പ്രവർത്തകരുടെ ആവേശത്തിരമാല; ജനസാഗരത്തെ സാക്ഷിയാക്കി വിഡി സതീശൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റു

സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് പിന്നിലെ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ കൂറ്റൻ വേദിയിൽ ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അർലേർക്കർ സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു

വിഡി സതീശൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായി അധികാരമേൽക്കുന്നു (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 18, 2026 at 10:31 AM IST

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാമത് മുഖ്യമന്ത്രിയായി വിഡി സതീശൻ അധികാരമേറ്റു. തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന പ്രൗഢഗംഭീരമായ ചടങ്ങിൽ ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അർലേക്കർ സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. ദൈവനാമത്തിലാണ് അദ്ദേഹം പ്രതിജ്ഞയെടുത്തത്. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പുറമെ ഇരുപത് അംഗ മന്ത്രിസഭയും ചടങ്ങിൽ അധികാരമേറ്റു.

കോൺഗ്രസിൻ്റെയും യുഡിഎഫിൻ്റെയും ദേശീയ, സംസ്ഥാന നേതാക്കളുടെയും ആയിരക്കണക്കിന് പ്രവർത്തകരുടേയും സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു സത്യപ്രതിജ്ഞ. 10 വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സർക്കാർ അധികാരത്തിലേറുന്നത്. സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിനോട് അനുബന്ധിച്ച് തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ വലിയ ആഘോഷ പരിപാടികളാണ് സംഘടിപ്പിച്ചത്.

പികെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി രണ്ടാമനായും രമേശ് ചെന്നിത്തല മൂന്നാമനായുമാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത്. തുടർന്ന് സണ്ണി ജോസഫ്, കെ മുരളീധരൻ, മോൻസ് ജോസഫ്, ഷിബു ബേബി ജോൺ, അനൂപ് ജേക്കബ് എന്നിവരും മന്ത്രിമാരായി ചുമതലയേറ്റു. കെ മുരളീധരൻ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് സത്യവാചകം ചൊല്ലിയത്. ആർഎസ്പി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കൂടിയായ ഷിബു ബേബി ജോൺ സഗൗരവം പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു.

മോൻസ് ജോസഫ്, അനൂപ് ജേക്കബ് തുടങ്ങിയ മറ്റ് മന്ത്രിമാർ ദൈവനാമത്തിലാണ് അധികാരമേറ്റത്. ഊഷ്മളമായ വരവേൽപ്പാണ് പുതിയ ഭരണസമിതിക്ക് ജനങ്ങൾ നൽകിയത്. സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി നിരവധി പേർ ഒഴുകിയെത്തി.

ദേശീയ നേതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യം
കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ, ലോക്സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയിരുന്നു. കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ, ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഡികെ ശിവകുമാർ, തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി രേവന്ത് റെഡ്ഡി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരും ചടങ്ങിന് മാറ്റുകൂട്ടി.

പുതിയ സർക്കാരിന് എല്ലാവിധ പിന്തുണയും നൽകുമെന്ന് ദേശീയ നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി. ഗതാഗത കുരുക്ക് ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി നഗരത്തിൽ കർശന ഗതാഗത നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. പൊലീസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ശക്തമായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും ഒരുക്കിയിരുന്നു. രാവിലെ മുതൽ തന്നെ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് പ്രവർത്തകരുടെ നീണ്ട പ്രവാഹമായിരുന്നു.

പ്രതിപക്ഷ നിരയിലെ പ്രമുഖരും ചടങ്ങിൽ
ഭരണ പ്രതിപക്ഷ ഭേദമില്ലാതെ നിരവധി പ്രമുഖരാണ് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തത്. കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾക്ക് പുറമെ പ്രതിപക്ഷത്തെ സമുന്നതരായ നേതാക്കളും സത്യപ്രതിജ്ഞാ വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പുതിയ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ വേദിയിലെത്തിയത് ചടങ്ങിൻ്റെ ശ്രദ്ധേയമായ ആകർഷണമായി മാറി. സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദൻ, ഗവർണർ, പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ പ്രമുഖർ ആദ്യ നിരയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു.

സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വം, ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ എന്നിവരും പുതിയ സർക്കാരിന് ആശംസകൾ അർപ്പിക്കാൻ എത്തിയിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയ ഭിന്നതകൾ മാറ്റിവെച്ച് ജനാധിപത്യ മര്യാദകൾ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന മനോഹരമായ കാഴ്ചയ്ക്കാണ് സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്.

പുതിയ മന്ത്രിസഭയുടെ ആദ്യ യോഗം ഇന്ന് വൈകിട്ട് തന്നെ ചേരും. വകുപ്പുകളുടെ വിഭജനം സംബന്ധിച്ച അന്തിമ തീരുമാനം ഇന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് സൂചന. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വികസന കുതിപ്പിന് വേഗം കൂട്ടുന്ന പദ്ധതികൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കാനാകും സർക്കാരിൻ്റെ ആദ്യത്തെ പരിഗണന. ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ പൂർണമായും കാര്യക്ഷമമായി നടപ്പിലാക്കാനും ഇപ്പോഴുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാനുമുള്ള പുതുപുത്തൻ തന്ത്രങ്ങൾ ആദ്യ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ വിശദമായി ചർച്ചയാകും. യുഡിഎഫിൻ്റെ പ്രകടന പത്രികയിലെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കുമെന്ന് നേതാക്കൾ വ്യക്തമാക്കി. കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ പുതിയൊരധ്യായത്തിനാണ് ഈ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിലൂടെ തുടക്കമാകുന്നത്.

