'ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമി പിന്തുണച്ചാൽ സ്വീകരിക്കും'; അവർക്ക് മതരാഷ്ട്രവാദമില്ലെന്ന് വിഡി സതീശൻ

ശബരിമല കേസിൽ സർക്കാരിനെതിരെ അദ്ദേഹം വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു. യുഡിഎഫ് നൂറിലധികം സീറ്റ് നേടുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

VD Satheesan Jamaat stance Kerala assembly election news Muslim League backs Satheesan UDF Jamaat Islami alliance
വിഡി സതീശൻ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ (ETV Bharat)
Published : February 6, 2026 at 3:10 PM IST

കാസർകോട്: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമി യുഡിഎഫിനെ പിന്തുണച്ചാൽ അത് സ്വീകരിക്കുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ. ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമിക്ക് മതരാഷ്ട്രവാദമില്ലെന്ന് അവരുടെ അമീർ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയ സാഹചര്യത്തിൽ പിന്തുണ സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സതീശൻ്റെ നിലപാടിനെ പിന്തുണച്ച് മുസ്‌ലിം ലീഗ് നേതാവ് പിഎംഎ സലാമും രംഗത്തെത്തി.

മതരാഷ്ട്രവാദ നിലപാടുള്ളപ്പോൾ ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമി നാല് പതിറ്റാണ്ടോളം സിപിഎമ്മിനൊപ്പമായിരുന്നുവെന്നും അന്ന് സിപിഎമ്മിന് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നുവെന്നും സതീശൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സിപിഎമ്മിനൊപ്പം നിൽക്കുമ്പോൾ മതേതരവാദികളും വിട്ടാൽ വർഗീയവാദികളുമാകുന്നു എന്ന നിലപാട് അംഗീകരിക്കാനാവില്ല. ബഹുസ്വര സമൂഹം നിലനിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യയിൽ മതരാഷ്ട്രവാദം എന്ന നിലപാട് തങ്ങൾക്കില്ലെന്ന് ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമി ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമി നേതാക്കൾ അത്തരം പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും ഈ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കുന്ന അമീറിൻ്റെ വിഡിയോ തെളിവുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടായ ശേഷം നല്ല വ്യക്തതയോടെയാണ് അവർ നിലപാട് അറിയിച്ചത്. നിലമ്പൂർ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ പലരും വിമർശിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും കാര്യം അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് അന്ന് അത് പറഞ്ഞത്. സിപിഎമ്മിനൊപ്പം നിന്ന അഞ്ചാറ് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ അവർ തനിക്കെതിരായിരുന്നുവെന്നും അപ്പോഴൊന്നും ആർക്കും കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും സതീശൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പിണറായി വിജയൻ പണ്ട് അവരെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളോ ദേശാഭിമാനി എഡിറ്റോറിയലോ ഇപ്പോൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നില്ലെന്നും യുഡിഎഫിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോഴാണ് ഇതെല്ലാം വലിയ കുഴപ്പമായതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കേരള സമൂഹത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കാൻ ബോധപൂർവമായ പ്രചാരണമാണ് നടക്കുന്നത്. ജനാധിപത്യ മതേതര പാർട്ടിയായ മുസ്‌ലിം ലീഗ് ദുർബലമായാൽ ആ വിടവ് നികത്തുക തീവ്രപക്ഷ നിലപാടുള്ളവരാകും. ലീഗ് തകർന്നാൽ ആ സ്പേസ് ആരാണ് കൈയടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന ചോദ്യമാണ് കോൺഗ്രസും യുഡിഎഫും പൊതുസമൂഹത്തോട് ചോദിക്കുന്നത്. തീവ്രപക്ഷ നിലപാടുള്ളവരോടാണ് ലീഗ് പോരാടുന്നതെന്നും അതിനാലാണ് ലീഗിനെ യുഡിഎഫ് ചേർത്തുപിടിക്കുന്നതെന്നും സതീശൻ വ്യക്തമാക്കി.

സതീശൻ്റെ നിലപാടിനെ പിന്തുണച്ച് മുസ്‌ലിം ലീഗ് നേതാവ് പിഎംഎ സലാമും രംഗത്തെത്തി. അമീറിൻ്റെ പ്രസ്താവനയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സംസാരിച്ചതെന്നും അത് അവിശ്വസിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും വെൽഫെയർ പാർട്ടി ഏറെക്കാലം സിപിഎമ്മിനൊപ്പമായിരുന്നുവെന്നും സലാം പറഞ്ഞു.

സർക്കാരിനെതിരെ വിമർശനം

ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ ഫോട്ടോയുടെ പേരിൽ അടൂർ പ്രകാശിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാമെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയെയും ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. തെളിവില്ലാതെ കേസ് അവസാനിപ്പിച്ച് സിപിഎം നേതാക്കളെ രക്ഷിക്കാനാണ് ശ്രമം നടക്കുന്നത്. സംഭവത്തിൽ ഒരു പ്രാഥമിക കുറ്റപത്രം പോലും നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും സ്വർണക്കൊള്ള തെളിവില്ലാതെ അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് നീക്കമെന്നും സതീശൻ ആരോപിച്ചു. സാമ്പത്തികമായി കേരളം തകർന്നു തരിപ്പണമായിരിക്കുകയാണ്. യുവാക്കൾ ജോലി തേടിയും പഠിക്കാനും വിദേശത്തേക്ക് പോകുന്നതിനാൽ കേരളം അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ വൃദ്ധസദനമായി മാറും. ഇതിന് യുഡിഎഫിന് ബദൽ പദ്ധതികളുണ്ടെന്നും ഭാവി കേരളത്തിനായുള്ള സ്വപ്ന പദ്ധതികൾ ജാഥയിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജാഥ തിരുവനന്തപുരത്ത് സമാപിക്കുമ്പോൾ കേരളത്തെ മാറ്റിയെടുക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആദ്യത്തെ മുന്നണിയെന്ന ഖ്യാതി യുഡിഎഫ് നേടും.

വിഡി സതീശൻ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ (ETV Bharat)

സ്ഥാനാർഥി നിർണയം

സ്ഥാനാർഥി നിർണയത്തിൽ മാധ്യമങ്ങൾ തിടുക്കം കൂട്ടരുതെന്നും പാർട്ടികൾക്ക് അതിനുള്ള അവസരം നൽകണമെന്നും സതീശൻ പറഞ്ഞു. ആരും സ്വയം സ്ഥാനാർഥിത്വം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. യുഡിഎഫ് വിജയിച്ചാൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കും ഉണ്ടാകുക. തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം എംഎൽഎമാർ ചേർന്ന് നേതാവിനെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതാണ് പാർട്ടി രീതി. നൂറിലധികം സീറ്റുകളോടെ യുഡിഎഫ് അധികാരത്തിൽ തിരിച്ചെത്തും. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയെ മുൻകൂട്ടി പ്രഖ്യാപിച്ചല്ല തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്നതെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ തമ്മിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ ധാരണയുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് ടീം യുഡിഎഫ് ആയി പ്രവർത്തിക്കും.

എൻഎസ്എസ്, എസ്എൻഡിപി നേതൃത്വങ്ങൾ തനിക്കെതിരെ ഉന്നയിക്കുന്നത് വ്യക്തിപരമായ വിമർശനങ്ങളാണെന്നും തന്നെ ഇഷ്ടമല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് വിമർശിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വോട്ടർ പട്ടികയിലെ ക്രമക്കേടുകൾ പൂർണമായി പരിഹരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ഇലക്ഷൻ കമ്മിഷൻ നിർദേശിച്ച കാര്യങ്ങൾ ചിലയിടങ്ങളിൽ ബിഎൽഒമാർ ചെയ്യുന്നില്ല.

ലോജിക്കൽ ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി വന്നവരെ ഹിയറിങ്ങിന് വിളിക്കാതെയും വീടുകളിൽ പോയി പരിശോധിക്കാതെയും ഇരിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട്. ഇക്കാര്യങ്ങൾ കമ്മിഷൻ്റെയും ജില്ലാ ഇലക്ടറൽ ഓഫിസർമാരായ കലക്ടർമാരുടെയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അർഹതയുള്ള വോട്ടർമാർ പുറത്തുപോകരുതെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

