സഹകരണ മേഖലയിലെ നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് പൂർണ ഗ്യാരണ്ടി ഉറപ്പാക്കും; രാഷ്ട്രീയ അതിപ്രസരം ഒഴിവാക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി
പെൻഷൻ തുക, വിരമിക്കൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ, ഭൂമി വിറ്റുകിട്ടുന്ന പണം, പ്രവാസികളുടെ സമ്പാദ്യം എന്നിവയാണ് പലരും സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത്.
Published : November 14, 2026 at 6:11 PM IST
എറണാകുളം: സഹകരണ മേഖലയിലെ നിക്ഷേപകർക്ക് പൂർണമായ നിക്ഷേപ ഗ്യാരണ്ടി ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ. സംസ്ഥാന സഹകരണ വകുപ്പിൻ്റെയും സംസ്ഥാന സഹകരണ യൂണിയൻ്റെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന 73-ാമത് അഖിലേന്ത്യാ സഹകരണ വാരാഘോഷത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം കളമശ്ശേരിയിൽ നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
സഹകരണ മേഖലയിലെ വിശ്വാസ്യത വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനാണ് സർക്കാർ പ്രഥമ പരിഗണന നൽകുന്നതെന്നും അനാവശ്യം കാണിക്കുന്ന ഒരാളെയും സംരക്ഷിക്കില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. പെൻഷൻ തുക, വിരമിക്കൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ, ഭൂമി വിറ്റുകിട്ടുന്ന പണം, പ്രവാസികളുടെ സമ്പാദ്യം എന്നിവയാണ് പലരും സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നത്. ഈ പണം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തെത്തന്നെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്നമാണ്. നിലവിലെ അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഗ്യാരണ്ടി ബാങ്ക് ലിക്വിഡേഷൻ നടപടികളിലേക്ക് കടന്നശേഷം മാത്രമാണ് ലഭ്യമാകുന്നത്. ഇത് നിക്ഷേപകർക്ക് മതിയായ സുരക്ഷിതത്വബോധം നൽകുന്നില്ല. ദേശസാത്കൃത, ഷെഡ്യൂൾഡ് ബാങ്കുകൾക്ക് സമാനമായ നിക്ഷേപ സുരക്ഷ സഹകരണ മേഖലയിലും ഉറപ്പാക്കാനാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
സഹകരണ മേഖലയിൽ നിരവധി പോരായ്മകളുണ്ട്. അവിടേക്ക് ആര് പോകണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയക്കാരാണ്. അതിനാൽ അർഹരും സത്യസന്ധരുമായവരെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് സഹകരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് അയക്കാൻ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ സ്വന്തം നിലയിൽ സൂക്ഷ്മ പരിശോധന (സ്ക്രൂട്ട്നി) നടത്തണം. മേഖലയിലെ അനാവശ്യ രാഷ്ട്രീയ അതിപ്രസരം ഒഴിവാക്കണം. മുൻകാല സഹകാരികൾ കെട്ടിപ്പടുത്ത വിശ്വാസ്യതയുടെ പാരമ്പര്യം തിരികെ കൊണ്ടുവരണം. റിസർവ്വ് ബാങ്കിൻ്റെ നിയന്ത്രണം ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്താണ് സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ വലിയ കുതിപ്പുണ്ടായത്. കേരള ബാങ്ക് രൂപീകരിച്ച് റിസർവ്വ് ബാങ്കിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കിയതുകൊണ്ട് എന്ത് ഗുണമുണ്ടായെന്ന് ചോദിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി, ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കുകൾ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യം സർക്കാർ പരിശോധിക്കുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
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സഹകരണ ബാങ്കുകളിലെ നിക്ഷേപങ്ങൾ കെട്ടിക്കിടക്കാതെ വിപണിയിൽ പുനഃചംക്രമണം നടത്തി ഉത്പാദനപരമായ പദ്ധതികളിൽ വിനിയോഗിക്കണം. ഇതിനായി സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ കൺസോർഷ്യം രൂപീകരിച്ച് വരുമാനം ഉറപ്പുള്ള പദ്ധതികളിൽ നിക്ഷേപം നടത്താം. സപ്ലൈകോയെ ലാഭകരമാക്കാനുള്ള നിർദേശം സർക്കാർ മുന്നോട്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. 13 അവശ്യസാധനങ്ങളുടെ സബ്സിഡിക്കായി പ്രതിവർഷം 1,500 മുതൽ 2,000 കോടി രൂപ വരെയാണ് സർക്കാർ ചെലവഴിക്കുന്നത്. വിളവെടുപ്പ് കാലത്ത് കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് സാധനങ്ങൾ സംഭരിച്ച് വലിയ സംഭരണശാലകളിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ സപ്ലൈകോയ്ക്ക് കഴിയണം. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അഞ്ച് ഇനങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം സംഭരണശാലകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ സഹകരണ ബാങ്കുകളുടെ കൺസോർഷ്യത്തിന് പങ്കാളികളാകാം.
വ്യവസായം, തൊഴിൽ, ആതുരശുശ്രൂഷ, നിർമാണം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലും സഹകരണ പ്രസ്ഥാനം വളരണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. സഹകരണ മന്ത്രി എം. ലിജുവിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ മേഖലയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനും പുതിയ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കാനും നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ സഹകരണ പ്രസ്ഥാനത്തിന് അടിത്തറയിട്ട പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിൻ്റെ ജന്മദിനമായ നവംബർ 14 മുതൽ 20 വരെയാണ് രാജ്യവ്യാപകമായി സഹകരണ വാരാഘോഷം സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്.
ചടങ്ങിൽ സഹകരണ-എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി എം. ലിജു അധ്യക്ഷനായി. ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി റോജി എം. ജോൺ സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനവും ലോഗോ തയ്യാറാക്കിയ പറവൂർ സഹകരണ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥി കെ.എസ്. അനന്ദുവിനുള്ള സമ്മാനദാനവും നിർവഹിച്ചു. ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി വി ഇ അബ്ദുൽ ഗഫൂർ, എംപിമാരായ ഹൈബി ഈഡൻ, ബെന്നി ബെഹന്നാൻ, ഫ്രാൻസിസ് ജോർജ്, എംഎൽഎമാരായ മനോജ് മൂത്തേടൻ, അൻവർ സാദത്ത്, ടോണി ചമ്മിണി, ദീപക് ജോയി, ടി ജെ വിനോദ്, മുഹമ്മദ് ഷിയാസ്, സഹകരണ സംഘം രജിസ്ട്രാറും ഓഡിറ്റ് ഡയറക്ടറുമായ അനു എസ് നായർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.
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