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ബ്രിക്‌സ് അംഗരാജ്യങ്ങളിലെ കണ്ടന്‍റ് ക്രിയേറ്റർമാരുമായും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസർമാരുമായും കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തി മുഖ്യമന്ത്രി

തലസ്ഥാനത്തെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ ക്ലിഫ് ഹൗസിൽ വച്ചായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്‌ച.

VD Satheesan BRICS BRICS SUMMIT 2026 INDIA cm interact with BRICS member
V D Satheesan and others (X@vdsatheesan)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 14, 2026 at 2:12 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: ബ്രിക്‌സ് (BRICS) അംഗരാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും പങ്കാളിത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള നിരവധി കണ്ടൻ്റ് ക്രിയേറ്റർമാരുമായും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസർമാരുമായും കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തി മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ. തലസ്ഥാനത്തെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ ക്ലിഫ് ഹൗസിൽ വച്ചായിരുന്നു കൂടിക്കാഴ്‌ച.

ക്രിയേറ്റർമാരുമായും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസർമാരുമായും ഒരു മണിക്കൂറോളം മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി സംവേദിക്കുകയും ചെയ്‌തു. അതിവേഗം വളരുന്ന ആഗോള നിക്ഷേപ കേന്ദ്രമായി സംസ്ഥാനം മാറിയതെങ്ങനെയെന്നതും ചർച്ചാ വിഷയമായി. ബ്രിക്‌സ് ഉച്ചകോടിയിലെ അംഗ-പങ്കാളിത്ത രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 35 പ്രമുഖ കണ്ടൻ്റ് ക്രിയേറ്റർമാരുമായും സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇൻഫ്ലുവൻസർമാരുമായും കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തിയെന്ന് വി ഡി സതീശൻ എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

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"600 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള തീരപ്രദേശവും ജൈവവൈവിധ്യത്താൽ സമ്പന്നമായ പശ്ചിമഘട്ടവും അതിരുകളായുള്ള, ആഗോള നിക്ഷേപ കേന്ദ്രമായി അതിവേഗം വളരുന്ന യഥാർഥ 'കേരളാ സ്റ്റോറി' അവരുമായി പങ്കുവെക്കുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. തുറമുഖ-വിമാനത്താവള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവ വിപൂലികരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു. ഡോക്ടർമാർ, എഞ്ചിനീയർമാർ, ഐടി പ്രൊഫഷണലുകൾ എന്നിവരടങ്ങുന്ന ലോകപ്രശസ്തമായ വിദഗ്ധ തൊഴിൽസമൂഹം, ആയുർവേദത്തിൻ്റെയും സമഗ്ര ആരോഗ്യ-ക്ഷേമ പരിപാലനത്തിൻ്റെയും (holistic wellness) ആഗോള കേന്ദ്രമായി കേരളത്തെ മാറ്റാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാട് എന്നിവയെക്കുറിച്ചെല്ലാം ഞാൻ വിശദീകരിച്ചു," എന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ സാക്ഷരതാ സംസ്ഥാനം എന്ന നിലയിൽ നിന്നും സമ്പൂർണ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരതയിലേക്ക് മുന്നേറാൻ കേരളത്തിന് സാധിച്ചുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ന് സുസ്ഥിരവും എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമായ വികസനത്തിൻ്റെ മാതൃകയായി തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്നു. പ്രശസ്‌തമായ സർവകലാശലകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

രാഷ്ട്ര തലവന്മാരുമായി കൂടിക്കാഴ്‌ച നടത്തി പ്രധാനമന്ത്രി

റഷ്യ, ചൈന, ഇറാൻ, ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിവിധ രാഷ്ട്ര തലവന്മാരുമായി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി നടത്തിയ ഉഭയകക്ഷി കൂടിക്കാഴ്ചകളാൽ നയതന്ത്ര രംഗം സജീവമായിരുന്നു. ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന 18-ാമത് ബ്രിക്‌സ് ഉച്ചകോടിയുടെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി 15 രാഷ്ട്രത്തലവന്മാരുമായാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഔദ്യോഗിക ചർച്ചകൾ നടത്തിയത്.

ഇന്ത്യയുടെ ബ്രിക്‌സ് അധ്യക്ഷ പദവിയിൽ നടന്ന ഈ ഉച്ചകോടിയിൽ, പ്രധാന കൂടിക്കാഴ്ചകൾക്ക് പുറമെ നിരവധി ലോകനേതാക്കളുമായും അന്താരാഷ്ട്ര സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തലവന്മാരുമായും അദ്ദേഹം സംവദിച്ചു. റഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ്‌ വ്ലാഡിമിർ പുടിൻ, ചൈനീസ് പ്രസിഡൻ്റ്‌ ഷി ജിൻപിങ്, ഇറാൻ പ്രസിഡൻ്റ്‌ മസൂദ് പെസെഷ്കിയാൻ എന്നിവരുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചകളായിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനം. ഉഭയകക്ഷി ബന്ധം, പ്രാദേശിക തർക്കങ്ങൾ, ബഹുരാഷ്ട്ര സഹകരണം, അതിർത്തിയിലെ സമാധാനം, സമുദ്ര സുരക്ഷ, ഗ്ലോബൽ സൗത്തിൻ്റ്‌ മുൻഗണനകൾ എന്നിവ ചർച്ചകളിൽ വിഷയമായി.

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CM INTERACT WITH BRICS MEMBER
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