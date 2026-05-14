കോൺഗ്രസ് ലീഗിന് കീഴടങ്ങി; വിഡി സതീശനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് എൻഎസ്എസ്
യുഡിഎഫിൽ പൂർണമായി മുസ്ലിം ലീഗ് പിടിമുറുക്കിയതിൻ്റെ വ്യക്തമായ സൂചനയാണ് പുതിയ മാറ്റത്തിലൂടെ പുറത്തുവരുന്നതെന്ന് ജി സുകുമാരൻ നായർ
Published : May 14, 2026 at 2:10 PM IST
കോട്ടയം: വിഡി സതീശനെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി തെരഞ്ഞെടുത്ത കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡ് തീരുമാനത്തിനെതിരെ അതിരൂക്ഷമായ വിമർശനങ്ങളുമായി എൻഎസ്എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ജി സുകുമാരൻ നായർ രംഗത്തെത്തി. പുതിയ തീരുമാനം തികച്ചും ജനാധിപത്യവിരുദ്ധമാണെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം മുസ്ലിം ലീഗിന് പൂർണമായി കീഴടങ്ങിയെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.
മുൻനിര നേതാവായ രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം തുടർച്ചയായി വളരെ ബോധപൂർവം അവഗണിക്കുകയാണ്. യാതൊരു അർഹതയുമില്ലാത്തവരെയാണ് പാർട്ടി ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിൽ സുരക്ഷിതരാക്കുന്നത്. പെരുന്നയിലെ എൻഎസ്എസ് ആസ്ഥാനത്ത് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
യുഡിഎഫിൽ പൂർണമായി മുസ്ലിം ലീഗ് പിടിമുറുക്കിയതിൻ്റെ വ്യക്തമായ സൂചനയാണ് പുതിയ മാറ്റത്തിലൂടെ പുറത്തുവരുന്നത്. പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയെ തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ ലീഗാണ് ഡൽഹിയിലെ കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിൽ കടുത്ത സമ്മർദം ചെലുത്തിയത്. ലീഗിന് കോൺഗ്രസ് പൂർണമായി കീഴടങ്ങിയതിൻ്റെ ഉദാഹരണമാണിത്.
വരും കാലങ്ങളിൽ യുഡിഎഫിൽ ലീഗ് കൂടുതൽ അധീശത്വം കാണിക്കുമെന്നതിൻ്റെ തെളിവാണിതെന്നും സുകുമാരൻ നായർ ശക്തമായി വിമർശിച്ചു. മാനദണ്ഡങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി സത്യസന്ധമായി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയെയാണ് പാർട്ടിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ സ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്.
രമേശ് ചെന്നിത്തലയോട് അവഗണന
കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡിൽ നിന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്ക് നിരന്തരം അവഗണനയാണ് കഴിഞ്ഞ കുറേക്കാലമായി നേരിടേണ്ടി വരുന്നത്. പ്രവർത്തന പരിചയവും മറ്റ് മാനദണ്ഡങ്ങളും പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹമായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിൽ ഒന്നാമത് എത്തേണ്ടിയിരുന്നത്. മികച്ച അനുഭവസമ്പത്തുള്ള അദ്ദേഹത്തെ ഒഴിവാക്കാനും തഴയാനും യാതൊരു കാരണവുമില്ല. പാർട്ടിയിൽ അദ്ദേഹം തുടർച്ചയായി തഴയപ്പെടുകയാണോ എന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന്, അത് അദ്ദേഹത്തോട് തന്നെ നേരിട്ട് ചോദിക്കണമെന്നായിരുന്നു സുകുമാരൻ നായരുടെ പരസ്യമായ മറുപടി. ജനാധിപത്യ മര്യാദകളോ കോൺഗ്രസിലെ കാലങ്ങളായുള്ള കീഴ്വഴക്കങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ പാലിക്കാതെയാണ് ഹൈക്കമാൻഡ് പുതിയ തീരുമാനമെടുത്തത്. ഇത് പൂർണമായും ഏകപക്ഷീയമായ തീരുമാനമാണ്.
ഇത്തരമൊരു തീരുമാനമാണ് ഹൈക്കമാൻഡ് നേരത്തെ തന്നെ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ, കേന്ദ്ര നിരീക്ഷകരെ കേരളത്തിലെ എംഎൽഎമാരുടെ അടുത്തേക്ക് അയക്കേണ്ടതില്ലായിരുന്നു. കേരളത്തിലെ എംഎൽഎമാരെ ഇങ്ങനെ വെറുതെ കഷ്ടപ്പെടുത്തേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല. പുതിയ ആളെ തീരുമാനിക്കാൻ ഭൂരിപക്ഷം ചോദിച്ചറിഞ്ഞ് യുക്തമായ തീരുമാനം എടുക്കുമെന്ന് പറയുകയും, പിന്നീട് മുസ്ലിം ലീഗിൻ്റെ അനാവശ്യ സമ്മർദത്തിന് എഐസിസി നേതൃത്വം പൂർണമായും വഴങ്ങുകയും ചെയ്തത് എന്തിനാണെന്നും ജനറൽ സെക്രട്ടറി ചോദിച്ചു.
രാജാവില്ലാത്ത കാലത്തെ രാജകുമാരൻ
വിഡി സതീശൻ നിലപാടുകളുടെ രാജകുമാരൻ എന്നത് കേവലം ഈയിടെയുണ്ടായ ഒരു പുതിയ കണ്ടുപിടിത്തമാണ്. രാജാവില്ലാത്ത കാലത്തെ പുതിയ രാജകുമാരനാണ് അദ്ദേഹമെന്നും സുകുമാരൻ നായർ ഏറെ പരിഹാസ രൂപേണ പ്രതികരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ നിരവധി തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ അദ്ദേഹത്തെ വിജയിപ്പിക്കാൻ എൻഎസ്എസ് വലിയ തോതിൽ നേരിട്ട് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മതനേതാക്കളുടെ തിണ്ണ നിരങ്ങരുത് എന്ന അതിരുകടന്ന നിലപാടാണ് അദ്ദേഹം പിന്നീട് സ്വീകരിച്ചത്. ഉപകാരം ചെയ്തവരെ തിരിഞ്ഞു കുത്തുന്ന ഏറ്റവും മോശമായ സമീപനമാണിത്. ഇതുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുന്നണികളെ പിന്തുണയ്ക്കാതെ എൻഎസ്എസ് സമദൂര നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതെന്നും ജനറൽ സെക്രട്ടറി സവിസ്തരം വിശദീകരിച്ചു.
വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിൽ വരുമ്പോൾ കോൺഗ്രസ് തന്നെ സ്വന്തമായി ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് എൻഎസ്എസ് അതിശക്തമായി മുൻപും ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ്. എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഓരോ തവണയും ആ വകുപ്പ് മുസ്ലിം ലീഗിന് തന്നെ നൽകുന്ന സ്ഥിതിയാണ് കേരളത്തിലുള്ളത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരന്തരമായ കീഴടങ്ങലുകൾ ഭാവിയിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ വലിയ രീതിയിൽ വർഗീയത രൂക്ഷമാകാൻ കാരണമാകും.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഈ പ്രീണന നയങ്ങൾ കോൺഗ്രസ് പിന്തുടരുന്ന മതേതരത്വ സങ്കല്പത്തിന് വലിയ തിരിച്ചടിയാകുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. നിർണായക പദവിയിലേക്ക് വിഡി സതീശനെ തെരഞ്ഞെടുത്തതിലെ അനീതിക്കെതിരെയുള്ള അതിശക്തമായ പ്രതിഷേധം വരും ദിവസങ്ങളിലും എൻഎസ്എസ് തുടരും. ഇതിനുള്ള വ്യക്തമായ സൂചനയാണ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുടെ മൂർച്ചയുള്ള വാക്കുകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്.
Also Read: ആത്മീയതയുടെ തറക്കല്ലില് ഉയര്ത്തിയ ഭൗതിക രാഷ്ട്രീയാടിത്തറ; നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന് വ്യത്യസ്തനാകുന്നതിങ്ങനെ