ദിഖ് ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു.
പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്തെ മന്ത്രിമാർ, എംഎൽഎമാർ, തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ജനപ്രതിനിധികൾ എന്നിവരുടെ വസതികളിലും പച്ചക്കറിക്കൃഷി ആരംഭിക്കും. കൃഷിമന്ത്രിയുടെ വസതിയിലും പച്ചക്കറിക്കൃഷിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ മേഖലകളിലേക്കും സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും പച്ചക്കറിക്കൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ടെക്നോപാർക്കിലെ യു.എസ്.ടി. ഗ്ലോബൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഐടി സ്ഥാപനങ്ങളിലും കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ഐടി സ്ഥാപനങ്ങളിലും പച്ചക്കറിക്കൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കൃഷിമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
ഇതുസംബന്ധിച്ച് വ്യവസായ, വാണിജ്യ, ഐടി വകുപ്പ് മന്ത്രി പി. കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്ക് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരികയാണെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു. സുരക്ഷിതമായ ഭക്ഷണം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ഓരോരുത്തരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്ന സന്ദേശം സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളിലേക്കും എത്തിക്കുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. സ്വന്തം ആവശ്യത്തിനുള്ള പച്ചക്കറികൾ വീട്ടുവളപ്പിൽത്തന്നെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ശീലം വളർത്തിയെടുക്കുന്നതിലൂടെ സുരക്ഷിത ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാനും ആരോഗ്യസംരക്ഷണത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകാനും പദ്ധതിയിലൂടെ കഴിയും.
ക്ലിഫ് ഹൗസിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ തിരുവനന്തപുരം സെൻ്റ് തോമസ് സ്കൂളിലെ എൻ.എസ്.എസ്. വിദ്യാർഥികളും പങ്കെടുത്തു. വിദ്യാലയങ്ങളിലൂടെ കൃഷിവകുപ്പ് നടപ്പാക്കുന്ന കതിർ കാർഷിക ക്ലബ്ബുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് വിദ്യാർഥികളെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുപ്പിച്ചത്. കുട്ടികളിൽ കാർഷിക അവബോധം വളർത്തുന്നതിനായി സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകളിൽ കതിർ കാർഷിക ക്ലബ്ബുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിനും കൃഷിവകുപ്പ് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരികയാണ്. വീടുകൾ, വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സർക്കാർ-സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയെ പങ്കാളികളാക്കി സുരക്ഷിത ഭക്ഷ്യോൽപ്പാദനത്തെ ജനകീയ ക്യാമ്പയിനാക്കി മാറ്റുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. ചടങ്ങിൽ കൃഷിവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ജനപ്രതിനിധികളും പങ്കെടുത്തു.
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