'നമ്മൾ ഒന്നിച്ച്': പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യോഗത്തിൽ ഐക്യസന്ദേശമുയർത്തി നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ
പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യോഗത്തിൽ എംഎല്എമാരെ അബിസംബോധന ചെയ്ത് വിഡി സതീശൻ. ഹൃദയം തൊടുന്ന വാക്കുകളില് പ്രസംഗം.
Published : May 15, 2026 at 12:12 PM IST
അരവിന്ദ് ബാബു
തിരുവനന്തപുരം : കോൺഗ്രസ് പാർലമെന്ററി പാർട്ടി നേതാവായി തെരഞ്ഞെടുത്ത ശേഷം നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യോഗത്തിൽ നൽകിയത് ഐക്യസന്ദേശം. ഇന്നലെ വൈകിട്ട് നടന്ന യോഗത്തിലായിരുന്നു ഹൃദയസ്പർശിയായി അദ്ദേഹം എംഎൽഎമാരെ അഭിസംബോധന ചെയ്തത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് എന്ന പോലെ ഇനിയും ഒരു ടീമായി മുന്നോട്ട് പോകണമെന്നും ഇന്നലെ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഴങ്കഥയാണെന്നും അത് മറക്കണമെന്നും ഇപ്പോൾ മുതൽ പുതിയ അധ്യായം ആരംഭിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നോട്ട് പോകണം. ഇവിടെ എഡി തോമസും, വി ടി സൂരജുമുണ്ട്. അവരാണ് ഈ സഭയിലെ ചെറുപ്പക്കാർ. അവരടക്കം എല്ലാവരും ലഭിച്ച പദവി പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം. കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകണം.
2001ൽ താൻ നിയമസഭയിൽ എത്തുമ്പോൾ പ്രായം കുറഞ്ഞ അംഗമായിരുന്നു. എല്ലാവരും തന്നെ സഹായിച്ചു. കൈ പിടിച്ച് കൂടെ നിർത്തി. മികച്ച വിജയം നേടിയാണ് അന്ന് യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തിയത്. അന്ന് വലിയ പ്രതീക്ഷകളോടെയാണ് മുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തിയത്. എന്നാൽ പിന്നീട് ആ വിജയം നിലനിർത്താൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. ഇത്തവണ അതുണ്ടാവരുത്. ജനങ്ങളെ ഒപ്പം നിർത്തി വേണം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ. ഇപ്പോൾ തന്നെ അതിനുള്ള ജോലി തുടങ്ങണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ടീം യുഡിഎഫ്
പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി അധികാരത്തിലെത്തിയ ശേഷം ടീം യുഡിഎഫ് എന്ന ഐക്യസന്ദേശമുയർത്തിയാണ് വിഡി സതീശൻ മുന്നോട്ട് പോയത്. അതേ കാര്യം തന്നെ താൻ തുടരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന സന്ദേശമാണ് ഇന്നലെ യോഗത്തിൽ അദ്ദേഹം നൽകിയത്. സംസ്ഥാനത്ത് നടന്ന എല്ലാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും ഇതേ മുദ്രാവാക്യമുയർത്തിയാണ് യുഡിഎഫ് പ്രചാരണത്തിനിറങ്ങിയത്. ചേലക്കര ഒഴിച്ചുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും മുന്നണി വിജയിച്ച് കയറുകയും ചെയ്തു.
നിലവിലെ ഭിന്നതകൾ ഇല്ലാതാക്കാനുള്ള നീക്കം
നിയമസഭാകക്ഷി നേതാവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള പ്രക്രിയയ്ക്കിടെ ടീം കോൺഗ്രസ്, യുഡിഎഫ് എന്ന ഐക്യനീക്കത്തിൽ ചില വിള്ളലുകൾ വീണിരുന്നു. ആ മറിവുകളുണക്കാനും ഐക്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുമുള്ള തീവ്രശ്രമം കൂടിയാണ് നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രിയെന്ന നിലയിൽ സതീശന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാവുന്നതെന്നും വിലയിരുത്തേണ്ടി വരും. വീണ്ടും ഗ്രൂപ്പുകൾ കോൺഗ്രസിൽ ഉദയം ചെയ്യരുതെന്ന കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന്റെ തീരുമാനവും ഇതിന് പിന്നിലുണ്ടാവാമെന്നും അത് താങ്ങാനുള്ള ശേഷി ഇപ്പോഴത്തെ നിലയിൽ കോൺഗ്രസിനില്ലെന്നും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകൻ റോയ് മാത്യു ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. എല്ലാവരെയും വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡിന്റെ നിർദേശവും അദ്ദേഹം അതേപടി നടപ്പാക്കാനും ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും കരുതപ്പെടുന്നു.
