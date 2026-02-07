ETV Bharat / state

'ഗോവിന്ദന് ബോധപൂർവമായ മറവിരോഗം'; ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമിയെ തോളിൽ വച്ചവർ സിപിഎം, തുറന്നടിച്ച് സതീശൻ

സിപിഎമ്മിൻ്റെ പഴയ ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമി ബന്ധം സതീശൻ ഓർമിപ്പിച്ചു. 110 സീറ്റ് നേടുമെന്ന ഭരണപക്ഷ വാദത്തെ പരിഹസിച്ച അദ്ദേഹം, സംഘടനകളുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

VD Satheesan Kasaragod speech CPM Jamaat e Islami connection MV Govindan criticized by Satheesan UDF Puthuyuga Yatra news
പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ മാധ്യമങ്ങളോട് (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 7, 2026 at 12:51 PM IST

കാസർകോട്: സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദന് ബോധപൂർവമായ മറവിരോഗമാണെന്നും 45 വർഷത്തോളം ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമിയെ തോളിൽ വച്ചുകൊണ്ട് നടന്നവരാണ് സിപിഎമ്മെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ. ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമി ബന്ധത്തിൻ്റെ പേരിൽ യുഡിഎഫിനെ വിമർശിക്കുന്ന എംവി ഗോവിന്ദനും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും എതിരെ കാസർകോട്ട് രൂക്ഷവിമർശനവുമായി സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

42 വർഷത്തെ ബന്ധം സിപിഎം മറക്കരുത്. എംവി ഗോവിന്ദനും പിണറായി വിജയനും പലതവണ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമിയുടെ പിന്തുണയോടെയാണ്. അന്ന് തോളിൽ കൈയിട്ട് നടന്നപ്പോൾ അവർക്ക് ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമി വർഗീയവാദികളായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ യുഡിഎഫിന് പുറത്തുനിന്ന് ഒരു പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോഴേക്കും അവർ എങ്ങനെയാണ് പെട്ടെന്ന് വർഗീയവാദികളായതെന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. പിണറായി വിജയൻ ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമിയെ ന്യായീകരിച്ച് പ്രസംഗിച്ചതിൻ്റെ വീഡിയോ ക്ലിപ്പുകളും ദേശാഭിമാനിയിൽ വന്ന എഡിറ്റോറിയലുകളും വേണമെങ്കിൽ അയച്ചുതരാമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പ്രബുദ്ധരായ കേരളീയർക്ക് ഇതെല്ലാം അറിയാം. ഇക്കാര്യത്തിൽ സിപിഎമ്മിൻ്റേത് ഇരട്ടത്താപ്പാണ്.

മുസ്‌ലിം ലീഗിനെ തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ പേരിൽ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന സിപിഎമ്മിൻ്റെ നിലപാടിലെ വൈരുദ്ധ്യവും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ബാബറി മസ്ജിദ് തകർത്ത സമയത്ത് നാട്ടിൽ സംഘർഷമുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ ശിഹാബ് തങ്ങൾ കാണിച്ച സംയമനത്തെ തള്ളിക്കളഞ്ഞ്, ലീഗിന് തീവ്രത പോരെന്ന് പറഞ്ഞ് പാർട്ടി വിട്ടുപോയവരെ കക്ഷത്തിൽ വച്ചാണ് സിപിഎം യുഡിഎഫിനെ വർഗീയത പഠിപ്പിക്കാൻ വരുന്നതെന്ന് വിഡി സതീശൻ വിമർശിച്ചു.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അവകാശവാദങ്ങൾ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽഡിഎഫ് 110 സീറ്റുകൾ നേടുമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അവകാശവാദത്തെയും സതീശൻ പരിഹസിച്ചു. 110 എന്നത് തോൽവി ഉറപ്പാകുമ്പോൾ കണ്ടം വഴി ഓടേണ്ടി വരുന്ന വേഗതയാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പാർലമെന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞതോടെ ഭരണപക്ഷത്തിന് ന്യൂനപക്ഷ, ഭൂരിപക്ഷ പ്രീണനങ്ങളെക്കുറിച്ച് വലിയ ആശയക്കുഴപ്പമാണ്. രണ്ട് കൂട്ടരെയും പ്രീണിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പോൾ എന്ത് പറയണം, എന്ത് പ്രവർത്തിക്കണം എന്നറിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് സർക്കാരും സിപിഎമ്മും. പണ്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അവർ തന്നെ മറക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മറന്നതായി അഭിനയിക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

പുതുയുഗ യാത്രയും വികസനവും പുതുയുഗ യാത്രയിൽ വികസനം പറയുന്നില്ലെന്ന എംവി ഗോവിന്ദൻ്റെ വിമർശനത്തിന് വികസനം അല്ലാതെ ഈ യാത്രയിൽ ഞങ്ങൾ എന്താണ് പറയുന്നതെന്നായിരുന്നു വിഡി സതീശൻ്റെ മറുപടി. വികസന ചർച്ചകൾ എന്നത് മലർപ്പൊടിക്കാരൻ്റെ സ്വപ്നമാണെന്നാണ് സർക്കാർ കരുതുന്നത്. എന്നാൽ യുഡിഎഫ് വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന യാത്ര കേരളത്തിൻ്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചും പുതിയ വികസന പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചുമുള്ള ഗൗരവകരമായ ചർച്ചകൾക്കാണ് വേദിയാകുന്നത്.

30 ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ എംവി ഗോവിന്ദന് കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. യാത്രയെ മുഖ്യമന്ത്രി ശ്രദ്ധിക്കുന്നതിലും ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നതിലും നന്ദിയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കുമ്പളയിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച യാത്ര ഇന്ന് ഉദുമ, കാഞ്ഞങ്ങാട്, തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും. മാർച്ച് ആറിന് തിരുവനന്തപുരം പുത്തരിക്കണ്ടം മൈതാനത്താണ് സമാപനം.

സംഘടനാപരമായ കാര്യങ്ങൾ സമസ്ത സമ്മേളനത്തിലെ ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമിക്ക് എതിരായ പ്രമേയത്തിൽ സംഘടനകളുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ താൻ മറുപടി പറയില്ലെന്നായിരുന്നു വിഡി സതീശൻ്റെ പ്രതികരണം. എൻഎസ്എസിലോ എസ്എൻഡിപിയിലോ സമസ്തയിലോ ഉണ്ടാകുന്ന ചർച്ചകളിൽ ഓരോ തവണയും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ ഇടപെടേണ്ടതില്ല. ഓരോ സംഘടനയ്ക്കും അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്.

ലോകത്തിലെ സകല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും പ്രതികരിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം തനിക്കില്ല. സംഘടനകൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അവർ തന്നെ പരിഹരിക്കട്ടെ. ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമി അമീറിൻ്റെ വാർത്താസമ്മേളനത്തിലെ വിവരങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുക മാത്രമാണ് താൻ ചെയ്തതെന്നും ആ സംഘടനകൾ തമ്മിലുള്ള ആഭ്യന്തര തർക്കങ്ങളിൽ യുഡിഎഫ് കക്ഷിയല്ലെന്നും വിഡി സതീശൻ വ്യക്തമാക്കി.

