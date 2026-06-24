''പുതിയ സർക്കാരിന് സമയം കൊടുക്കൂ... ഇപ്പോൾ ഭരണത്തിൽ കയറിയതേയുള്ളൂ''; നല്ലത് തന്നെ നടക്കുമെന്നും വേടന്‍

''പുതിയ സർക്കാരിന് സമയം കൊടുക്കൂ... ഇപ്പോൾ ഭരണത്തിൽ കയറിയതേയുള്ളൂ''; നല്ലത് തന്നെ നടക്കുമെന്നും വേടന്
ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ പരാജയത്തിന് പിന്നില് നിരവധി കാരണങ്ങള് ഉണ്ട്. പരാജയ കാരണങ്ങള് ക്യാന്വാസ് പോലെ നീണ്ടുകിടക്കുകയായാണെന്നും റാപ്പർ വേടൻ.
Published : June 24, 2026 at 5:50 PM IST
തൃശൂർ: എൽഡിഎഫിൻ്റെ പരാജയത്തിന് നിരവധി കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് റാപ്പർ വേടൻ. പരാജയ കാരണങ്ങൾ ഒരു ക്യാൻവാസ് പോലെയാണെന്നും റാപ്പർ വേടൻ. യുഡിഎഫ് സര്ക്കാര് ഇപ്പോൾ ഭരണത്തിൽ കയറിയതേയുള്ളൂ, നല്ലത് തന്നെ നടക്കുമെന്നും വേടന് പറഞ്ഞു.
ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ പരാജയത്തിന് പിന്നില് നിരവധി കാരണങ്ങള് ഉണ്ട്. പരാജയ കാരണങ്ങള് ക്യാന്വാസ് പോലെ നീണ്ടുകിടക്കുകയായാണ്. യുഡിഎഫ് ഭരണം കാത്തിരുന്ന് കാണാമെന്നും വേടന് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. ജനങ്ങൾക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമുകള് ഉണ്ടെന്നും വേടൻ. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് പിണറായി വിജയൻ്റെ പ്രചാരണത്തിനായി ധര്മ്മടം മണ്ഡലത്തില് വേടനും എത്തിയിരുന്നു.
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''ജനാധിപത്യ മര്യാദയോടുകൂടി നടക്കുന്ന സംവീധാനമാണ് വോട്ടെടുപ്പ്. വിഡി സതീശൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള യുഡിഎഫ് സര്ക്കാരിന് സമയം കൊടുക്കണം. വിലയിരുത്താന് സമയമായിട്ടില്ല. ജനങ്ങളാല് തെരഞ്ഞെടുത്ത സര്ക്കാരാണ് ഭരിക്കുന്നത്. ജനങ്ങള്ക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാന് അവസരമുണ്ട്. അതിന് നിരവധി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുമുണ്ട്'' - വേടന് പറഞ്ഞു.
ജെന് സി തലമുറയ്ക്ക് പാട്ടിനൊപ്പം രാഷ്ട്രീയവും പകർന്ന് നൽകിയയാളാണ് വേടൻ. ഞാന് പാണനല്ല, പുലയനല്ല, നീ തമ്പുരാനുമല്ലെന്ന് പകുതി പറയുകയും പാടുകയും ചെയ്ത വേടനെ പുതിയ തലമുറ വളരെ പെട്ടെന്നാണ് ഏറ്റെടുത്തത്. ഇതിനിടയിൽ വലിയ വിവാദങ്ങളിൽ വേടൻ എത്തിപ്പെട്ടിരുന്നു.
തിരുവനന്തപുരം നിശാഗന്ധി ഓഡിറ്റോറിയത്തില് കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ പരിപാടിയ്ക്ക് ദിവസങ്ങള്ക്ക് മുൻപാണ് ഗായകന് കഞ്ചാവ് കേസില് പിടിയിലാവുന്നത്. ഇത് വലിയ വിവാദങ്ങള്ക്ക് വഴിവച്ചിരുന്നു. പിന്നാലെ നിരന്തരം വാർത്തകളിൽ ഇടംപിടിച്ചെങ്കിലും തീവ്ര ഇടത് ചിന്താഗതിക്കാരനായ വേടൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണങ്ങളിലും സജീവമായിത്തന്നെ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. വോയ്സ് ഓഫ് വോയിസ് ലെസ് എന്ന മ്യൂസിക് വിഡിയോയിലൂടെയാണ് വേടന് ശ്രദ്ധേയനാകുന്നത്.
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