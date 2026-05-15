ലീഗ് ക്ഷയിച്ചാൽ ഇടംപിടിക്കുന്നത് വർഗീയ പാർട്ടികൾ; യുഡിഎഫ് ഒറ്റക്കെട്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കി വി ഡി സതീശൻ
മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയെയും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും നിലവിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ പിണറായി വിജയനെയും ഉടൻ സന്ദർശിക്കും
Published : May 15, 2026 at 11:35 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം യുഡിഎഫ് നേതാക്കളെ ഒറ്റതിരിഞ്ഞ് ആക്രമിക്കുന്നത് കടുത്ത വിദ്വേഷ പ്രചാരണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ. മുസ്ലിം ലീഗ് ക്ഷയിച്ചാൽ വിവിധ വർഗീയ പാർട്ടികൾ അതിവേഗം ആ ഇടത്തേക്ക് കടന്നുവരും. ഈ നീക്കം എന്തുവിലകൊടുത്തും സംസ്ഥാനത്ത് തടയേണ്ടതുണ്ട്. പാർട്ടിയുടെ മതേതര നിലപാടിൽ യാതൊരുവിധ വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുൻപും കോൺഗ്രസ് ഇക്കാര്യത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്തിട്ടില്ല. കേരളത്തിൽ ബിജെപി ലക്ഷ്യമിട്ട് നടത്തുന്നത് വർഗീയ പ്രചാരണം മാത്രമാണെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് വ്യക്തമാക്കി.
മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയെയും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും നിലവിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ പിണറായി വിജയനെയും ഉടൻ സന്ദർശിക്കും. രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ പുതിയ സർക്കാരിൻ്റെ മന്ത്രിസഭയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നേതൃതലത്തിൽ ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ പാചകവാതക വില വർധന പുതിയ സർക്കാർ വളരെ ഗൗരവമായി പരിശോധിക്കും. ഇതിൽ ജനങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായ കൃത്യമായ ഇടപെടലുണ്ടാകും. ഭരണമുന്നണിയുടെ മന്ത്രിസഭാ രൂപീകരണ ചർച്ചകൾ ഇപ്പോൾ സജീവ ഘട്ടത്തിലാണ്. ഇന്നുകൂടുന്ന യുഡിഎഫ് യോഗത്തിൽ ഇതു സംബന്ധിച്ച് വിശദമായ ചർച്ച നടക്കും. എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാൽ ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തെത്തും. ഘടകകക്ഷികളുമായും ആദ്യഘട്ട ആശയവിനിമയം തുടരുകയാണെന്ന് കൻ്റോൺമെൻ്റ് ഹൗസിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ കാണവേ വി ഡി സതീശൻ വിശദീകരിച്ചു.
ഒറ്റക്കെട്ടായി മുന്നോട്ട്
രമേശ് ചെന്നിത്തലയുമായി യാതൊരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവുമില്ലെന്ന് നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രി കൂടിയായ വി ഡി സതീശൻ ആവർത്തിച്ചു വ്യക്തമാക്കി. ചെന്നിത്തല ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് അതീതമായി എക്കാലവും തൻ്റെ നേതാവാണ്. പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി അദ്ദേഹത്തെ വീട്ടിൽ പോയി നേരിട്ടു കാണും. നിർണായക ഘട്ടത്തിൽ നേതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്പരമുള്ള പടലപ്പിണക്കങ്ങൾ പൂർണമായി ഒഴിവാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത്തരം ഐക്യ നീക്കങ്ങൾ യുഡിഎഫിന് അനുകൂലമായ ജനവികാരം സൃഷ്ടിക്കും. താഴെത്തട്ടിലുള്ളവർക്ക് പൂർണ ആത്മവിശ്വാസം പകരാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കും. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് താൻ ഇപ്പോൾ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ യാതൊരുവിധ വിഭാഗീയതയ്ക്കും ഇനി സ്ഥാനമില്ല. വിഭാഗീയതകളെല്ലാം മറന്ന് പാർട്ടി കൂട്ടായി മുന്നോട്ടുപോകും. കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സമീപകാലത്തുണ്ടായ വലിയ നേതൃമാറ്റങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈ പ്രതികരണം വരുന്നത്. മുൻകാലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഗ്രൂപ്പ് സമവാക്യങ്ങൾക്കല്ല ഇപ്പോൾ പാർട്ടി കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്. നേതാക്കളുടെ അർഹതയും അവരുടെ പ്രവർത്തന മികവും മാത്രം അടിസ്ഥാന മാനദണ്ഡമാക്കിയാണ് ഭാവി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത്. കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിൽ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുമ്പോൾ താഴെത്തട്ടിൽ ചില ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് തികച്ചും സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാൽ ഇത്തരം ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വളരെ വേഗത്തിൽ പരിഹരിക്കാൻ പാർട്ടിക്ക് എളുപ്പം സാധിക്കും.
കൂട്ടായ നേതൃത്വം
പാർട്ടിയെ എല്ലാ വിഭാഗത്തിലും കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താനാണ് കേന്ദ്ര നേതൃത്വവും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ജനകീയ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിരന്തരം ഇടപെട്ട് മുൻ സർക്കാരിനെതിരെ മികച്ച പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ വലിയ തോതിൽ ഇതിനോടകം കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ ദീർഘകാലത്തെ വലിയ അനുഭവസമ്പത്തും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മികച്ച നേതൃപാടവവും കോൺഗ്രസിനും സംസ്ഥാനത്തെ യുഡിഎഫിനും എന്നും വലിയ മുതൽക്കൂട്ടാണ്. ഒരു ജനാധിപത്യ പാർട്ടി എന്ന നിലയിൽ പുതിയ തീരുമാനങ്ങളെടുക്കുമ്പോൾ നേതാക്കൾക്കിടയിൽ ചില അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് തികച്ചും സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാൽ അതൊന്നും ഒരിക്കലും വ്യക്തിപരമായ ശത്രുതയോ അല്ലെങ്കിൽ പരിഹരിക്കാനാകാത്ത തർക്കങ്ങളോ അല്ല. കോൺഗ്രസിൽ ഇന്ന് വലിയ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് അതീതമായ നല്ല കൂട്ടായ പ്രവർത്തനമാണ് പുതിയ കാലഘട്ടം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.
പാർട്ടിയിൽ എല്ലാവരെയും ഒപ്പം ചേർത്തുള്ള മികച്ച കൂട്ടായ നേതൃത്വത്തിനാണ് ഹൈക്കമാൻഡും കെപിസിസിയും ഇപ്പോൾ വ്യക്തമായ മുൻഗണന നൽകുന്നത്. ഒരു കുടുംബത്തിലെ വിവിധ അംഗങ്ങളെപ്പോലെ പരസ്പരം ആരോഗ്യകരമായി ആശയവിനിമയം നടത്തി ഏതു പ്രശ്നവും ഒറ്റക്കെട്ടായി പരിഹരിക്കാൻ കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസിന് സാധിക്കും.
പാർട്ടി ഏൽപ്പിച്ച പുതിയ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ നിറവേറ്റുമ്പോൾ സമുന്നതരായ നേതാക്കളുടെ കൃത്യമായ ഉപദേശവും വലിയ പിന്തുണയും അനിവാര്യമാണ്. ദീർഘകാലം പാർട്ടിയെ മികച്ച രീതിയിൽ നയിച്ച ചെന്നിത്തലയുടെ വിലപ്പെട്ട ഉപദേശങ്ങൾ തനിക്ക് വ്യക്തിപരമായും കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്കും ആവശ്യമുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ടു കണ്ട് സംസാരിക്കുന്നതോടെ പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ ഇപ്പോഴുള്ള എല്ലാ ചെറിയ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾക്കും ശാശ്വതമായി വിരാമമാകും. വരും ദിവസങ്ങളിൽ യുഡിഎഫ് ഒറ്റക്കെട്ടായി സംസ്ഥാനത്ത് കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റ മുന്നണിയായി മാറുമെന്നും വി ഡി സതീശൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.