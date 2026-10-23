ലോക്ഭവനിൽ സസ്യാഹാരം മാത്രം; സംഘപരിവാറിൻ്റെ കാവി അജണ്ടയെന്ന് കെസി വേണുഗോപാൽ
ഭക്ഷണം ഓരോരുത്തരുടെയും സ്വാതന്ത്ര്യമാണെന്നും മറ്റുള്ളവരല്ല അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടതെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും പ്രതികരിച്ചു.
Published : October 23, 2026 at 4:12 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരള ഗവർണറുടെ 'സസ്യാഹാരം മാത്രം' എന്ന നിർദ്ദേശത്തിൽ വ്യാപക വിമർശനം. കേരള ഗവർണറായി ചുമതലയേറ്റ ഓം പ്രകാശ് മാഥൂർ, രാജ്ഭവൻ (ലോക് ഭവൻ) അടുക്കളയിൽ സസ്യാഹാരം മാത്രമേ പാചകം ചെയ്യാവൂ എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചതായി വന്ന വാർത്തകളെ എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെസി വേണുഗോപാൽ ശക്തമായി വിമർശിച്ചു. ഇത് സംഘപരിവാറിൻ്റെ "ഭരണഘടനാവിരുദ്ധമായ താൽപ്പര്യങ്ങളെയാണ്" പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഭക്ഷണം ഓരോരുത്തരുടെയും സ്വാതന്ത്ര്യമാണെന്നും മറ്റുള്ളവരല്ല അത് തീരുമാനിക്കേണ്ടതെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും പ്രതികരിച്ചു.
ഇന്ന് ചുമതലയേറ്റ ഓം പ്രകാശ് മാഥൂർ, രാജ്ഭവൻ അടുക്കളയിൽ മാംസാഹാരം പാചകം ചെയ്യുകയോ വിളമ്പുകയോ ചെയ്യരുതെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചതായി ചില മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. വ്യാഴാഴ്ചയാണ് പ്രാദേശിക മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇതുസംബന്ധിച്ച വാർത്തകൾ വന്നത്.
കേരളത്തിലെ ലോക്ഭവനില് സസ്യാഹാരം മാത്രമേ പാടുള്ളൂ എന്ന് ഒരു നിര്ദ്ദേശവും നല്കിയിട്ടില്ലെന്ന് ലോക്ഭവന് വൃത്തങ്ങള് വ്യക്തമാക്കി. ഗവര്ണര്ക്ക് സസ്യ ഭക്ഷണം മാത്രമേ നല്കൂ. ഗവര്ണറുടെ അടുക്കളയില് സസ്യാഹാരം മാത്രമേ പാകം ചെയ്യൂ.അതും വാക്കാല് നല്കിയ നിര്ദേശം മാത്രമാണ്. ഇക്കാര്യത്തില് അനാവശ്യ വിവാദങ്ങളാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. ഗവര്ണറുടെ അഡീഷണല് പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി പി ശ്രീകുമാര് അറിയിച്ചു.ലോക്ഭവന് ജീവനക്കാരുടെ ഭക്ഷണ കാര്യത്തില് ഒരു നിര്ദേശവും നല്കിയിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
കേരളത്തിന്റെ പുതിയ ഗവര്ണറായി ഓം പ്രകാശ് മാഥൂര് ചുമതലയേറ്റ ആദ്യ ദിവസം തന്നെ ലോക്ഭവന് അടുക്കളയില് സസ്യാഹാരം മാത്രം മതിയെന്ന് നിര്ദേശം നല്കിയെന്ന പേരില് വലിയ രാഷ്ട്രീയ വിവാദം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടിരുന്നു. ഗവര്ണറുടെ നിര്ദേശം സംഘപരിവാര് അജണ്ടയുടെ ഭാഗമാണെന്ന വിമര്ശനവുമായി കോണ്ഗ്രസും സിപിഎമ്മും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ലോക്ഭവന് അടുക്കള ഗവര്ണര്ക്കുള്ള ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യാനുള്ളതാണെന്നും ജീവനക്കാര്ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം പുറത്തു നിന്ന് കൊണ്ടു വന്ന് കഴിക്കുന്നതിന് ഒരു നിയന്തരണവുമില്ലെന്നും ലോക്ഭവന് വൃത്തങ്ങള് വ്യക്തമാക്കിയത്.
ഇന്ന് ഓം പ്രകാശ് മാഥൂർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റതിന് പിന്നാലെ, രാജ്ഭവൻ അടുക്കളയിൽ സസ്യാഹാരം മാത്രമേ പാചകം ചെയ്യാവൂ എന്ന് തീരുമാനിച്ച ഗവർണറുടെ നടപടി, അതിരുകടന്ന ഒന്നാണെന്ന് കെസി വേണുഗോപാൽ പ്രസ്താവനയിൽ ആരോപിച്ചു.
കേരളത്തിന് സമ്മിശ്ര ഭക്ഷണ സംസ്കാരമാണുള്ളതെന്നും, തീരദേശ സംസ്ഥാനമായതിനാൽ ഇവിടെ മത്സ്യലഭ്യത ധാരാളമാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സസ്യാഹാരമോ മാംസാഹാരമോ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങൾക്കുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"കേരളീയർ കാലങ്ങളായി പിന്തുടരുന്ന ഭക്ഷണശീലങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനോ, ഇനി മുതൽ എന്താണ് കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് അവർക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചു നൽകാനോ ഉള്ള ശ്രമങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാനാവില്ല," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഭക്ഷണ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ കടന്നുകയറുന്നതും കേരളീയരുടെ പരമ്പരാഗത ജീവിതരീതികളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതുമായ ഇത്തരം നിയന്ത്രണങ്ങൾ, ഭരണഘടന ഉറപ്പുനൽകുന്ന മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്നും കെസി വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞു.
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എന്ത് കഴിക്കണം, എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശം സംരക്ഷിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനായ, ഭരണഘടനാപരമായ പദവിയിലിരിക്കുന്ന ഒരാൾ, മറ്റുള്ളവരും തൻ്റെ ഭക്ഷണശീലങ്ങൾ തന്നെ പിന്തുടരണമെന്ന് നിർബന്ധിക്കുന്നത് ശരിയല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. വ്യക്തിസ്വാതന്ത്ര്യത്തെ പരിമിതപ്പെടുത്താൻ പുതിയ ഗവർണർ തൻ്റെ അധികാരം ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
"ഇത് സംഘപരിവാറിൻ്റെ ഭരണഘടനാവിരുദ്ധമായ താൽപ്പര്യങ്ങളുടെ തുടർച്ചയാണ്. കേരളത്തിൽ സംഘപരിവാറിൻ്റെ കാവി അജണ്ട നടപ്പിലാക്കുന്നതിലേക്കുള്ള ആദ്യപടിയാണിത്," അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
ഓം പ്രകാശ് മാഥൂർ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം സസ്യാഹാരം കഴിക്കുന്നതിൽ യാതൊരു തടസവുമില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ കെസി വേണുഗോപാൽ, ഗവർണറുടെ വ്യക്തിപരമായ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് 'ലോക് ഭവൻ' അടുക്കള പ്രവർത്തിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധിക്കുന്നത് അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും പറഞ്ഞു. മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവനക്കാർ ജോലി ചെയ്യുന്ന അടുക്കളയിലാണ് ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
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