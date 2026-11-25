ഗ്രൂപ്പ് പോര് ചോദ്യങ്ങള്ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഒറ്റമൂലി; 'ഞാന് മാവിലായിക്കാരനാണ്', പിന്നിലെ കഥയെന്ത്?
ലീഡര് കെ കരുണാകരനും എംവിആറിനും പ്രിയപ്പെട്ട മാവിലായിക്കാരന് പ്രയോഗം വന്ന വഴിയിലൂടെ
Published : November 25, 2026 at 5:48 PM IST
ഹേമന്ത് ചന്ദ്രന് പി
കണ്ണൂര്: കേരളത്തിലെ കോണ്ഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയം ഗ്രൂപ്പ് പോരില് തിളച്ചു മറിയുമ്പോഴെല്ലാം വാര്ത്താ സമ്മേളനങ്ങളില് കോണ്ഗ്രസ് നേതാക്കള്ക്ക് തല പൂഴ്ത്തി രക്ഷപ്പെടാന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പ്രയോഗമാണ് 'ഞാന് ഈ നാട്ടുകാരനല്ല, മാവിലായിക്കാരനാണ്' എന്നത്. ഭരണത്തിലേറി ആറാം മാസത്തില് കേരളത്തിലെ കോണ്ഗ്രസിലെ തമ്മിലടി മൂത്ത് അവസാനം എംപിമാര് തമ്മില് തന്നെ പരസ്പരം ചെളിവാരിയെറിയുന്നതിലെത്തി നില്ക്കുമ്പോള് പലരും കരുതിയത് ഇന്ന് മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിനു ശേഷമുള്ള വാര്ത്താ സമ്മേളനത്തില് ഗ്രൂപ്പ് പോര് ഉന്നയിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രിയെ വീഴ്ത്താം എന്നായിരുന്നു. എന്നാല് ഇതു സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങള് മാധ്യമ പ്രവര്ത്തകരില് നിന്നുണ്ടായപ്പോള് തന്നെ 'ഞാന് ഈ നാട്ടുകാരനല്ല, മാവിലായിക്കാരനാണ്' എന്ന മറുപടി നല്കി മുഖ്യമന്ത്രി ഇതു സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങളില് നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറി.
മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി. സതീശനിലൂടെ വീണ്ടും മാവിലായി ചര്ച്ചയാകുമ്പോള് കേരളത്തിലെ പലരും അവരോടു തന്നെ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് എന്താണ് ഈ മാവിലായി. നിര്മ്മിത ബുദ്ധി വാഴുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തില് പല എഐ ആപ്പുകളും ഇതിനു മാവിലായിക്കാവിലെ അടിയുത്സവവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് മറുപടി നല്കുന്നത്. കണ്ണൂര് പെരളശേരിക്കടുത്താണ് മാവിലായി പ്രദേശം. യഥാര്ത്ഥത്തില് ഈ പ്രയോഗത്തിന് മാവിലായിയുമായോ അടിയുത്സവുമായോ ബന്ധമില്ലെന്നതാണ് സത്യം. ഈ പ്രയോഗത്തിനു പിന്നില് മലയാള സാഹിത്യത്തിലെ ഹാസ്യസാമ്രാട്ട് പദമലങ്കരിക്കുന്ന സഞ്ജയനാണെന്ന് പ്രമുഖ മാധ്യമ പ്രവര്ത്തകന് കെ. ബാലകൃഷ്ണന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
സഞ്ജയന് എന്ന തൂലികാനാമത്തില് പ്രസിദ്ധനായ എം.ആര്. നായര് അഥവാ മാണിക്കോത്ത് രാമുണ്ണി നായരുടെ ഒരു ലേഖനം 'ഞാന് മാവിലായിക്കാരന്' ആണ്. രണ്ടു മദ്യപന്മാരുടെ വാക്കേറ്റത്തില് മധ്യസ്ഥനായി നിന്ന ഒരാള് രക്ഷപ്പെടാന് ഉപയോഗിച്ച പ്രയോഗം. അതില് നിന്നാണ് വര്ഷമിത്ര കഴിഞ്ഞിട്ടും വാചകത്തിന്റെ പ്രസക്തി ചോരാതെ നില്ക്കുന്നത്. കേരളം ഇന്നു ചര്ച്ച ചെയ്യുന്ന മാവിലായിക്കാരന് പിറന്ന സഞ്ജയന്റെ ആ ലേഖനം ഇങ്ങനെയാണ്:
'ഞാന് മാവിലായിക്കാരനാണ്'
രചന: മാണിക്കോത്ത് രാമുണ്ണി നായര്
ഞാന് ഒരു കഥ പറയാന് പോകുന്നു. മനസ്സിരുത്തി കേള്ക്കണം. ഇടയ്ക്ക് അനാവശ്യമായ ചോദ്യങ്ങള് ചോദിച്ച് അലട്ടരുത്. കൈ മുട്ടുന്നത് അവസാനമാക്കാം. കുറച്ചു വിട്ടു നില്ക്കിന്!- ശരി, എന്നാല് പറയട്ടെ?
തിരുവോണദിവസം, ഓണത്തിന് ഊണ് അല്പം വൈകീട്ടാണല്ലോ പതിവ്. ഊണിനടുത്തേ പഴമക്കാര് കുളിക്കുകയുള്ളൂ; കുളി കഴിയുന്നതു വരെ അവരൊന്നും കഴിക്കുകയുമില്ല. അങ്ങനെ, രണ്ടു മണിക്ക് കുളി കഴിഞ്ഞ്, പാവുടുത്ത്, ചന്ദനക്കുറിയും, നനഞ്ഞ തോര്ത്തും, കലശലായ വിശപ്പും, തെല്ലൊരു ശുണ്ഠിയുമായി ഒരു വലിയ തറവാട്ടിലെ രണ്ടാംകൂറു കാരണവര് കോണിയിറങ്ങി തളത്തിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോള്, പന്തിപ്പായ വിരിച്ച്, ഇലയുടെ മുന്പില് കാരണവര് തുടങ്ങി വിഷുവിന് ചോറൂണ് കഴിഞ്ഞ കുട്ടിവരെ ഇരുന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇരുന്നവരുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തൊന്ന്, ഇലയെണ്ണം മുപ്പത്തൊന്ന്; പൂജ്യം അണ, പൂജ്യം പൈ; സര്ക്കാര് കണക്കു പോലെ എന്നര്ത്ഥം. രണ്ടാംകൂറിന് ഇലയുമില്ല, സ്ഥലവുമില്ല, ഇരുന്നവരുടെ മുന്പില് നിന്നു ഇല വലിച്ചു പായുകയോ, ഭാഗത്തിന് വ്യവഹാരം ഫയലാക്കുകയോ, കാരണവരോട് കയര്ക്കുകയോ, അനന്തരവന്മാരുടെ നേരെ കണ്ണുരുട്ടുകയോ, ഇലവെച്ചവനെ പ്രഹരിക്കുകയോ, എന്താണ് രണ്ടാംകൂറ് ചെയ്യുക?
നിങ്ങള്ക്കറിഞ്ഞുകൂട. എനിക്കും അറിഞ്ഞുകൂട. പക്ഷേ നമ്മുടെ വൈസ്ചെയര്മാനറിയും, കഥയിലെ രണ്ടാംകൂറിന്റെ സ്ഥിതിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റിയിരിക്കുന്നത്. വൈസ് ചെയര്മാന്റെ പേര് വോട്ടര്മാരുടെ ലിസ്റ്റിലില്ല! നോക്കിന്, സര് ഒരു തമാശ! ഇങ്ങനെ പരമരസികന്മാരായിട്ട് ഒരു മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്കാരെ ഞാന് ഈ വയസ്സിനകത്ത് കണ്ടിട്ടില്ല. ഇനി നാളെ ചെയര്മാന് കൗണ്സിലില് വരുമ്പോള് അദ്ദേഹത്തിന് കസേരയില്ലെന്നു കേള്ക്കാം. ഇതെന്തൊരു മക്കാറാണ്!
നിങ്ങളുടെ മുനിസിപ്പാലിറ്റി സാക്ഷാല് പരബ്രഹ്മജി താന് തന്നെ വിചാരിച്ചാലും നന്നാക്കുവാന് കഴിയാത്ത മുനിസിപ്പാലിറ്റിയാണ്. ഈ ബാലിയുടെ വാലിന് സഞ്ജയനും കയറിപ്പിടിച്ചു എന്നൊന്നും ഘോഷിച്ചു നടക്കേണ്ടുന്ന ആവശ്യം സഞ്ജയനുമില്ല. നിങ്ങള് നന്നായാല് നിങ്ങള്ക്ക് നന്ന്. നന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചാല് പണ്ടു മാവിലായിക്കാരന് പറഞ്ഞൊഴിഞ്ഞതുപോലെ സഞ്ജയനും ഒഴിയും.
നിങ്ങള് അക്കഥ കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ. പണ്ടൊരു ദിവസം രാത്രി ആറ്റുപുറം വയലില്ക്കൂടി രണ്ടു കള്ളുകുടിയന്മാര് പോവുകയായിരുന്നു. പൂര്ണ്ണചന്ദ്രന് ഉദിച്ചുയര്ന്നിരിക്കുന്നു. 'എന്നാല് ലോകത്തില് വെളിച്ചം തരുന്ന പല സാധനങ്ങളുമുണ്ടെങ്കിലും ആ സാക്ഷാല് സൂര്യഭഗവാന് സൂര്യഭഗവാന് തന്നെ' എന്നു പറഞ്ഞ് ഒരു കുടിയന് ചന്ദ്രനെ നോക്കി വളരെ ഭക്തിയോടു കൂടി ഒന്നു കണ്ണടച്ചു തൊഴുതു. 'തനിക്ക് തലയ്ക്ക് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു; അതു ചന്ദ്രനാണെടോ', എന്ന് മറ്റേക്കുടിയന് വാദമായി. വാദം മൂത്തു പിടിയും വലിയും തുടങ്ങി; കത്തി വലിക്കേണ്ടുന്ന ഘട്ടമായി. അപ്പോഴാണ് പട്ടണത്തില്നിന്നു പതിവായി നേരം വൈകി തിരിച്ചുപോകാറുള്ള ഒരു വഴിപോക്കന് അവിടെയെത്തിയത്. കുടിയന്മാര് രണ്ടു പേരും അയാളെ കടന്നു പിടിച്ചു. 'പറയെടാ, ആ കാണുന്നത് ചന്ദ്രനാണോ? സൂര്യനല്ലേ' എന്നൊരാള്; 'നല്ലവണ്ണം സൂക്ഷിച്ചു പറഞ്ഞോ. ചന്ദ്രനല്ലേ അത്?' എന്നു മറ്റേയാള്.
എന്തു ചെയ്യും? പെരുങ്കളം പാലയുടെ കീഴില്നിന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. നാലു ഭാഗത്തും പാടം പരന്ന ശാന്തസമുദ്രം പോലെ കിടക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഡെപ്യൂട്ടി ഇന്സ്പെക്ടറും കൂടി വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഒരു നരജീവി ആ പ്രദേശത്തൊന്നുമില്ല. കുടിയന്മാരാണെങ്കില് ദീര്ഘകായന്മാര്. വഴിപോക്കന് പെട്ടെന്ന് ഒരു യുക്തി തോന്നി. 'അയ്യോ കൂട്ടരേ, ഞാനെങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം അറിയുക? ഞാന് ഇന്നാട്ടുകാരനല്ല; മാവിലായിക്കാരനാണ്' എന്നാണയാള് പറഞ്ഞത്. 'എന്നാല് പോ കഴുതേ' എന്നും പറഞ്ഞ് കുടിയന്മാര് അയാളെ വിട്ടു. അതു പോലെ സഞ്ജയനും ചെയ്യും. ഏറെപ്പറഞ്ഞാല്, ഞാന് ഇന്നാട്ടുകാരനല്ല, മാവിലായിക്കാരനാണ്. നിങ്ങളായി, നിങ്ങളുടെ പാടായി.
9-9-1934
സഞ്ജയനും എഴുത്തും
മാടാവില് ചെറിയ കുഞ്ഞിരാമന് വൈദ്യരുടെയും മാണിക്കോത്ത് പാറു അമ്മയുടെയും മകനായി 1903 ജൂണ് 23-ന് ജനിച്ചു. തലശ്ശേരി ബാസല് മിഷന് ഹൈസ്കൂളില് മലയാളം അധ്യാപകനായിരുന്നു കുഞ്ഞിരാമന് വൈദ്യര്. കടത്താനാട്ട് രാജാവ് കല്പിച്ചു കൊടുത്ത സ്ഥാനപ്പേരായിരുന്നു വൈദ്യര് എന്നത്. കുറച്ചൊക്കെ എഴുതുകയും ചെയ്യുമായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതം രാമുണ്ണിയുടെ എട്ടാം വയസ്സില് അവസാനിച്ചു. പിന്നീട് അമ്മയായിരുന്നു എല്ലാം. ഒറ്റയ്ക്കുള്ള കഷ്ടപ്പാടുകള്ക്കിടയിലും മക്കള്ക്ക് കഥകള് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതില് ശ്രദ്ധാലുവായിരുന്നു പാറു അമ്മ. അത് സഞ്ജയനെ ഏറെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്.
വലിയ മാടാവില് സ്കൂള്, തിരുവങ്ങാട്ട് ബ്രണ്ണന് ബ്രാഞ്ച് സ്കൂള്, തലശ്ശേരി ബ്രണ്ണന് സ്കൂള് എന്നിവിടങ്ങളിലെ പഠനത്തിന് ശേഷം 1919-ല് പാലക്കാട് വിക്ടോറിയ കോളേജില് അദ്ദേഹം ജൂനിയര് ഇന്റര്മിഡിയറ്റിന് ചേര്ന്നു. 1927-ല് മദ്രാസ് ക്രിസ്ത്യന് കോളേജില് നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തില് ബി.എ. ഓണേഴ്സ് പാസ്സായി. അതിനെ തുടര്ന്ന് കോഴിക്കോട്ട് ഹജൂരാപ്പീസില് ഏതാനും മാസം ഗുമസ്തനായി ജോലി ചെയ്തു. പിന്നെ, മലബാര് ക്രിസ്ത്യന് കോളജില് ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകനായി. വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ വിമര്ശിച്ച് ലേഖനം എഴുതിയതിന്റെ പേരില് മാസങ്ങള്ക്കകം ആ ജോലി രാജി വെക്കേണ്ടി വന്നു.
1927-ല് വിവാഹം. അമ്മാവന്റെ മകള് കാര്ത്യായനി ആയിരുന്നു ഭാര്യ. അടുത്ത വര്ഷം തിരുവനന്തപുരത്ത് നിയമപഠനം ആരംഭിച്ചു. ഇക്കാലത്ത് ലേഖനങ്ങളും കവിതകളും കാര്യമായി എഴുതി തുടങ്ങി. വിദൂഷകന്, ഭാഷാപോഷിണി, കവനകൗമുദി, മലയാള മനോരമ, മാതൃഭൂമി, കൈരളി, ജനരഞ്ജിനി, സാഹിത്യചന്ദ്രിക, സ്വാഭിമാനി, ഗജകേസരി, സമുദായദീപിക എന്നിവയില് അതു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. 1929-ല് ഒരു മകന് ജനിച്ചു. ബാബു എന്നായിരുന്നു പേര്. തൊട്ടടുത്ത വര്ഷം കാര്ത്യായനിക്ക് ക്ഷയരോഗം വന്ന് മരിച്ചു. അതോടെ നിയമ പഠനം അവസാനിപ്പിച്ച് സഞ്ജയന് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി. ഇതിനിടെ മകന് അസ്ഥി ക്ഷയം പിടിപെട്ടു. 10 വയസ്സില് ബാബുവും മരിച്ചു. നിയമപഠനം തുടരുന്നതിനായി ഒരിക്കല് കൂടി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോയി; പക്ഷേ സഞ്ജയന് ക്ഷയരോഗം വന്ന് പഠനം മുടങ്ങി. ആന്ധ്രപ്രദേശിലെ മദനപ്പള്ളിയില് ആയിരുന്നു ചികിത്സ.
അതുകഴിഞ്ഞ് 1934 ആഗസ്റ്റ് 19-ന് കോഴിക്കോട്ട് നിന്നും പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കേരളപത്രികയില് സഞ്ജയന് എന്ന പേരില് എഴുതാന് തുടങ്ങിയത്. തൊട്ടടുത്ത വര്ഷം കേരളപത്രികയുടെ പത്രാധിപരാവുകയും കോഴിക്കോട്ട് താമസമാക്കുകയും ചെയ്തു. സഞ്ജയന് എന്ന ഹാസ്യ മാസിക ആരംഭിച്ചത് 1936-ലാണ്. ആദ്യം മാസിക ആവുകയും പിന്നീട് ദ്വൈവാരിക ആവുകയും ചെയ്തു. അനാരോഗ്യവും സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും മറ്റു പല തടസ്സങ്ങളും കാരണം സഞ്ജയന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണം മുടങ്ങി എങ്കിലും 43 ലക്കങ്ങള് പുറത്തിറങ്ങി. 1939 വരെ സഞ്ജയന് മാസിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
1940-ല് വിശ്വരൂപം എന്ന മാസിക തുടങ്ങി. ആകെ 14 ലക്കങ്ങള് ഇറങ്ങി. ഒന്നര കൊല്ലത്തിന് ശേഷം വിശ്വരൂപം മാസികയും നിര്ത്തി. ഇതിനിടെ 1938-ല് വീണ്ടും മലബാര് ക്രിസ്ത്യന് കോളജില് അധ്യാപകനായി ചേര്ന്നു. അപ്പോഴും എഴുത്തു തുടര്ന്നു. വീണ്ടും എഴുത്തു വില്ലനായി. ഓസ്ട്രേലിയന് പട്ടാളക്കാര് കൊച്ചിയിലെ വിദ്യാര്ത്ഥിനികളോട് മോശമായി പെരുമാറിയതിനെ ന്യായീകരിച്ച് അവിടുത്തെ ദിവാന് ഒരു പ്രസ്താവന പുറത്തിറക്കി. അതിനെ എതിര്ത്തും പരിഹസിച്ചും മാതൃഭൂമി പത്രത്തില് 'വാരാന്തചിന്തകള്' എന്ന പംക്തിയില് സഞ്ജയന് ഒരു ലേഖനം എഴുതി. അതു ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണാധികാരികളെ ദേഷ്യം പിടിപ്പിച്ചു. മാതൃഭൂമി പത്രത്തിന് നിരോധനം വന്നു. സഞ്ജയനെ പിരിച്ചു വിടണം എന്ന് ഉത്തരവ് ഉണ്ടായി. പറ്റില്ലെന്ന് കോളേജുകാരും. മാപ്പ് എഴുതി കൊടുത്തിരുന്നുവെങ്കില് തീരുന്ന കാര്യമായിരുന്നു; പക്ഷേ സഞ്ജയനെ അതിനൊന്നും കിട്ടില്ല. ഒടുവില്, സമ്മര്ദ്ദം കൂടി, പ്രിന്സിപ്പലിന്റെ ജോലി പോകുമെന്നായപ്പോള് അദ്ദേഹം സ്വയം രാജി വെച്ചു.
അപ്പോഴേക്കും സഞ്ജയന് ക്ഷയരോഗം കൊണ്ട് വലയാന് തുടങ്ങിയിരുന്നു. 1942 മേയ് മാസത്തില് നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി. എങ്കിലും എഴുത്തും വായനയും മുടക്കമില്ലാതെ തുടര്ന്നു. സ്വാതന്ത്ര്യസമര സേനാനികള് ഒളിവിലിരുന്നു പുറത്തിറക്കിയ 'സ്വാതന്ത്ര്യഭാരത'ത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് സഞ്ജയന് സഹായങ്ങള് ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവസാനകാലത്തായിരുന്നു. പിന്നീട് സ്വതന്ത്രഭാരതം കണ്ടുകെട്ടിയപ്പോഴാണ് അധികാരികള്ക്ക് അതിന്റെ സഞ്ജയന് ബന്ധം മനസ്സിലാകുന്നത്. കയ്യോടെ പോലീസ് സഞ്ജയനെ തിരഞ്ഞു എത്തിയെങ്കിലും അദ്ദേഹം മരണക്കിടക്കയിലായിരുന്നു; അതുകൊണ്ട് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ മടങ്ങുകയായിരുന്നു. 1943 സെപ്റ്റംബര് 13-ന് നാല്പതാം വയസ്സില് സഞ്ജയന് അന്തരിച്ചു.
ഷെക്സ്പിയറിന്റെ ഒഥല്ലോയുടെ വിവര്ത്തനം മാത്രമാണ് സഞ്ജയന്റെ ജീവിതകാലത്ത് പുസ്തകമായി പുറത്തുവന്നത്. 1941-ല് (സഞ്ജയന്റെ മരണശേഷം) സുഹൃത്ത് സി.എച്ച്. കുഞ്ഞപ്പ, 1933 മുതല് 1942 വരെ എഴുതിയതെല്ലാം സമാഹരിച്ച് സഞ്ജയന് എന്ന പേരില് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ആദ്യകാല കവിതകള് 'ആദ്യോപഹാരം' എന്ന പേരിലും ഹാസ്യകവിതകള് 'ഹാസ്യാഞ്ജലി' എന്ന പേരിലും സമാഹരിക്കപ്പെട്ടു. എം.ആര്. നായര്, സാഹിത്യദാസന് എന്നീ പേരുകളില് അദ്ദേഹം എഴുതിയ സാഹിത്യ നിരൂപണങ്ങള് 'സാഹിത്യനികഷം' എന്ന പേരിലും പുറത്തിറങ്ങി. 'പ്രണയത്തിന്റെ തിരിച്ചടി' എന്ന അപ്രകാശിത നാടകവും പില്ക്കാലത്ത് കണ്ടെടുത്തു പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. സി.എച്ച്. കുഞ്ഞപ്പയുടെ മകള് കെ. ലക്ഷ്മി ആണ് അത് ചെയ്തത്. മലയാളിയുടെ നര്മ്മബോധത്തെ തൂലിക കൊണ്ട് ചെത്തിമിനുക്കിയ മാണിക്കോത്ത് രാമുണ്ണി നായരുടെ നര്മ്മരസങ്ങള് പതിറ്റാണ്ടുകള്ക്ക് ഇപ്പുറവും മൂര്ച്ച കുറയാതെ തിളങ്ങി നില്ക്കുകയാണ്.
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