ലീഗ് യുഡിഎഫിൻ്റെ ശബ്ദം; വെള്ളാപ്പള്ളി തനി വര്ഗീയ പ്രചാരണം നടത്തുന്നുവെന്ന് വിഡി സതീശൻ
കോണ്ഗ്രസിന്റേയും ലീഗിന്റേയും ഒക്കെ ശബ്ദം ഒന്നു തന്നെയാണെന്നാണെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോള് സിപിഎമ്മും ബിജെപിയും വ്യാപകമായി വര്ഗീയത പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും വിഡി.
Published : January 18, 2026 at 1:26 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: എസ്എൻഡിപി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ്റെ ആരോപണത്തിനെതിരെ പ്രതിപക്ഷനേതാവ് വിഡി സതീശൻ. എൻഎസ്എസിനെ എസ്എൻഡിപിയുമായി തെറ്റിച്ചത് മുസ്ലിം ലീഗാണെന്ന് വെള്ളാപ്പള്ളി തുറന്നടിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് വിഡി സതീഷൻ്റെ മറുപടി. വെള്ളാപ്പള്ളി നടത്തിയത് തനി വര്ഗീയ പരാമര്ശമാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വെള്ളാപ്പള്ളിയെ പൊന്നാട അണിയിച്ച് ആദരിക്കുകയാണെന്നും സതീശൻ വിമർശിച്ചു.
വെള്ളാപ്പള്ളി നടത്തിയത് തനി വര്ഗീയ പരാമര്ശമാണ്. അത് ചെയ്യരുതെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. വര്ഗീയ പരാമര്ശം നടത്തിയ വെള്ളാപ്പള്ളിക്ക് പിറ്റേ ആഴ്ച ചെന്ന് പൊന്നാട ഇട്ട മുഖ്യമന്ത്രി എന്ത് മെസേജ് ആണ് കൊടുക്കുന്നതെന്നും വിഡി സതീശൻ പരിഹസിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാഹനത്തിൽ കയറിയത് വലിയൊരു കുറവായാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ കാണുന്നതെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഊളമ്പാറയിലേക്ക് അയക്കേണ്ടിവരുമെന്ന് എസ്എൻഡിപി യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിമർശിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് എൻഎസ്എസിനെ എസ്എൻഡിപിയുമായി തെറ്റിച്ചത് മുസ്ലിം ലീഗാണെന്ന പരമാർശം നടത്തിയത്.
എന്നാൽ വെള്ളാപ്പള്ളി നടത്തിയത് തനി വര്ഗീയ പരാമര്ശമാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് മാധ്യമങ്ങള്ക്ക് മുന്നിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്.
''വർഗീയത പറയുന്ന വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനെ പൊന്നാട അണിയിച്ച് ആദരിക്കുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി. അങ്ങനെ ചെയ്ത മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മതേതരത്വത്തെപ്പറ്റി പറയാന് എന്ത് അവകാശമാണുള്ളത്. ബിജെപി നേതാക്കള് അത്തരത്തിലുള്ള പരാമര്ശം നടത്തുന്നതില് അത്ഭുതമില്ല. സിപിഎം പോലൊരു പാര്ട്ടിയും അതിന്റെ നേതാവും പറയുന്നു യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തിയാല് ആഭ്യന്തരം ഭരിക്കുക ജമാ അത്തെ ഇസ്ലാമിയാണെന്ന്.
42 വര്ഷം ജമാ അത്തെ ഇസ്ലാമിക്കൊപ്പമായിരുന്നു സിപിഎമ്മും ഇടതു പക്ഷവും. അന്ന് ആഭ്യന്തരം ഭരിച്ചത് ജമാ അത്തെ ഇസ്ലാമിയാണെങ്കില് ഞങ്ങള് അധികാരത്തില് വന്നാല് ഞങ്ങള് തീര്ച്ചയായും ശ്രദ്ധിക്കാം. ബിജെപി പറയുന്നത് ഞാന് കടുത്ത ഹിന്ദു വിരുദ്ധനാണെന്നാണ്. വര്ഗീയതക്കെതിരെ നിലപാടെടുക്കുന്നതു കൊണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പില് തോറ്റാലും പ്രശ്നമില്ല'' - വിഡി സതീശൻ വിമർശിച്ചു.
പറവൂരില് സംഘപരിവാര് വോട്ട് ആവശ്യമില്ല. വര്ഗീയതക്കെതിരെ കടുത്ത നിലപാടെടുക്കുന്ന ആളാണ്. വര്ഗീയതക്കെതിരായ നിലപാടില് വെള്ളം ചേര്ക്കില്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പില് തോറ്റാലും പ്രശ്നമില്ല. വര്ഗീയതയുമായി അനുരഞ്ജനത്തിനില്ല. 2016ല് എനിക്കെതിരെ എല്ലാ വര്ഗീയ ശക്തികളും ഒന്നിച്ച് അണിനിരന്നതാണ്.
അന്ന് ഞാന് പറഞ്ഞതാണ് മുന്നില് നിന്ന് വെട്ടേറ്റു മരിച്ചാല് വീരാളിപ്പട്ട് പുതച്ചു കിടക്കുമെന്ന്. പറവൂരില് ഒരു വര്ഗീയ വോട്ടും എനിക്കാവശ്യമില്ല. വര്ഗീയതക്കെതിരെ ശരി നിലപാടാണ് ഞാന് കൈക്കൊള്ളുന്നത്. ഞാന് ഒരിക്കലും വെള്ളാപ്പള്ളിയെ ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടില്ല. അദ്ദേഹം വര്ഗീയവാദിയാണെന്ന് ഞാന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. വര്ഗീയത പറയരുതെന്ന് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത്.
അദ്ദേഹം മുൻപും എനിക്കെതിരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നാവായാണ് വെള്ളാപ്പള്ളി സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാന് പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞതു തന്നെയാണ്. എന്എസ്എസും എസ്എന്ഡിപിയുമായി തമ്മില്ത്തല്ലിച്ചത് ലീഗ് ആണെന്ന് പറയുന്നതില് എന്തെങ്കിലും ന്യായം വേണ്ടേ. മുസ്ലീം ലീഗ് യുഡിഎഫിലെ പ്രധാന കക്ഷിയാണ്.
ഞാന് ലീഗിന്റെ നാവാണെന്ന് പറയുന്നവര് ഓര്ക്കേണ്ടത് കോണ്ഗ്രസിന്റേയും ലീഗിന്റേയും ഒക്കെ ശബ്ദം ഒന്നു തന്നെയാണെന്നാണ്. ഒറ്റ സ്വരമേയുള്ളൂ, ടീം യുഡിഎഫിന് ഒറ്റ ശബ്ദമേയുള്ളൂ. എന്എസ്എസും എസ്എന്ഡിപിയും യോജിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കം നടത്തുന്ന വെള്ളാപ്പള്ളി സിപിഎമ്മിന്റെ ഉപകരണമായി മാറരുത്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരുമ്പോള് സിപിഎമ്മും ബിജെപിയും വ്യാപകമായി വര്ഗീയത പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണ്. മതേതര കേരളത്തിന് വെല്ലുവിളിയാണ് ഇരു പാർട്ടികളും. മതേതര കേരളം ഞങ്ങള്ക്കൊപ്പം നില്ക്കും. ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളും മതേതര വിശ്വാസികളാണ്.
സമുദായ നേതാക്കളും ചില രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും ഇറങ്ങിയാണ് ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നത്. വിദ്വേഷ പ്രചാരണത്തിനെതിരെ ഞങ്ങള് ശക്തമായി നിലകൊള്ളും. ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നതിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്ന ജോലിയാണ് ഞങ്ങള് ചെയ്യുന്നത്. വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ നവോഥാന പ്രസ്ഥാനമൊക്കെ മുൻപ് കണ്ടതാണെന്നും വിഡി സതീഷൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
വിദ്വേഷ പ്രചാരണം നടത്തുന്നവര്ക്ക് കേരളം ചുട്ട മറുപടി നല്കും. ക്രൈസ്തവര് മുസ്ലീം സമൂഹത്തെ ഭയന്നു കഴിയുന്നു എന്നതും വിദ്വേഷ പ്രചാരണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. പ്രായമുണ്ടെന്ന് ഓര്ത്ത് തെറ്റ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടാതിരിക്കാനാവില്ല. എന്നെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന വാക്കുകള്ക്കൊന്നും ഞാന് മറുപടി പറയുന്നില്ലെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് തുറന്നടിച്ചു.
