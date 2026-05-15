സമുദായ നോമിനികൾക്ക് സ്ഥാനമില്ല; അർഹതയ്ക്ക് മാത്രം മുൻഗണന നൽകി വിഡി സതീശൻ്റെ പുതിയ മന്ത്രിസഭ
സമുദായ നോമിനികളായി ആർക്കും ഇത്തവണ മന്ത്രിസഭയിൽ ഇടം ലഭിക്കില്ലെന്ന് സൂചന, ചരിത്രം കുറിക്കാനൊരുങ്ങി വി ഡി സതീശൻ, പുതിയ മന്ത്രി സഭ രൂപീകരിക്കാന് ഇനി ദിനങ്ങള് മാത്രം.
Published : May 15, 2026 at 4:44 PM IST
കോഴിക്കോട്: സമുദായ നേതാക്കളുടെ പിന്തുണയില്ലാതെ കേരളത്തിന് പുതിയൊരു മുഖ്യമന്ത്രി. സമുദായ സമവാക്യങ്ങൾ പൂർണമായും മാറ്റിമറിച്ചാണ് യുഡിഎഫ് സർക്കാർ ഇപ്പോൾ അധികാരത്തിലേറുന്നത്. സമുദായ നേതാക്കളെ പ്രീതിപ്പെടുത്താതെ ഒരു യുഡിഎഫ് മന്ത്രിസഭയും കേരളത്തിൽ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന ചരിത്രമാണ് വി ഡി സതീശൻ തിരുത്തിക്കുറിക്കുന്നത്.
സാമുദായിക താത്പര്യങ്ങളെക്കാൾ അർഹതയ്ക്കാണ് പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ മുൻഗണന നൽകുന്നത്. 102 സീറ്റ് നേടിയ യുഡിഎഫിൽ നിന്നുള്ള 21 അംഗ മന്ത്രിസഭയ്ക്കാണ് സാധ്യത. ഈ മന്ത്രിസഭയിൽ സമുദായ സംഘടനകളുടെ ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകില്ല. കോൺഗ്രസിന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ 11 മന്ത്രിമാരുണ്ടാകും. മുസ്ലിം ലീഗിന് അഞ്ചും കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസഫ് വിഭാഗത്തിന് രണ്ടും മന്ത്രിമാരുണ്ടാകാനാണ് സാധ്യത. ആർഎസ്പി, കേരള കോൺഗ്രസ് ജേക്കബ്, സിഎംപി എന്നിവയ്ക്ക് ഓരോ മന്ത്രിസ്ഥാനം വീതം ലഭിച്ചേക്കും. സമുദായ നോമിനികളായി ആർക്കും ഇത്തവണ മന്ത്രിസഭയിൽ ഇടം ലഭിക്കില്ലെന്നാണ് സൂചന.
രാഷ്ട്രീയത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ
മുൻ സർക്കാരുകൾ സമുദായ നേതാക്കളുടെ താത്പര്യങ്ങൾക്ക് വഴങ്ങിയിരുന്നില്ലെന്ന് അവകാശപ്പെടുമ്പോഴും ഭരണതലത്തിലെ പല തീരുമാനങ്ങളും അവരുടെ സമ്മർദത്തിന് വഴങ്ങിയായിരുന്നു. യുഡിഎഫിനെ തകർക്കാൻ സിപിഎം മുൻപ് പല പുതിയ അടവുകളും പയറ്റിയിരുന്നു. മുസ്ലിം സമുദായത്തെ ഒപ്പം നിർത്താൻ അവർ സമസ്തയുമായി അടുത്തു. എന്നാൽ ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇത് അവർക്ക് ഗുണം ചെയ്തില്ല.
പിന്നീട് ഈഴവ വോട്ടുകൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനുമായി പരസ്യ സൗഹൃദം സ്ഥാപിച്ചു. എന്നാൽ തദ്ദേശ, നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ എൽഡിഎഫിന് വലിയ തിരിച്ചടിയാണുണ്ടായത്. ജാതിമത സ്പർധയില്ലാത്ത നാടാണ് ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് യുഡിഎഫിൻ്റെ മികച്ച മുന്നേറ്റം തെളിയിക്കുന്നു. വർഗീയതയോട് യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ചെയ്യാത്ത വി ഡി സതീശൻ സ്വന്തം മുന്നണിയിലെ നേതാക്കളെ തിരുത്താനും മടിച്ചേക്കില്ല.
വെള്ളാപ്പള്ളിയുമായുള്ള പോര്
വർഗീയ ധ്രുവീകരണത്തിനെതിരെ അദ്ദേഹം എക്കാലത്തും ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരുന്നു. യുഡിഎഫ് 100 സീറ്റ് നേടിയാൽ താൻ എസ്എൻഡിപി ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കുമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് വെള്ളാപ്പള്ളി വെല്ലുവിളിച്ചിരുന്നു. സതീശന് മുഖ്യമന്ത്രിയാകുമെന്ന അഹങ്കാരമാണെന്നും അദ്ദേഹം അന്ന് കടുത്ത ഭാഷയിൽ വിമർശിച്ചു. അധികാരത്തിലെത്തിയില്ലെങ്കിൽ താൻ രാഷ്ട്രീയ വനവാസത്തിന് പോകുമെന്ന് അതിനോട് സതീശനും മറുപടി നൽകി. അതേസമയം മുൻപ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവായിരിക്കെ സതീശനെ ഏറ്റവും വലിയ ഈഴവ വിരോധി എന്നാണ് വെള്ളാപ്പള്ളി വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത്. അതിനോട് ബിജെപി, സിപിഎം അജണ്ടയാണ് വെള്ളാപ്പള്ളി നടപ്പാക്കുന്നതെന്ന് സതീശൻ തിരിച്ചടിച്ചു. എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രിയായി അധികാരമേറ്റ ശേഷം സതീശന് വെള്ളാപ്പള്ളി തുറന്ന ആശംസകൾ നേർന്നെങ്കിലും പ്രധാന വിജയശിൽപി കെസി വേണുഗോപാലാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
സമുദായ സംഘടനകളുടെ എതിർപ്പ്
കോൺഗ്രസ് ഹൈക്കമാൻഡ് പൂർണമായും മുസ്ലിം ലീഗിന് കീഴടങ്ങിയെന്നും സമവായമില്ലാതെയാണ് സതീശനെ മുഖ്യമന്ത്രിയാക്കിയതെന്നും എൻഎസ്എസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുകുമാരൻ നായർ അടുത്തിടെ ആരോപിച്ചിരുന്നു. മുൻപ് സ്വന്തം മണ്ഡലമായ പറവൂരിൽ ജയിപ്പിക്കണമെന്ന് അഭ്യർഥിച്ച് സതീശൻ ഒന്നര മണിക്കൂറോളം തൻ്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടെന്നും സുകുമാരൻ നായർ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു.സതീശന് ഒട്ടും സമുദായ സ്നേഹമില്ലെന്നാണ് എൻഎസ്എസ് പ്രധാനമായും വിമർശിച്ചത്.
എന്നാൽ സമുദായ നേതാക്കളുടെ തിണ്ണ നിരങ്ങുന്ന പഴയ ശീലം തനിക്കില്ലെന്ന് സതീശൻ തീർത്തുപറഞ്ഞു. മുസ്ലിം, ക്രിസ്ത്യൻ നേതാക്കളുമായി അദ്ദേഹത്തിന് നല്ല സൗഹൃദമുണ്ട്. സമൂഹത്തിൽ വർഗീയത വളരാതിരിക്കാൻ ന്യൂനപക്ഷ സംഘടനകളുമായുള്ള സൗഹൃദം സഹായിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം കരുതുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുന്ന സതീശന് നിലവിൽ സ്വന്തം സമുദായത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് പ്രധാന എതിർപ്പ് നേരിടേണ്ടി വരുന്നത്. മന്ത്രിസഭയെ ഒത്തൊരുമയോടെ കൊണ്ടുപോകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞാൽ സമുദായ നേതാക്കളുടെ യാതൊരു ഭീഷണിക്ക് മുന്നിലും അദ്ദേഹത്തിന് വഴങ്ങേണ്ടി വരില്ല.
