വധശ്രമ കേസ് കെട്ടിച്ചമച്ചതോ? വീണാ ജോർജിൻ്റെ വസതിയിലെത്തി വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് എസ്ഐടി
മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കൊടുവിലാണ് മുൻ മന്ത്രിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയത്
By PTI
Published : October 19, 2026 at 12:47 PM IST
പത്തനംതിട്ട: കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വച്ച് മുൻ ആരോഗ്യ മന്ത്രി വീണാ ജോർജിനു നേരെ കെഎസ്യു പ്രവർത്തകർ നടത്തിയ കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്ഐടി) മൊഴിയെടുത്തു. പത്തനംതിട്ടയിലുള്ള വീണാ ജോർജിൻ്റെ വസതിയിലെത്തിയാണ് അന്വേഷണ സംഘം വിവരങ്ങൾ ചോദിച്ചറിഞ്ഞത്. പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം തലവൻ യു. പ്രേമൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു നടപടി.
മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കൊടുവിലാണ് മുൻ മന്ത്രിയുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയത്. വീണാ ജോർജിന് പുറമെ, അവരുടെ ഗൺമാൻ, കേസിൽ ആദ്യം അന്വേഷണം നടത്തിയ കണ്ണൂർ റെയിൽവേ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരിൽ നിന്നും അന്വേഷണ സംഘം വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അന്ന് മന്ത്രിയുടെ സുരക്ഷാ ചുമതലയിലുണ്ടായിരുന്ന കണ്ണൂർ ടൗൺ എസ്ഐയുടെ അടക്കം മൊഴി വരും ദിവസങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തും.
കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധവും കേസും
ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തിയഞ്ചിനാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. അന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രിയായിരുന്ന വീണാ ജോർജിനെതിരെ കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വച്ചാണ് കരിങ്കൊടി പ്രതിഷേധം ഉണ്ടായത്. ആരോഗ്യ വകുപ്പിലെ ചികിത്സാ പിഴവ് ആരോപിച്ചുകൊണ്ട് പ്രതിഷേധിച്ച അഞ്ച് കെഎസ്യു പ്രവർത്തകർ, ട്രെയിനിൽ കയറാനായി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലെത്തിയ വീണാ ജോർജിനെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെയുണ്ടായ തിക്കിലും തിരക്കിലും കഴുത്തിന് വേദന അനുഭവപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് അവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് മന്ത്രിയുടെ ഗൺമാൻ നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, വധശ്രമത്തിന് കേസെടുത്ത പൊലീസ് അഞ്ച് കെഎസ്യു പ്രവർത്തകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. സംഭവത്തിൽ ആയുധം ഉപയോഗിച്ചതായി എഫ്ഐആറിൽ ആരോപിച്ചിരുന്നു.
എന്നാൽ, തങ്ങൾ വീണാ ജോർജിനെ സമീപിച്ചിട്ടില്ലെന്നും പ്രതിഷേധക്കാർ അവരിലേക്ക് എത്തുന്നത് പൊലീസ് തടയുകയാണുണ്ടായതെന്നും കെഎസ്യു പ്രവർത്തകർ ആരോപിച്ചു. ഈ കേസിന് പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചനയുണ്ടെന്നും അവർ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു. പിന്നീട് ജൂണിൽ അന്വേഷണ സംഘം കോടതിയിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ, വധശ്രമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗുരുതരമായ കുറ്റങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് കേസിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമായത്. തുടർന്ന്, ഓഗസ്റ്റ് മൂന്നിന് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് ഒരു പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തെ രൂപീകരിക്കുകയും കേസിലെ എല്ലാ വസ്തുതകളും കണ്ടെത്തുന്നതിനായി വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്താൻ ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തു.
കെഎസ്യു പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധത്തിനിടയിൽ തന്നെ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നും മാരകായുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കഴുത്തിൽ പിടിച്ച് പരിക്കേൽപ്പിച്ചെന്നുമാണ് വീണാ ജോർജ് അന്ന് പൊലീസിന് മൊഴി നൽകിയത്. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വധശ്രമം ഉൾപ്പടെയുള്ള ഗുരുതരമായ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി പൊലീസ് കേസെടുത്തത്. എന്നാൽ പിന്നീട് റെയിൽവേ പൊലീസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും വധശ്രമം ഉൾപ്പടെയുള്ള വകുപ്പുകൾ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തു.
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നിലവിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം നടത്തുന്ന പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിലൂടെ, മനഃപൂർവം വീഴ്ച വരുത്തി നിസ്സാരമായ സംഭവത്തിൽ വ്യാജ തെളിവുണ്ടാക്കി പൊലീസ് വധശ്രമ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയതാണെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ കടുത്ത വകുപ്പുതല നടപടിയും ക്രിമിനൽ കേസും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ സ്വീകരിക്കും. സംഭവസ്ഥലത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളും മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ പകർത്തിയ ദൃശ്യങ്ങളും അന്വേഷണ സംഘം വിശദമായി പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.
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