'പണവും സാരിയും നൽകി വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിക്കാൻ ബിജെപി ശ്രമം; യുഡിഎഫ് നൂറിലേറെ സീറ്റ് നേടും': വി ഡി സതീശൻ
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് ഗുരുതര വീഴ്ച, പലർക്കും പോസ്റ്റൽ വോട്ട് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു. ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം യുഡിഎഫിന് അനുകൂലമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്
Published : April 9, 2026 at 8:28 AM IST
എറണാകുളം: നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പണവും സാരിയും കിറ്റുകളും നൽകി വോട്ടര്മാരെ സ്വാധീനിക്കാൻ ബിജെപി ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ. പറവൂരിലെ കേസരി ബാലകൃഷ്ണപിള്ള മെമ്മോറിയൽ ഗവ. കോളജിലെ 135-ാം നമ്പർ ബൂത്തിൽ കുടുംബസമേതമെത്തി വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ഹീനമായ ഇത്തരം ശ്രമങ്ങളെ നിയമപരമായി നേരിടുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
സ്ഥാനാർഥിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽതന്നെ പണം വിതരണം ചെയ്യുകയാണ് ബിജെപി. മറ്റ് പാർട്ടിക്കാർ കലാശക്കൊട്ടിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച സമയത്താണ് ബിജെപി പ്രവർത്തകർ വീടുകയറി സാരി നൽകിയത്. കേരളത്തിന് പരിചിതമല്ലാത്ത ശീലത്തിനാണ് അവർ തുടക്കമിടുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തുടനീളം കോടിക്കണക്കിന് രൂപയാണ് ഇതിനായി ചെലവഴിക്കുന്നത്. സിപിഎമ്മും ഹീനമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രചാരണമാണ് നടത്തുന്നത്. അടൂരിലെ സ്ഥാനാർഥി ഒരു കൊലക്കേസിലും പ്രതിയല്ല. തനിക്കെതിരെ കൈപ്പമംഗലത്തെ കമ്മിറ്റിയുടെ പേരിൽ നോട്ടിസ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് പറവൂരിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇക്കാര്യത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ കുറച്ചുകൂടി ജാഗ്രതയോടെ ഇടപെടണമെന്ന് വിഡി സതീശൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയിൽ എല്ലാവരും പങ്കാളികളാകണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യർഥിച്ചു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് ഗുരുതര വീഴ്ച
പോസ്റ്റൽ വോട്ടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഗുരുതര വീഴ്ചയുണ്ടായതായി വിഡി സതീശൻ ആരോപിച്ചു. പോസ്റ്റൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം തൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയ പലർക്കും വോട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. ഫെസിലിറ്റേഷൻ സെൻ്ററുകളിൽ മൂന്ന് തവണ പോയിട്ടും ബാലറ്റ് ലഭിക്കാത്തവരുണ്ട്. എറണാകുളത്തും വൈപ്പിനിലും ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോയ അധ്യാപികമാരടക്കമുള്ള സ്ത്രീകൾ പലതവണ കയറിയിറങ്ങിയിട്ടും ബാലറ്റില്ലെന്ന മറുപടിയാണ് ലഭിച്ചത്. ഒരാൾക്കുപോലും വോട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ ഉണ്ടാകരുത്. സമയത്തിന് ബാലറ്റ് എത്തിക്കാൻ കഴിയാതെ എന്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് കമ്മിഷൻ നടത്തുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
നൂറിലധികം സീറ്റുകൾ നേടി യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തും
നൂറിലധികം സീറ്റുകൾ നേടി യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്തുമെന്ന പൂർണ ആത്മവിശ്വാസം വിഡി സതീശൻ പങ്കുവച്ചു. കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസത്തിനിടയിൽ നാല് തവണ കേരളം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച തനിക്ക് ജനവികാരം കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. യുഡിഎഫിന് കഷ്ടിച്ച് ഭൂരിപക്ഷം പ്രവചിച്ച ചില തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സർവേകൾ പിന്നീട് അഭിപ്രായം മാറ്റി. തട്ടിക്കൂട്ടിയ ഇത്തരം സർവേകൾ വിശ്വാസ്യത കളഞ്ഞുകുളിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ദേശീയ സർവേകളെല്ലാം യുഡിഎഫിന് മികച്ച വിജയമാണ് പ്രവചിക്കുന്നത്.
സംസ്ഥാന ഭരണത്തിൻ്റെ പരാജയങ്ങളും ഭരണവിരുദ്ധ വികാരവും ഇത്തവണത്തെ വോട്ടെടുപ്പിൽ ശക്തമായി പ്രതിഫലിക്കും. നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലെ ചായക്കടകളിൽപോലും അന്താരാഷ്ട്ര കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന മലയാളികൾ പ്രബുദ്ധരും വ്യക്തമായ രാഷ്ട്രീയ ബോധ്യമുള്ളവരുമാണ്. ഒന്നിലധികം പത്രങ്ങൾ വായിക്കുകയും വാർത്താ ചാനലുകൾ കാണുകയും ചെയ്യുന്ന അവർ സർക്കാരിനെയും പ്രതിപക്ഷത്തെയും കൃത്യമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ രാഷ്ട്രീയ ബോധ്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാകും അവരുടെ വോട്ട്. നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തി ജനങ്ങൾ യുഡിഎഫിന് വലിയ പിന്തുണ നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
നികേഷ് കുമാറിന് മറുപടി
വയനാട് കോണ്ഗ്രസ് പുനരധിവാസ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ എംവി നികേഷ് കുമാര് ഉന്നയിച്ച ചോദ്യങ്ങളോടും വിഡി സതീശൻ പ്രതികരിച്ചു. തന്നോട് ചോദ്യം ചോദിക്കാൻ ആരാണ് നികേഷ്കുമാറെന്നും അദ്ദേഹം എകെജി സെൻ്ററിലെ പ്യൂണിനോടോ അറ്റൻഡർമാരോടോ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ മതിയെന്നും വിഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു.
Also Read:- ഭരണമാറ്റമോ ഭരണത്തുടർച്ചയോ? പുതിയ സർക്കാരിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ 2.71 കോടി വോട്ടർമാർ ഇന്ന് വിധിയെഴുതും