Exclusive: വിഡി സതീശൻ്റെ വിവാദ യാത്ര: ചർച്ച തെളിയിച്ചാൽ രാഷ്ട്രീയം വിടുമെന്ന് മുൻ എംഎൽഎ മുഹിയുദീൻ ബാവ

വിഡി സതീശൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരിക്കെ മൂകാംബിക ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിനുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെയാണ് മുഹിയുദീൻ ബാവയും അദാനി ഗ്രൂപ്പ് പ്രസിഡൻ്റ് കിഷോർ ആൽവയും ജെഡിഎസ് നേതാവായ ബിഎം ഫാറൂഖും ഒരുമിച്ചു കൂടിയത്

1. മുഹിയുദീൻ ബാവ വിഡി സതീശനോടൊപ്പം 2. മുഹിയുദീൻ ബാവ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 26, 2026 at 8:47 AM IST

സന്ദീപ് ബാലകൃഷ്ണൻ

കാസർകോട്: മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ്റെ മംഗളൂരു യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളിൽ വിശദീകരണവുമായി മുൻ എംഎൽഎയും ജെഡിഎസ് നേതാവുമായ മുഹിയുദീൻ. വിഡി സതീശനെ മംഗളൂരു വിമാനത്താവളത്തിൽ സ്വീകരിച്ചതിൽ മറ്റ് ലക്ഷ്യങ്ങളില്ല. അതിൽ രാഷ്ട്രീയമില്ലെന്നും തികച്ചും സൗഹൃദപരമായ സന്ദർശനമായിരുന്നു അതെന്നും ബാവ പറഞ്ഞു. ഇടിവി ഭാരതിന് നൽകിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖത്തിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം.

വിഡി സതീശൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരിക്കെ മൂകാംബിക ക്ഷേത്ര ദർശനത്തിനുള്ള യാത്രയിലാണ് മംഗളൂരുവിൽ എത്തിയത്. വിമാനത്താവളത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കാൻ മുഹിയുദീൻ ബാവയും ജെഡിഎസ് നേതാവായ ബിഎം ഫാറൂഖും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് രാഷ്ട്രീയ നിറം നൽകേണ്ടതില്ല.

മുഹിയുദീൻ ബാവ ഇടിവി ഭാരതിനോട് (ETV Bharat)

വർഷങ്ങളായുള്ള വ്യക്തിപരമായ സൗഹൃദത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് സ്വീകരണമൊരുക്കിയതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഒരു തരത്തിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകളും അവിടെ നടന്നിട്ടില്ല. വി ഡി സതീശനുമായി എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ രാഷ്ട്രീയചർച്ചയോ അദാനി ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചർച്ചയോ നടന്നുവെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്നും മുഹിയുദീൻ പറഞ്ഞു.

കോൺഗ്രസിലെ രാഷ്ട്രീയക്കളി
മംഗളൂരു യാത്ര വിവാദമാക്കിയതിന് പിന്നിൽ കോൺഗ്രസിലെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. കോൺഗ്രസിലെ വിഡി സതീശൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത്. വിമാനത്താവളത്തിലെ ദൃശ്യങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും പുറത്തുവിട്ടത് പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ ശത്രുക്കളാണ്. കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനാണ് ഈ നീക്കം നടത്തിയത്. യാതൊരു അടിസ്ഥാനവുമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നീട് പ്രചരിപ്പിച്ചതെന്നും ബാവ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

അദാനി ഗ്രൂപ്പ് പ്രതിനിധിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച
യാത്രക്കിടെ ബിഎം ഫാറൂഖിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു സത്കാരം നടന്നിരുന്നു. സത്കാരത്തിൽ അദാനി ഗ്രൂപ്പ് പ്രസിഡൻ്റ് കിഷോർ ആൽവയും മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശനും പങ്കെടുത്തെന്നത് സത്യമെന്ന് ബാവ സമ്മതിച്ചു. എന്നാൽ ഇത് തികച്ചും യാദൃച്ഛികമായി സംഭവിച്ചതാണ്. ഇതിൽ ദുരൂഹതകളൊന്നുമില്ല. ഔദ്യോഗികമായ യാതൊരു ചർച്ചയും അവിടെ നടന്നിട്ടില്ല. കിഷോർ ആൽവ എത്തിയത് നേരത്തെ നിശ്ചയിച്ച പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായല്ല. വിഡി സതീശനോടുള്ള ബഹുമാനത്താലാണ് സ്വീകരിക്കാൻ പോയത്. എൻഡിഎയ്ക്ക് വേണ്ടിയല്ല താൻ പോയതെന്നും മുഹിയുദീൻ ബാവ ആവർത്തിച്ചു. അനാവശ്യമായി കിഷോർ ആൽവയുടെ പേര് വലിച്ചിഴക്കുകയായിരുന്നു.
പുതിയ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിലാണ് പഴയ യാത്രകൾ വീണ്ടും വിവാദമാക്കുന്നത്. അനാവശ്യമായി മുഖ്യമന്ത്രിയെ വ്യക്തിപരമായി അധിക്ഷേപിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പ്രതിപക്ഷവും കോൺഗ്രസിലെ ഒരു വിഭാഗവും നിരന്തരം ശ്രമിക്കുന്നത്. ജനങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ജനക്ഷേമ പദ്ധതികളിൽ വലിയ വിശ്വാസമുണ്ട്. ആ പ്രതിച്ഛായ തകർക്കാൻ ചില കേന്ദ്രങ്ങൾ ബോധപൂർവം ഗൂഢാലോചന നടത്തുകയാണ്. ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ആസൂത്രിതമായ പ്രചാരണമാണ് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങൾ വഴിയും നടക്കുന്നത്.

പഴയ സൗഹൃദ സന്ദർശനങ്ങളെ ഈ വിവാദങ്ങളിലേക്ക് വലിച്ചിഴക്കരുത്. സത്യം എല്ലാ കാലത്തും മറച്ചുവെക്കാൻ കഴിയില്ല. അത് ജനങ്ങൾക്ക് വേഗത്തിൽ ബോധ്യമാകും. രാഷ്ട്രീയത്തിനതീതമായ സൗഹൃദങ്ങളെ ഇത്തരത്തിൽ വളച്ചൊടിക്കുന്നത് ആർക്കും ഗുണം ചെയ്യില്ല. വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം കെട്ടിച്ചമച്ച കഥകളാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്നത്. വിഷയത്തിലുള്ള അനാവശ്യ ചർച്ചകൾ അവസാനിപ്പിക്കാൻ എല്ലാവരും തയാറാകണമെന്നും മുഹിയുദീൻ ബാവ അഭിമുഖത്തിൽ അഭ്യർഥിച്ചു.

വസ്തുതാവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിന് ഭൂഷണമല്ല. സത്യം തിരിച്ചറിയാൻ മാധ്യമങ്ങൾ സഹായിക്കണമെന്നും ജനങ്ങളെ ശരിയായ വഴിയിലൂടെ നയിക്കാൻ ഉത്തമമായ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ മുന്നോട്ടുവരണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വിഡി സതീശനെ മാത്രമല്ല, രമേശ് ചെന്നിത്തല ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുമായും തനിക്ക് നല്ല ബന്ധമാണുള്ളതെന്നും മുഹിയിദീൻ ബാവ പറഞ്ഞു.

