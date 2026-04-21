തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇന്ന് കൊട്ടിക്കലാശം; മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളിൽ റോഡ് ഷോയുമായി വി ഡി സതീശൻ
ഇന്ന് വൈകിട്ട് ആറ് മണിക്കാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ പരസ്യ പ്രചരണം അവസാനിക്കുക. 23ന് രാവിലെ ഏഴുമണിക്ക് വോട്ടെടുപ്പ് ആരംഭിക്കും. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രമാണിച്ച് നിരവധി പ്രമുഖ നേതാക്കളാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ എത്തിയത്.
Published : April 21, 2026 at 5:16 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിൽ നിയസഭാ തെരെഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ വോട്ടെണലിന് മുന്നണികൾ ശ്വാസമടക്കിപ്പിടിച്ച് കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടയൽ സംസ്ഥാനമായ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇന്ന് കൊട്ടിക്കലാശം. ആവേശം വിതറുന്ന കൊട്ടിക്കലാശത്തിനുശേഷം നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള പരസ്യപ്രചാരണം ഇന്ന് വൈകിട്ട് ആറ് മണിക്ക് സമാപിക്കും. ഒരു ദിവസത്തെ നിശബ്ദ പ്രചാരണത്തിനുശേഷം വ്യാഴാഴ്ച്ച രാവിലെ ഏഴുമണി മുതൽ വൈകിട്ട് ആറു വരെയാണ് വോട്ടെടുപ്പ്.
കൊട്ടിക്കലാശത്തിൽ ആവേശമാകാൻ സതീശൻ: 'വി ഡി ഫോർ വിക്ടറി'
കൊട്ടിക്കലാശ ദിവസത്തിൽ തമിഴ്നാട്ടിലെ പ്രവർത്തകർക്ക് വാനോളം ആവേശം വിതറി കേരളത്തിൽ നിന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശനും രംഗത്തിറങ്ങി. മൂന്ന് മണ്ഡലങ്ങളിലെ സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്കായി വോട്ടഭ്യർത്ഥിക്കാനാണ് അദ്ദേഹം തമിഴ്നാട്ടിലെത്തിയത്.
മണ്ഡലങ്ങളിലെ ചിലയിടത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ റോഡ് ഷോയും അരങ്ങേറി. കൊളച്ചൽ മണ്ഡലത്തിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായ ഡോ. താരാഹായ് കുത്ത്ബർട്ട്, കള്ളിയൂർ മണ്ഡലത്തിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായ എസ് രാജേഷ് കുമാർ, വിളവങ്കോട് മണ്ഡലത്തിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിയും സിഎസ്ഐ മധ്യകേരള മഹായിടവക സെക്രട്ടറി ടിടി പ്രവീൺ എന്നിവരുടെ പ്രചാരണാർത്ഥമാണ് സതീശൻ തമിഴ്നാട്ടിലെത്തിയത്.
ആയിരക്കണിക്കിന് പ്രവർത്തകർ അണിനിരന്ന ടി ടി പ്രവീണിന് വേണ്ടിയുള്ള റോഡ് ഷോയിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുത്തു. ഡോ .താരയ്ക്കും രാജേഷ് കുമാറിനും വേണ്ടി വോട്ട് അഭ്യർഥനയും നടത്തിയ അദ്ദേഹം മൂന്നിടത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങളും വിലയിരുത്തി.
പ്രചാരണത്തിന് ദേശീയ നേതാക്കളും
ഇന്നലെ ചെന്നൈയിൽ ഡിഎംകെ സഖ്യത്തിന് വേണ്ടി ആം ആദ്മി പാർട്ടി നേതാവ് അരവിന്ദ് കെജരിവാളും മുഖ്യമന്ത്രി എം കെ സ്റ്റാലിനും ചേർന്ന് നടത്തിയ റോഡ് ഷോയക്കും വൻ ജനാവലിയാണ് കാത്തുനിന്നത്. ടിവികെയ്ക്കുവേണ്ടി പാർട്ടിയധ്യക്ഷൻ വിജയ് നയിച്ച പടുകൂറ്റൻ റോഡ് ഷോയിൽ ആയിരങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു.
എൻ ഡി എയ്ക്കുവണ്ടി ആന്ധ്രാപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി ചന്ദ്രബാബു നായിഡു പ്രചാരണത്തിനെത്തി. അണ്ണാ ഡിഎംകെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി എടപ്പാടി പളനിസ്വാമിയും ബിജെപി സംസ്ഥാന പ്രസിഡൻ്റ് നൈനാർ നാഗേന്ദ്രനും വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ എൻഡിഎ പ്രചാരണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി.
മത്സരത്തിന് 4,023 സ്ഥാനാർഥികൾ
സംസ്ഥാനത്തെ 234 സീറ്റുകളിലേക്ക് 4,023 സ്ഥാനാർഥികളാണ് മത്സരരംഗത്തുള്ളത്. എൻഡിഎയ്ക്കു നേതൃത്വം നൽകുന്ന അണ്ണാ ഡിഎംകെ 169 സീറ്റിലാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. സഖ്യകക്ഷികളായ ബിജെപി 27 സീറ്റിലും പിഎംകെ 18 സീറ്റിലും എഎംഎംകെ 11 സീറ്റിലും തമിഴ് മാനില കോൺഗ്രസ് അഞ്ച് സീറ്റിലും ജനവിധി തേടുന്നു.
ഡിഎംകെ മുന്നണിയിൽ കോൺഗ്രസ് 28 സീറ്റിലും ഡിഎംഡികെ 10 സീറ്റിലും വിസികെ എട്ട് സീറ്റിലും സിപി.എം, സിപിഐ കക്ഷികൾ അഞ്ച് വീതം സീറ്റിലും എംഡിഎംകെ നാല് സീറ്റിലും മത്സരിക്കും. ഉദയസൂര്യൻ ചിഹ്നത്തിൽ മത്സരിക്കുന്ന ഘടക കക്ഷികളുടേതടക്കം ഡിഎംകെക്ക് മൊത്തം 175 സ്ഥാനാർത്ഥികളാണ് ഉള്ളത്.
