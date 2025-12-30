'വീര ദ്രാവിഡ കുത്തെടാ കൊല്ലെടാ...': അന്നത്തെ അതേ വീര്യം, അതേ ധീരത; വീണ്ടും 'പോർവിളിച്ച്' മദ്രാസ് റെജിമെൻ്റ് മുൻ സൈനികർ
വർഷങ്ങൾ കടന്ന് പോയാലും ഒരോ സൈനികനും ഈ ആദർശവാക്യം നൽകുന്ന ധൈര്യവും ആവേശവും പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ണൂര് പൊലീസ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിലും ഈ പോർവിളി മൂന്ന് തവണ മുഴങ്ങി.
Published : December 30, 2025 at 12:18 PM IST
കണ്ണൂര്: 'വീര ദ്രാവിഡ കുത്തെടാ കൊല്ലെടാ...' എന്ന മുദ്രവാക്യം സാധാരണക്കാർക്ക് പരിചിതമാകണമെന്ന് ഇല്ല. കാരണം ഇത് യുദ്ധത്തിന് പോകുന്ന സൈനികർ തൻ്റെ ശത്രുവിനെ മുഖാമുഖം കാണുമ്പോൾ പറയുന്നതാണ്. അവസാനം അടുത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനാണത്. മൂന്ന് തവണ ഈ പോർവിളി ഉരുവിട്ടാൽ പിന്നെ ശത്രുവിനെ തകർക്കും എന്നത് തീർച്ചയാണ്.
രാജ്യത്തെ ടെറിട്ടോറിയല് ആര്മിയില് നിന്നും വിരമിച്ചവരുടെ സമ്മേളനത്തിൽ ആദര്ശവാക്യം ഉയര്ന്നപ്പോള് മുന് സൈനികര് അവരുടെ സേവന കാലത്തെ അച്ചടക്കവും വീര്യവും ഒരിക്കല് കൂടി ആവര്ത്തിച്ചു. ഓഡിറ്റോറിയത്തില് നടന്ന വാര്ഷിക ജനറല് ബോഡിയിലാണ് വീര ദ്രാവിഡ കുത്തെടാ കൊല്ലെടാ എന്ന ആദര്ശ വാക്യം മൂന്ന് തവണ വീണ്ടും ഉരുവിട്ടത്.
മദ്രാസ് റെജിമെൻ്റിൻ്റെ ആദര്ശ വാക്യം
മുൻ സൈനികർ മാത്രമല്ല, യോദ്ധാക്കളുടെ വിധവകളും മക്കളും എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒറ്റ സ്വരത്തിലാണ് പോര്വിളി ഏറ്റു ചൊല്ലിയത്. കണ്ണൂര് ആസ്ഥാനമായി ഉണ്ടായിരുന്ന 122 ഇന്ഫൻ്ററി ബെറ്റാലിയനില് നിന്നും വര്ഷങ്ങള്ക്കു മുമ്പ് ഉയർന്ന മുദ്രാവാക്യമായിരുന്നു ഇത്. രാജ്യത്തെ ഓരോ റെജിമെൻ്റിനും ഇത്തരം പോര്വിളി നിലവിലുണ്ട്. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്ത് രൂപീകൃതമായ മദ്രാസ് റെജിമെൻ്റിന് ആദ്യ കാലത്ത് ഇതായിരുന്നില്ല ആദര്ശ വാക്യം.
രാജ്യം സ്വതന്ത്രമായതിനു ശേഷമാണ് ഈ മോട്ടോ പ്രാവര്ത്തികമാക്കിയത്. 1966 ല് മദിരാശി റെജിമെൻ്റിൻ്റെ കീഴില് കേരളം, കര്ണാടക, തമിഴ്നാട്, ആന്ധ്രപ്രദേശ് തുടങ്ങിയ ദക്ഷിണേന്ത്യന് സംസ്ഥാനങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അന്നു മുതല് 1993 വരെ 'വീര മദ്രാസി അടികൊല്ല് അടീക്കൊല്ല്' എന്നായിരുന്നു മുദ്രാവാക്യം. 1993 ല് നിലവിലുള്ള ആദര്ശവാക്യത്തെ പരിഷ്ക്കരിപ്പിച്ച് വീര ദ്രാവിഡ കുത്തെടാ കൊല്ലെടാ എന്നാക്കി മാറ്റിയെന്നും അന്നു മുതല് ടെറിട്ടോറിയല് ആര്മിയുടെ ആസ്ഥാനങ്ങളിലും ഈ മുദ്രാവാക്യം ഉയര്ന്നു തുടങ്ങിയെന്നും മുൻ സൈനികൻ കെ കരുണാകരൻ പറഞ്ഞു.
ശത്രുവിന് തിരിച്ചടിക്കാന് പ്രാപ്തിയില്ലാത്ത വിധം മനോവീര്യം കെടുത്തുക എന്ന സന്ദേശമാണ് ജവാന്മാര്ക്ക് ഈ ആദര്ശ വാക്യത്തിലൂടെ നല്കുന്നത്. ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണകാലത്തും തുടര്ന്നും ഒട്ടേറെ പോരാട്ട വീര ചരിത്രമുള്ള മദ്രാസ് റെജിമെൻ്റിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഈ പ്രാദേശിക സേന. ഇപ്പോള് കോഴിക്കോട് ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്ത്തിച്ചു വരുന്ന ഈ സേന കണ്ണൂരിലായിരുന്നു തുടക്കം കുറിച്ചത്. പിന്നീട് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് മാറ്റി. മലാബാറിലെ നിരവധി പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളില് രക്ഷാ പ്രവര്ത്തനത്തിനെത്തിയ സേനാ വിഭാഗമായിരുന്നു കണ്ണൂര് ടെറിയേഴ്സ്.
രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിലും മുന്നിൽ
കോഴിക്കോട് മിഠായി തെരുവിലെ അഗ്നിബാധ, കണ്ണൂര് ജില്ലയിലെ ഉരുള്പൊട്ടലും പ്രളയ ദുരന്തങ്ങളുമടക്കം ഒട്ടേറെ രക്ഷാപ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടത്തി നിരവധി ബഹുമതികള് 122 ടെറിട്ടേറിയല് ആര്മി നേടിയിട്ടിണ്ട്. അത്തരം രക്ഷാപ്രവര്ത്തനങ്ങളില് നേരിട്ട് പങ്കെടുത്ത ഒട്ടേറെ അംഗങ്ങള് ഇന്ന് മുന് സൈനികരാണ്. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളില് നിന്നും വിരമിച്ച ഇരുനൂറോളം പേര് എക്സ് ടെറിയേഴ്സ് വെല്ഫെയര് അസോസിയേഷന് യോഗത്തില് പങ്കെടുക്കാനെത്തിയിരുന്നു.
യുദ്ധത്തില് പങ്കെടുത്ത് വൈകല്യം ബാധിച്ചവരും വീരയോദ്ധാക്കളുടെ വിധവകളും പഴയ വീര്യത്തോടെ തന്നെ ചടങ്ങില് പങ്കെടുക്കാനെത്തി. ഇവരെയെല്ലാം ചേര്ത്ത് പിടിക്കാനുളള വേദിയായി ടെറിയേഴ്സ് വെല്ഫെയര് അസോസിയേഷന് മാറുകയാണ്. സമ്മേളനം റിട്ട. സുബേദാര് കെടി പത്രോസ് ഉത്ഘാടനം ചെയ്തു. മുന് സേനാംഗവും ഡപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മിഷണറുമായ കെ കരുണാകരന്, നേതാക്കളായ രാമചന്ദ്രവാര്യര്, പിടി സുധാകരന്, കെ എം സുരേഷ്, ഇകെ. രാധാകൃഷ്ണന് എന്നിവര് സേനാംഗങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തു സംസാരിച്ചു.
