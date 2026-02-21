ETV Bharat / state

'തന്ത്രിയുടെ അറസ്റ്റിന് പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചന, റീത്തുവെക്കൽ സിപിഎം രീതി'; വിവാദങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്

തന്ത്രിയുടെ റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ട് അവ്യക്തമാണെന്നും കോടതി പരാമർശം ഞെട്ടിക്കുന്നതാണെന്നും സതീശൻ.

പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 21, 2026 at 11:58 AM IST

3 Min Read
എറണാകുളം: സ്വർണക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്ത്രിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത സംഭവത്തിന് പിന്നിൽ വലിയ ഗൂഢാലോചനയും ദുരൂഹതയുമുണ്ടെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ. വ്യക്തിവൈരാഗ്യത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് സംശയിക്കുന്നതായും അന്വേഷണ സംഘം ഇതിൽ കൃത്യമായ വ്യക്തത വരുത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കണക്കുകളും വിവരങ്ങളും ഇതിനോടകം തന്നെ ഗവൺമെൻ്റിനും വിജിലൻസിനും കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു അഭിഭാഷകൻ എന്ന നിലയിൽ അന്ന് റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ട് വായിച്ചപ്പോൾ തന്നെ വലിയ സംശയങ്ങൾ തോന്നിയിരുന്നു. വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ വളരെ അവ്യക്തമായ കാര്യങ്ങളാണ് ആ റിപ്പോർട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. യാതൊരു വ്യക്തതയുമില്ലാത്ത ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെപ്പോലൊരാൾ എന്തിനാണ് 40 ദിവസത്തോളം ജയിലിൽ കിടക്കേണ്ടി വന്നതെന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവർ വ്യക്തമാക്കണം. അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജയിലിൽ കിടക്കുന്നതിൽ പരാതിയില്ല. എന്നാൽ എന്ത് കുറ്റകൃത്യമാണ് ചെയ്തതെന്നും ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണത്തിൽ എന്ത് വീഴ്ചയാണ് വരുത്തിയതെന്നും ജനങ്ങളോട് തുറന്നു പറയണം. അദ്ദേഹത്തിന് ജാമ്യം അനുവദിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കോടതി വിധിയിലെ പരാമർശങ്ങൾ ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ്. ഇത്തരത്തിലൊരാൾ ഇത്രയും ദിവസം ജയിലിൽ കിടക്കാൻ ഇടയായ സാഹചര്യം എന്താണെന്ന് കേരളം അറിയണമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പറഞ്ഞു.

വയനാട്ടിലെ പുനരധിവാസ പദ്ധതി

വയനാട്ടിലെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പുനരധിവാസ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങൾക്കും വിഡി സതീശൻ മറുപടി നൽകി. വയനാട്ടിൽ വീട് വയ്ക്കുന്നതിനായി ഇതിനോടകം സ്ഥലം വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഈ വരുന്ന 26ാം തീയതി അതിൻ്റെ കല്ലിടൽ കർമം നടക്കും. മാധ്യമങ്ങളെ ഉൾപ്പെടെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയതാണ്. ഇതിനായി സ്വരൂപിച്ച പണം കെപിസിസിക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതെല്ലാം വെറും നുണപ്രചാരണങ്ങൾ മാത്രമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് സർക്കാരിന് ഒരു വർഷത്തോളം സമയം വേണ്ടിവന്നപ്പോൾ വെറും നാലുമാസം കൊണ്ടാണ് കോൺഗ്രസ് അതിനുള്ള സ്ഥലം കണ്ടെത്തിയത്. പ്ലാൻ്റേഷൻ ഭൂമിക്ക് ഇളവ് നൽകി പ്രത്യേകമായി സ്ഥലം നൽകാമെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീട് അത് നിഷേധിക്കുകയാണുണ്ടായത്. അതിനുശേഷമാണ് സ്വന്തമായി സ്ഥലം അന്വേഷിച്ചിറങ്ങിയത്.

വാങ്ങിയ ഈ സ്ഥലത്ത് ആന ഇറങ്ങുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ സിപിഎം സൈബർ ഇടങ്ങളിലൂടെ കള്ളപ്രചാരണം നടത്തുന്നത്. എന്നാൽ താൻ നേരിട്ട് ആ സ്ഥലത്ത് പോയി സന്ദർശിക്കുകയും മാധ്യമങ്ങളെ ഉൾപ്പെടെ അവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തതാണ്. വാങ്ങിയ സ്ഥലത്തിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായി ഒരു ആശ്രമവും വീടുകളും അതിനു പുറകിലായി ഒരു റിസോർട്ടും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. മെയിൻ റോഡിൽ നിന്നും വെറും 250 മീറ്റർ മാത്രം ദൂരത്തിലുള്ള ഈ സ്ഥലത്തേക്ക് ലോറി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏത് വാഹനങ്ങൾക്കും സുഗമമായി വരാനുള്ള വഴിയുമുണ്ട്. സ്ഥലത്തുനിന്നു നോക്കിയാൽ റോഡ് വ്യക്തമായി കാണാൻ സാധിക്കും. യാഥാർഥ്യം ഇതായിരിക്കെ, അവിടെവച്ചുതന്നെ പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയിട്ടും എറണാകുളത്തിരുന്ന് ഇതെവിടെയാണെന്ന് ചോദിക്കുന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകർ അവരവരുടെ പ്രാദേശിക ലേഖകരോട് ചോദിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസിലാക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

വീടിന് നേർക്കുണ്ടായ അക്രമം

മന്ത്രിമാരുടെ വീട്ടിൽ റീത്ത് വയ്ക്കാൻ പറയുക എന്നതല്ല തൻ്റെ ജോലിയെന്നും റീത്ത് വയ്ക്കുക എന്നത് തങ്ങളുടെ രീതിയല്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ തൻ്റെ വീട്ടിലെത്തി ബഹളമുണ്ടാക്കുകയും അവിടെ നിന്നിരുന്നവരെ മർദിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ വീടിൻ്റെ ഗേറ്റിനകത്ത് നിന്നിരുന്നവർക്കെതിരെ ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കേസെടുക്കുകയും അക്രമം നടത്തിയവർക്കെതിരെ യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുകയുമാണ് പൊലീസ് ചെയ്തത്.

റീത്ത് വയ്ക്കുന്ന രീതി തങ്ങളുടേതല്ല. പയ്യന്നൂരിൽ റീത്ത് വച്ചത് ആരാണെന്നും അതിൻ്റെ അർഥം നിന്നെ ഞങ്ങൾ കൊല്ലും എന്നാണെന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. എംഎൻ വിജയൻ മാഷിൻ്റെ മകൻ്റെ മുന്നിൽ റീത്ത് വച്ചത് തങ്ങളുടെ രീതിയല്ല. മന്ത്രിമാരുടെ വീട്ടിൽ റീത്ത് വയ്ക്കാൻ ആളുകളെ പറഞ്ഞു വിടലല്ല തൻ്റെ ജോലി. തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ആളുകളെ അയച്ച് അക്രമം നടത്തിയതും വീട് തല്ലിത്തകർത്തതും മന്ത്രിമാരാണോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് കൂടി അവർ മറുപടി പറയേണ്ടതുണ്ട്.

മന്ത്രിമാരുടെ വസതിക്ക് അകത്തേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കയറുന്നതിനോട് തനിക്ക് യോജിപ്പില്ല. എന്നാൽ തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കയറിയവർക്കെതിരെ ഒരു കേസ് പോലുമെടുക്കാൻ പൊലീസ് തയ്യാറായിട്ടില്ല. കേരളത്തിൽ എന്ത് നീതിയാണ് നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വസതി ഗവൺമെൻ്റ് നൽകിയതാണ്. അവിടെ കയറി അക്രമം ഉണ്ടാക്കിയവർക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടില്ല. പറവൂരിലെ തൻ്റെ സ്വകാര്യ വസതിയിൽ കയറിയും അവർ അക്രമം നടത്തി. തൻ്റെ സ്വകാര്യതയിലേക്കാണ് അവർ കടന്നുകയറിയത്. നിവേദനം നൽകുന്നതിനായി കാണാൻ വന്നവരെ അവിടെ വച്ച് മർദിച്ചു. എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നിരുന്നവർക്കും വീടിനകത്തുണ്ടായിരുന്നവർക്കും എതിരെ ജാമ്യമില്ലാ കേസുകളാണ് പൊലീസ് ചുമത്തിയിരിക്കുന്നതെന്നും വിഡി സതീശൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

