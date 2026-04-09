'മാറ്റങ്ങൾ ജനങ്ങൾ കണ്ടതാണ്, എൽഡിഎഫിന് ഭരണത്തുടർച്ച ഉറപ്പ്'; പ്രതികരിച്ച് വീണ ജോർജ്
സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ എല്ലാ വികസന പദ്ധതികളും കണക്കിലെടുത്ത് എൽഡിഎഫ് തീർച്ചയായും മൂന്നാം വട്ടവും അധികാരത്തിലെത്തുമെന്ന് വീണ ജോർജ് ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു.
Published : April 9, 2026 at 10:49 AM IST
പത്തനംതിട്ട: സംസ്ഥാനത്ത് നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പോളിങ് പുരോഗമിക്കുമ്പോൾ ഭരണത്തുടർച്ചയുണ്ടാകുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസം പങ്കുവച്ച് എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി വീണ ജോർജ്. ആറന്മുള മണ്ഡലത്തിലെ സ്ഥാനാർഥിയായ അവർ പത്തനംതിട്ട ആനപ്പാറ ഗവൺമെൻ്റ് സ്കൂളിലെത്തി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി.
വികസനം നേട്ടമാകും
ഈ കാലയളവിൽ സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കിയ വികസന പദ്ധതികൾ വിലയിരുത്തിയാൽ എൽഡിഎഫ് മൂന്നാം വട്ടവും അധികാരത്തിലെത്തുമെന്ന് അവർ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. ആറന്മുള മണ്ഡലത്തിൽ വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ എൽഡിഎഫ് വിജയിക്കും. പത്തനംതിട്ട നഗരത്തിൽ സ്റ്റേഡിയം, ആശുപത്രി, പുതിയ ഓഫിസുകൾ, പുതിയ റോഡുകൾ എന്നിങ്ങനെ വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് സംഭവിച്ചത്.
അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിൽ വലിയ കുതിച്ചുചാട്ടമാണ് മണ്ഡലത്തിലുണ്ടായത്. സർക്കാരിൻ്റെ വികസന നേട്ടങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് ഭരണസഖ്യത്തിന് വോട്ട് ചെയ്യാൻ ജനങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചുവെന്നും വീണ ജോർജ് വ്യക്തമാക്കി. വികസനത്തുടർച്ചയ്ക്കായി ജനങ്ങൾ എൽഡിഎഫിനൊപ്പം നിൽക്കുമെന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തിലാണ് നേതൃത്വം. ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ഉൾപ്പെടെ സംസ്ഥാനത്ത് വലിയ മുന്നേറ്റമുണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞുവെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ശക്തമായ മത്സരം
ആറന്മുള മണ്ഡലത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് അബിൻ വർക്കി കൊടിയാട്ടാണ് യുഡിഎഫിനായി ജനവിധി തേടുന്നത്. ബിജെപി നേതാവ് കുമ്മനം രാജശേഖരനാണ് എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥി. ഇരുമുന്നണികൾക്കും പുറമെ അംബേദ്കറൈറ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ, ബിഎസ്പി, എസ്യുസിഐ എന്നീ പാർട്ടികളും ആറന്മുളയിൽ മത്സരരംഗത്തുണ്ട്. ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരമാണ് മണ്ഡലത്തിൽ നടക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആകെ വോട്ടിൻ്റെ 46.5 ശതമാനം നേടിയാണ് വീണ ജോർജ് ഇവിടെ വിജയിച്ചത്. അന്ന് 74,950 വോട്ടുകളാണ് എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിക്ക് ലഭിച്ചത്. എതിർ സ്ഥാനാർഥിയായിരുന്ന കോൺഗ്രസിലെ കെ ശിവദാസൻ നായർക്ക് 55,947 വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചു. ഇത്തവണ പോളിങ് ശതമാനം ഉയരുന്നത് തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് എൽഡിഎഫ് ക്യാമ്പ്.
പ്രമുഖരും ബൂത്തിലേക്ക്
സംസ്ഥാനത്തെ പ്രമുഖ നേതാക്കളെല്ലാം രാവിലെ തന്നെ അതത് പോളിങ് ബൂത്തുകളിലെത്തി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കണ്ണൂർ ആർസി അമല ബേസിക് യുപി സ്കൂളിലെത്തിയാണ് വോട്ട് ചെയ്തത്. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ എറണാകുളം കേസരി ഗവൺമെൻ്റ് ആർട്സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളജിലും കോൺഗ്രസ് എംപി ഹൈബി ഈഡൻ കൊച്ചിയിലെ എസ്എൻഡിപി നഴ്സറി സ്കൂളിലും വോട്ട് ചെയ്തു. കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് സണ്ണി ജോസഫ് കണ്ണൂരിലെ പോളിങ് ബൂത്തിൽ സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിച്ചു. പാലക്കാട് നിയമസഭ മണ്ഡലത്തിലെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായ രമേശ് പിഷാരടി തൃപ്പൂണിത്തുറയിലെ പോളിങ് സ്റ്റേഷനിലാണ് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത്.
സുഗമമായ വോട്ടെടുപ്പ്
സംസ്ഥാനത്ത് 2026ലെ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒറ്റ ഘട്ടമായാണ് നടക്കുന്നത്. രാവിലെ ഏഴിന് ആരംഭിച്ച വോട്ടെടുപ്പ് വൈകിട്ട് ആറുവരെ നീളും. പൂർണമായും ഹരിതചട്ടം പാലിച്ചാണ് സംസ്ഥാനത്ത് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. കനത്ത വേനൽച്ചൂട് കണക്കിലെടുത്ത് വോട്ടർമാർക്കായി കുടിവെള്ളം ഉൾപ്പെടെയുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ബൂത്തുകളിൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
പ്രശ്നബാധിത ബൂത്തുകളിൽ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാൻ വെബ്കാസ്റ്റിങ് സംവിധാനവും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വോട്ടെടുപ്പ് സുഗമമാക്കാൻ വിപുലമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളാണ് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. മെയ് നാലിനാണ് വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കുക.
ALSO READ: പോളിങ് വൈബ്: സൂപ്പർ സെല്ഫിയും കന്നിവോട്ട് മധുരവും; ബുത്തുകളില് നിന്നുള്ള കാഴ്ച