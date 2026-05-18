കേരളത്തിന് ഇനി യുവതിളക്കം; മുഖ്യമന്ത്രിയായി വി.ഡി സതീശൻ അധികാരമേറ്റു, കരുത്തായി യുവനിര
കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ ഭരണത്തിൻ്റെ ചക്രം തിരിക്കാൻ പോവുന്ന ഈ യുവ നേതാക്കൾക്ക് കൃത്യമായ ഭരണം കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ. യുഡിഎഫ് മന്ത്രിസഭയിൽ 14 പുതുമുഖങ്ങൾ
Published : May 18, 2026 at 11:26 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: 10 വർഷത്തെ ഇടത് ഭരണത്തിന് അന്ത്യംകുറിച്ച് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി വിഡി സതീശൻ അധികാരമേറ്റു. മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് കരുത്തുപകരാൻ ഇത്തവണ 14 പുതുമുഖങ്ങളാണുള്ളത്. പിസി വിഷ്ണുനാഥ്, ടി സിദ്ദിഖ് എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള പുതിയ വാഗ്ദാനങ്ങളാണ് സർക്കാരിൻ്റെ പ്രധാന ആകർഷണം.
യുവത്വത്തിന് ജനകീയ പ്രാതിനിധ്യം
വിഡി സതീശൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാരിൻ്റെ നെടുംതൂൺ കോൺഗ്രസിലെ യുവനേതാക്കളാണ്. പിസി വിഷ്ണുനാഥ്, റോജി എം ജോൺ, എം ലിജു, ടി സിദ്ദിഖ്, ബിന്ദു കൃഷ്ണ, ഒജെ ജനീഷ്, കെഎ തുളസി എന്നിവർ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും. വിദ്യാർഥി രാഷ്ട്രീയത്തിലൂടെ കടന്നുവന്നവരാണ് ഇവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും. ജനങ്ങൾക്കിടയിലെ വലിയ സ്വീകാര്യതയും മികച്ച സംഘാടന മികവുമാണ് ഇവരെ ഉന്നതമായ മന്ത്രി പദവിയിൽ എത്തിച്ചത്.
കഴിഞ്ഞകാല പ്രതിസന്ധികളിലും പരാജയങ്ങളിലും ഇവർ ഒട്ടും പതറിയില്ല. മികച്ച മനോവീര്യത്തോടെ മുന്നോട്ട് പ്രവർത്തിച്ചതാണ് എല്ലാവർക്കും തുണയായത്. ഇതിലൂടെ ഭരണ സിരാകേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് പുതിയ വാതിലുകൾ അവർക്ക് മുന്നിൽ തുറക്കപ്പെട്ടു. സമൂഹത്തിലെ എല്ലാവരേയും ഒരുപോലെ ചേർത്തുപിടിക്കുന്ന മികച്ച സമീപനം സർക്കാരിൽ നിന്ന് ജനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
വനിതാ പ്രതിനിധിയായി ബിന്ദു കൃഷ്ണ
കോൺഗ്രസിലെ ശ്രദ്ധേയയായ വനിത മുഖമാണ് ബിന്ദു കൃഷ്ണ. പുതിയ സർക്കാരിൽ അവർ വനിത ശിശുക്ഷേമ മന്ത്രിയാകും. മുൻപ് കൊല്ലം ഡിസിസി അധ്യക്ഷയായിരുന്നു ഇവർ. മഹിള കോൺഗ്രസ് മുൻ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷയായും അവർ പ്രവർത്തിച്ചു. കെഎസ്യുവിലൂടെയാണ് ബിന്ദു കൃഷ്ണ സജീവ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് എത്തിയത്. പിന്നീട് അവർ സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിലെ കരുത്തുറ്റ വനിത നേതാവായി മാറി.
പാർട്ടിയിലെ ചിട്ടയായ പ്രവർത്തനമാണ് മന്ത്രിസഭയിൽ അർഹമായ ഇടം നൽകിയത്. വനിതകൾക്കും കുട്ടികൾക്കുമായി മികച്ച ജനകീയ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കും. ഇതിലൂടെ സുപ്രധാന വകുപ്പിന് പുതിയ ഉണർവ് ലഭിക്കുമെന്ന് നേതൃത്വം വിശ്വസിക്കുന്നു. സ്ത്രീ സുരക്ഷയ്ക്ക് സർക്കാരിൻ്റെ പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകുമെന്നും അവർ ഇതിനോടകം അറിയിച്ചു.
പുതുമുഖങ്ങളുടെ പുതിയ ഊർജം
ലാളിത്യം മുഖമുദ്രയാക്കിയ യുവനേതാവാണ് പിസി വിഷ്ണുനാഥ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മന്ത്രിസഭാ പ്രവേശനം രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് വലിയ ശ്രദ്ധ നേടുന്നു. നർമം കലർന്ന വാക്കുകളിലൂടെ സഭയിൽ തിളങ്ങാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയും. മികച്ച പ്രസംഗങ്ങളിലൂടെ ജനമനസ്സുകളിൽ അതിവേഗം ഇടംനേടിയ വ്യക്തിയാണ് വിഷ്ണുനാഥ്.
ഭരണരംഗത്തും തൻ്റെതായ വ്യക്തമായ മുദ്ര പതിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് പെട്ടെന്ന് സാധിക്കും. ഇതിനൊപ്പം ടി സിദ്ദിഖും റോജി എം ജോണും എം ലിജുവും സർക്കാരിൽ എത്തും. ഇതെല്ലാം മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് പുതിയ ഊർജം പകരും. തികഞ്ഞ കാര്യക്ഷമതയാണ് കേരളം ഇവരിൽ നിന്നും കാത്തിരിക്കുന്നത്. മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഭരണയന്ത്രം വേഗത്തിൽ ചലിപ്പിക്കാൻ ഈ യുവനേതാക്കൾക്ക് അനായാസം കഴിയും.
ഘടകകക്ഷികളിലെ ഉണർവ്
യുഡിഎഫ് സർക്കാരിന് ശക്തമായ പിന്തുണ നൽകാൻ ഘടകകക്ഷികൾക്കും എളുപ്പം സാധിക്കും. മുന്നണിയിലെ പ്രധാന ഘടകകക്ഷിയായ മുസ്ലിം ലീഗിന് സഭയിൽ അഞ്ച് മന്ത്രിമാരുണ്ട്. ഇതിൽ നാല് പേരും തികച്ചും പുതുമുഖങ്ങളാണ്. പാർട്ടിയുടെ മികച്ചൊരു തലമുറമാറ്റമായി ഇതിനെ നിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു. ഇതിന് പുറമെ സിഎംപി പ്രതിനിധിയായി സിപി ജോൺ മന്ത്രിയാകും. ഇതോടെ സഭയിലെ പുതുമുഖങ്ങളുടെ ആകെ എണ്ണം 14 ആയി വീണ്ടും ഉയരും.
ജനക്ഷേമകരമായ മികച്ച ഭരണം
വളരെ മികച്ച രീതിയിലുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ പൂർണമായും ഇവർക്ക് കഴിയും. ഇത് സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ ജനങ്ങൾക്കും വലിയ പ്രതീക്ഷ സമ്മാനിക്കുന്നു. അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനത്തിന് ഈ സർക്കാർ പ്രത്യേക ഊന്നൽ നൽകും. സാധാരണക്കാരുടെ മികച്ച സാമൂഹിക ഉന്നമനവും പുതിയ മന്ത്രിസഭ ലക്ഷ്യമാക്കുന്നു. മുൻകാലങ്ങളിൽ നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ വലിയ വികസന മാതൃകകളാവും പുതിയ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുക. കാലതാമസമില്ലാതെ പുതിയ പദ്ധതികൾ അനുവദിച്ച് വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് തീരുമാനം. സാധാരണക്കാരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് ശാശ്വതമായ പരിഹാരം കാണാനും സർക്കാരിന് സാധിക്കും.
