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കേരളത്തിലെ ആദ്യ ‘സൗന്ദര്യമല’യായി വീരമലക്കുന്ന്; കാസർകോടിൻ്റെ വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയ്ക്ക് പുത്തൻ ഉണർവ്

പ്രകൃതിഭംഗിയും ചരിത്രപ്രാധാന്യവുമുള്ള വീരമലക്കുന്ന് ഇനി വിനോദസഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ 'സൗന്ദര്യമല'യായി മാറും.

VEERAMALAKKUNNU Kasaragod tourism Ramacham planting eco tourism project at Veeramala
വീരമലക്കുന്നില്‍ വച്ചുപിടിപ്പിക്കുന്ന രാമച്ചം (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 23, 2026 at 5:41 PM IST

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കാസർകോട്: ദേശീയപാതയോരത്ത് യാത്രക്കാരുടെയും പ്രദേശവാസികളുടെയും നെഞ്ചിൽ ഭീതിയുടെ കരനിഴല്‍ വീഴ്ത്തിയിരുന്ന വീരമലക്കുന്ന് ഇനി പച്ചപ്പണിഞ്ഞ് സുന്ദരിയാകും. കുന്നിടിച്ചിലും മണ്ണിടിച്ചിലും തടയാൻ അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയും പ്രകൃതിദത്ത മാർഗങ്ങളും കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ടുള്ള വൻ പദ്ധതിയാണ് ഇവിടെ ഒരുങ്ങുന്നത്. പന്ത്രണ്ടായിരം സ്‌ക്വയർ മീറ്ററിലായി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രാമച്ചം ചെടികൾ നട്ടുപിടിപ്പിച്ച് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ‘സൗന്ദര്യമല’യായി വീരമലക്കുന്നിനെ മാറ്റുകയാണ് ലക്ഷ്യം. മേഘ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി പത്ത് കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് ഈ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഒരു മാസത്തിനകം ഇതിൻ്റെ ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് കമ്പനി മാനേജർ സുനിൽ കുമാർ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് വ്യക്തമാക്കി.

ഭീതിയുടെ കുന്നിൽനിന്ന് സുരക്ഷിതത്വത്തിലേക്ക്

മഴക്കാലത്ത് വൻതോതിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞ് ദേശീയപാതയിലേക്ക് വീണിരുന്ന വീരമലക്കുന്ന് യാത്രക്കാർക്കും പ്രദേശവാസികൾക്കും എന്നും വലിയൊരു ആശങ്കയായിരുന്നു. നീലേശ്വരം തളിപ്പറമ്പ് റീച്ചിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ ഭാഗത്തെ പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് ശാശ്വത പരിഹാരമാണ് പുതിയ പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. മലയെ 8 മീറ്റർ നീളത്തിലും 6 മീറ്റർ വീതിയിലുമുള്ള മൂന്ന് മുതൽ നാല് വരെ തട്ടുകളാക്കി മാറ്റുന്ന ജോലികളാണ് ഇപ്പോൾ ദ്രുതഗതിയിൽ നടക്കുന്നത്.

കേരളത്തിലെ ആദ്യ ‘സൗന്ദര്യമല’യായി വീരമലക്കുന്ന് (ETV Bharat)

ഇത്തരത്തിൽ നിർമിക്കുന്ന തട്ടുകളിൽ പ്രത്യേക വല വിരിച്ച്, കമ്പിയിട്ട് സ്ക്രൂ ചെയ്‌ത് ഉറപ്പിച്ച ശേഷമാണ് അതിനു മുകളിൽ രാമച്ചം വെച്ചുപിടിപ്പിക്കുന്നത്. മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ 7 മീറ്റർ ആഴത്തിലേക്ക് വരെ ആഴ്ന്നിറങ്ങുന്ന വേരുകളാണ് രാമച്ചത്തിൻ്റേത്. ഇത് മലയിലെ മണ്ണിടിച്ചിൽ പൂർണമായും തടയും. അടുത്ത 15 വർഷത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ സംരക്ഷണച്ചുമതല മേഘ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി തന്നെയാണ് നിർവഹിക്കുക.

കുതിച്ചൊഴുകുന്ന വെള്ളത്തിന് തടയിടാൻ പടവുകൾ

മഴക്കാലത്ത് മലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് വലിയ തോതിൽ വെള്ളം കുതിച്ചൊഴുകി ദേശീയപാതയിലേക്ക് പതിക്കുന്നതും പതിവായിരുന്നു. ഇതിന് പരിഹാരമായി വെള്ളം കുതിച്ചെത്തുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ പ്രത്യേക പടികൾ നിർമിക്കും. ഇത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്കിൻ്റെ ശക്തി കുറയ്ക്കുമെന്ന് മാത്രമല്ല, വെള്ളച്ചാട്ടം പോലെ മനോഹരമായ ഒരു കാഴ്‌ചയും സമ്മാനിക്കും. നിലവിൽ നീലേശ്വരം മുതൽ തളിപ്പറമ്പ് വരെയുള്ള ദേശീയപാതാ പ്രവൃത്തിയുടെ 85 ശതമാനവും പൂർത്തിയായതായി കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.

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ചരിത്രവും പ്രകൃതിഭംഗിയും ഒത്തുചേരുന്ന ടൂറിസം കേന്ദ്രം

കാക്കപ്പൂവും തുമ്പപ്പൂവും വിരിഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന വീരമലക്കുന്നിൻ്റെ മുകൾത്തട്ട് പ്രകൃതിഭംഗിയുടെ കലവറയാണ്. ഇവിടെയെത്തിയാൽ ഡച്ച് കോട്ടയുടെ അവശിഷ്‌ടങ്ങളും അറബിക്കടലിൻ്റെ മനോഹരമായ കാഴ്‌ചയും ഒരുപോലെ ആസ്വദിക്കാൻ സാധിക്കും. പണ്ട് ഡച്ചുകാർ കിഴക്കൻ മലയോരങ്ങളിൽ നിന്ന് സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ കോട്ടകെട്ടി തമ്പടിച്ചിരുന്ന ഇടമാണിത്. അവരാണ് ഈ കുന്നിന് ‘വീരമല’ എന്ന് പേരിട്ടതും.

ജില്ലയുടെ ടൂറിസം ഭൂപടത്തിൽ ഇടംപിടിക്കാൻ പോകുന്ന പൈതൃക ഗ്രാമം സ്ഥാപിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും ഇവിടെയാണ്. കൂടാതെ, മലയുടെ കിഴക്കൻ താഴ്‌വാരത്തിലുള്ള രാമൻചിറ തടാകം നിരവധി ദേശാടനപ്പക്ഷികളുടെ പ്രധാന ആവാസകേന്ദ്രം കൂടിയാണ്. സുരക്ഷയ്ക്കൊപ്പം ടൂറിസം സാധ്യതകളും വർധിപ്പിക്കുന്ന ഈ പദ്ധതി കാസർകോടിന് പുതിയൊരു മുഖച്ഛായ നൽകും.

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TAGGED:

VEERAMALAKKUNNU
KASARAGOD TOURISM
RAMACHAM PLANTING
ECO TOURISM PROJECT AT VEERAMALA
VEERAMALA HILLS TRANSFORMATION

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