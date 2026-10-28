പദ്ധതികൾ തുടങ്ങുന്നത് യാതൊരു പ്ലാനുമില്ലാതെ; കിഫ്ബിയിൽ മുൻ സർക്കാർ കാണിച്ചത് കുറ്റകരമായ അനാസ്ഥയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി
500ലധികം പേരെ വൻ ശമ്പളത്തിൽ നിയമിച്ചശേഷം സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വികസനം തടയുന്ന രീതിയിലാണ് കിഫ്ബി പ്രവർത്തിച്ചതെന്നും സബ്മിഷന് മറുപടിയായി വിഡി സതീശൻ.
Published : October 28, 2026 at 2:54 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് കിഫ്ബി മുഖേന യാതൊരു ആസൂത്രണവുമില്ലാതെ ആരംഭിച്ച വിവിധ പദ്ധതികൾ മുടങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെന്നും ഇത് മുൻ സർക്കാരിൻ്റെ കുറ്റകരമായ അനാസ്ഥയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ. യാതൊരു പ്ലാനും ഡിസൈനുമില്ലാതെ ആരംഭിച്ചശേഷം നിർമാണ പ്രവർത്തനം മുടങ്ങിയ തിരുവനന്തപുരം ശ്രീകാര്യത്തെ ഫ്ളൈ ഓവർ അതിന് ഉദാഹരണമാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
500ലധികം പേരെ വൻ ശമ്പളത്തിൽ നിയമിച്ചശേഷം സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വികസനം തടയുന്ന രീതിയിലാണ് കിഫ്ബി പ്രവർത്തിച്ചതെന്നും സബ്മിഷന് മറുപടിയായി മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു. ശ്രീകാര്യം ഫ്ളൈ ഓവർ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ 2025 ജനുവരി ആറിനാണ് ആരംഭിച്ചത്. 98 കോടിരൂപ ഭൂമിയേറ്റെടുക്കാനും 72 കോടിരൂപ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾക്കുമാണ് വകയിരുത്തിയത്.
500ലധികം പേർ ജോലി ചെയ്യുന്ന കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും പ്ലാനും ഡിസൈനും തയ്യാറാക്കാൻ 2023ലാണ് ഒരു ഏജൻസിയെ ഏൽപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ, പണിയാരംഭിച്ചെങ്കിലും അവർ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കിയില്ല. അതാണ് പ്രവൃത്തികൾ മുടങ്ങാൻ കാരണം. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പാണ് പണി ഏറ്റെടുത്തിരുന്നതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കില്ലായിരുന്നു. അവർക്കൊരു ചിട്ടയുണ്ട്. പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ സർക്കാർ ഇനിയും കോടികൾ ചെലവാക്കേണ്ടി വരും. വൈകിയതിനാൽ കരാറുകാരൻ സമർപ്പിക്കുന്ന പുതുക്കിയ ടെണ്ടറും സർക്കാരിന് അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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പ്ലാനും ഡിസൈനും തയ്യാറാക്കാൻ കെഎംആർഎൽ പുതിയ ഏജൻസിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. റോഡിൽ പൈപ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന പണികൾ ഈ 30നകം പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് വാട്ടർ അതോറിറ്റി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജംഗ്ഷനിലുള്ള ശ്രീ നാരായണഗുരുവിൻ്റെയും മഹാത്മാ അയ്യങ്കാളിയുടെയും പ്രതിമകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതു സംബന്ധിച്ച നടപടികൾക്കായി ജില്ലാ കലക്ടർ യോഗം വിളിക്കും. കിഫ്ബി മോഡൽ വലിയ ബാധ്യതയാണ് സംസ്ഥാനത്തിന് വരുത്തി വച്ചത്. മൂന്നുവർഷം തുടർച്ചയായി പ്ലാൻ ഫണ്ട് മുപ്പതിനായിരം കോടിയാണ്.
പ്ലാൻ ഫണ്ട് ഉയർത്താൻ പറ്റുന്നില്ല. കോവിഡ് കാലത്തൊഴികെ, ഏതെങ്കിലും കാലത്ത് പ്ലാൻ ഫണ്ട് ഇങ്ങനെ വെട്ടിക്കുറച്ചിട്ടുണ്ടോ. പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ ഫണ്ട് വെട്ടിക്കുറച്ചു. പ്ലാൻ സൈസ് അൻപത് ശതമാനമാണ് വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് മുപ്പതിനായിരം കോടിയാക്കി വയ്ക്കുക. ഇതിൽ വലിയൊരു പങ്ക് കിഫ്ബിക്കുണ്ട്. കേരളത്തിൻ്റെ ധനസ്ഥിതിയെ കിഫ്ബി തകർത്ത് തരിപ്പണമാക്കി. 5900 കോടി ടെണ്ടറില്ലാതെ ഊരാളുങ്കലിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അവരാണ് ഡിപി ആർ ഉണ്ടാക്കുന്നത്.
ഖജനാവ് കൊള്ളയടിക്കുന്നതിന് തുല്യമായ ചോർച്ചയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. നികുതിപ്പണത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ ചോർച്ച ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഖജനാവ് കൊള്ളയടിച്ചിട്ടാണ് കിഫ്ബി തകർത്തെന്ന ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നത്. അതെല്ലാം അന്വേഷിക്കപ്പെടും. ഉത്തരവാദികളായ ആരെയും വെറുതെ വിടില്ല. സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ തകർത്ത പ്രസ്ഥാനമാണ് കിഫ്ബി. യുഡിഎഫ് സർക്കാർ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്തംഭിപ്പിച്ചെന്ന ആരോപണത്തിന് പ്രസക്തിയില്ലെന്നും വിഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു.
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