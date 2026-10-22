വീണാ ജോർജിന് കുരുക്കായി ഗൺമാൻ്റെ മൊഴിമാറ്റം; വ്യാജ മൊഴി നൽകിയതിന് നടപടിക്ക് സാധ്യത
എസ്ഐടി തലവൻ യു. പ്രേമൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് കെഎസ്യു ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് എം. സി. അതുൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അഞ്ചുപേരുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയത്
Published : October 22, 2026 at 9:48 AM IST
കണ്ണൂർ: മുൻ മന്ത്രി വീണാ ജോർജിനെ കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വച്ച് കെഎസ്യു പ്രവർത്തകർ ആക്രമിച്ചെന്ന കേസിൽ വ്യാജ മൊഴി നൽകിയ മുൻ ഗൺമാനെതിരെ നടപടിക്ക് സാധ്യത. ഗൺമാനായിരുന്ന അഭിലാഷിനെതിരെ നടപടിക്ക് ശിപാർശ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള റിപ്പോർട്ട് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്ഐടി) ഉടൻ ഡിജിപിക്ക് കൈമാറും. കേസിൽ പ്രതികളാക്കപ്പെട്ട കെഎസ്യു പ്രവർത്തകരുടെ മൊഴിയും അന്വേഷണ സംഘം രേഖപ്പെടുത്തി.
കെഎസ്യു പ്രവർത്തകരുടെ മൊഴിയെടുത്തു
എസ്ഐടി തലവൻ യു. പ്രേമൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് കെഎസ്യു ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് എം. സി. അതുൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അഞ്ചുപേരുടെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തിയത്. വി. വി. അക്ഷയ്, ബിതുൽ ബാലൻ, സി. എച്ച്. മുബാസ്, അഹമ്മദ് യാസിൻ എന്നിവരാണ് കേസിലെ മറ്റ് പ്രതികൾ. പ്രതിഷേധം നടന്ന ദിവസം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഉണ്ടായ സംഭവവികാസങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങളാണ് അന്വേഷണ സംഘം ഇവരിൽ നിന്നും ചോദിച്ചറിഞ്ഞത്.
ഗൂഢാലോചന അന്വേഷിക്കണമെന്ന് എം. സി. അതുൽ
യാതൊരു തെളിവുമില്ലാതെ 16 ദിവസമാണ് കെഎസ്യു നേതാക്കളെ ജയിലിലടച്ചതെന്ന് എം. സി. അതുൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. അന്വേഷണത്തിൽ ഒരു മൊട്ടുസൂചി പോലും കണ്ടെത്താൻ പൊലീസിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പിന്നെന്തിനാണ് വധശ്രമത്തിന് കേസെടുത്തതെന്നും ഇതിന് പിന്നിൽ വലിയ ഗൂഢാലോചന നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അന്ന് മൂന്നാം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് മുൻ മന്ത്രി നടന്നുപോവുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് ആകാൻ നിർദേശിച്ചത് എ. എൻ. ഷംസീറാണ്. ഷംസീർ എന്താ ഡോക്ടറാണോ എന്നും അതുൽ പരിഹസിച്ചു. ഈ ഗൂഢാലോചനയെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം വേണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കുരുക്കായി ഗൺമാൻ്റെ മൊഴിമാറ്റം
കണ്ണൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വച്ച് മുൻ മന്ത്രി വീണാ ജോർജിനെതിരെ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിനിടെ ആയുധമുപയോഗിച്ച് ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നായിരുന്നു ഗൺമാൻ അഭിലാഷ് ആദ്യം നൽകിയ മൊഴി. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് അഞ്ച് കെഎസ്യു പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ പൊലീസ് വധശ്രമം ഉൾപ്പെടെയുള്ള വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി കേസെടുത്തത്. എന്നാൽ പിന്നീട് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘത്തിന് മുന്നിൽ അഭിലാഷ് തൻ്റെ മൊഴി തിരുത്തി. വീണയെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് താൻ കണ്ടിട്ടില്ലെന്നും, അവരുടെ നിർദേശപ്രകാരമാണ് താൻ തെറ്റായ മൊഴി നൽകിയതെന്നും അഭിലാഷ് വെളിപ്പെടുത്തി. ഇതോടെയാണ് മുൻ മന്ത്രി വീണാ ജോർജ് പ്രതിരോധത്തിലായത്.
തുടർനടപടികൾ
ഗൺമാൻ്റെ മൊഴിമാറ്റം അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് എസ്ഐടി കാണുന്നത്. ഇക്കാര്യങ്ങൾ വിശദമാക്കി ഇയാൾക്കെതിരെ കർശന നടപടിക്ക് ശിപാർശ ചെയ്യുന്ന റിപ്പോർട്ടാകും ഡിജിപിക്ക് കൈമാറുക. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അഭിലാഷിനെതിരെ വകുപ്പുതല നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന.
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പൊലീസിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയും വ്യാജ തെളിവുകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തത് ഗുരുതരമായ കുറ്റമായാണ് നിയമവിദഗ്ധരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. അതേസമയം സംഭവത്തിൽ വീണാ ജോർജ് പൊതുസമൂഹത്തോട് മാപ്പ് പറയണമെന്ന ആവശ്യവുമായി അബിൻ വർക്കി എംഎൽഎ രംഗത്തെത്തി. ഗൺമാൻ്റെ വ്യാജ മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത റെയിൽവേ പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടറുടെ മൊഴിയെടുക്കാനും അന്വേഷണ സംഘം തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യഘട്ട അന്വേഷണത്തിൽ പൊലീസിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് വലിയ വീഴ്ചയുണ്ടായതായാണ് എസ്ഐടിയുടെ കണ്ടെത്തൽ.
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