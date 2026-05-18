വിഡിഎസ് മന്ത്രിസഭയിൽ ഇത്തവണ രണ്ട് വനിത മന്ത്രിമാർ; പെൺകരുത്തായി ബിന്ദു കൃഷ്ണയും കെഎ തുളസിയും
ഇവർക്ക് പുറമെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വനിതാ ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറായി നിയമസഭയിലേക്ക് ഷാനിമോൾ ഉസ്മോൻ.
Published : May 18, 2026 at 11:33 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: പത്ത് വർഷത്തെ ഇടതു ഭരണത്തിന് ശേഷം വിഡി സതീശൻ മന്ത്രിസഭ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അധികാരമേറ്റു. പുതിയ മന്ത്രിസഭയിൽ കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് 12 പേരുണ്ട്. ഘടകകക്ഷികളിൽ നിന്ന് ഒൻപത് മന്ത്രിമാരുമുണ്ട്.
കോൺഗ്രസ് മന്ത്രിസഭയിൽ രണ്ട് വനിതകൾ ഒരുമിച്ചെത്തുന്നു എന്നതാണ് ഇത്തവണത്തെ പ്രധാന പ്രത്യേകത. കോൺഗ്രസിലെ രണ്ടാമത്തെ വനിത ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറെ നിയമിച്ചതും സർക്കാരിൻ്റെ വലിയ നേട്ടമാണ്. തലസ്ഥാനത്ത് സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലാണ് പ്രൗഢഗംഭീരമായ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചടങ്ങ് നടന്നത്. പതിനായിരക്കണക്കിന് പ്രവർത്തകരാണ് ചടങ്ങിന് നേരിട്ട് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ എത്തിയത്.
കന്നി വിജയത്തിൽ മന്ത്രിസ്ഥാനം
കൊല്ലം ഡിസിസി മുൻ അധ്യക്ഷ ബിന്ദു കൃഷ്ണയും കെപിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി കെഎ തുളസിയുമാണ് പുതിയ സർക്കാരിലെ പ്രധാന വനിത സാന്നിധ്യം. ദീർഘകാലം ഇടതുമുന്നണിയുടെ ഉരുക്കുകോട്ടയായിരുന്നു കൊല്ലം മണ്ഡലം. ഇവിടെ ആവേശകരമായി വിജയക്കൊടി പാറിച്ചാണ് ബിന്ദു കൃഷ്ണ മന്ത്രിസഭയിലേക്ക് എത്തുന്നത്. മഹിള കോൺഗ്രസ് മുൻ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷ കൂടിയായിരുന്നു അവർ.
കെഎസ്യുവിലൂടെയാണ് ബിന്ദു വിദ്യാർഥി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമായത്. എസ്എഫ്ഐ കോട്ടയായ കൊല്ലം എസ്എൻ കോളജിലായിരുന്നു ബിന്ദുവിൻ്റെ സംഘടനാപ്രവർത്തനം. കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ പിന്നീട് കോൺഗ്രസിൻ്റെ മുൻനിര നേതാവായി അവർ വേഗം വളർന്നു. ഈ പഴയ കെഎസ്യു വനിത നേതാവ് ഇനി സതീശൻ മന്ത്രിസഭയിലെ വനിത ശിശുക്ഷേമ മന്ത്രിയാകും.
1987 മുതൽ 1989 വരെ എസ്എൻ മെൻസിൽ അവർ കെഎസ്യു യൂണിറ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു. പിന്നീട് 1991 മുതൽ 1992 വരെ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡൻ്റായും ബിന്ദു കൃഷ്ണ പ്രവർത്തിച്ചു. ഈ കാലയളവിലാണ് അവരുടെ രാഷ്ട്രീയ അടിത്തറ ശരിക്കും ശക്തമാകുന്നത്. തിരുവനന്തപുരം ലോ അക്കാദമിയിൽനിന്ന് അവർ ആദ്യ നിയമബിരുദം നേടി. ശേഷം ഗവ. ലോ കോളജിൽനിന്ന് രാജ്യാന്തര നിയമത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും പൂർത്തിയാക്കി.
പഠന ശേഷം അവിടെ കോടതിയിൽ അഭിഭാഷകയായി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തു. അതിന് ശേഷമാണ് വീണ്ടും മുഴുവൻ സമയ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തിയത്. 2004 മുതൽ 2007 വരെ ഇന്ത്യൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി. 2007 മുതൽ 2011 വരെ മഹിള കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായും അവർ മികച്ച സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു.
മന്ത്രിസഭയിലെ പാലക്കാടൻ വിസ്മയം
പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ നിന്നുള്ള ആദ്യ വനിത മന്ത്രിയാണ് കെഎ തുളസി. വികെ ശ്രീകണ്ഠൻ എംപിയുടെ ശക്തമായ രാഷ്ട്രീയ പിന്തുണ തുളസിക്ക് വലിയ തുണയായി. ദീർഘകാലം കെപിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായും കേരള വനിത കമ്മിഷൻ അംഗമായും ഇവർ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ജനപ്രതിനിധിയായി ദീർഘകാലം പ്രവർത്തിച്ച വലിയ അനുഭവസമ്പത്തും തുളസിക്കുണ്ട്. അടിത്തട്ടിലെ സാധാരണ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്കിടയിൽ ഏറെ ജനസമ്മതിയുള്ള കരുത്തുറ്റ നേതാവാണ് ഇവർ. വിഡി സതീശൻ മന്ത്രിസഭയിൽ ജനകീയമായ സുപ്രധാന വകുപ്പ് തന്നെ ഇവർക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്.
രണ്ട് വനിതകൾക്ക് ഒരേസമയം കാബിനറ്റ് പദവി നൽകുന്നത് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തന്നെ വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ സന്ദേശമാണ്. സ്ത്രീശാക്തീകരണത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് യുഡിഎഫ് സർക്കാർ ഇതിലൂടെ തുടക്കമിടുകയാണ്. വനിതകൾക്ക് മന്ത്രിസഭയിൽ അർഹമായ പ്രാതിനിധ്യം ലഭിക്കാറില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയിൽ കാലങ്ങളായി പരാതിയുണ്ടായിരുന്നു.
പുതിയ മന്ത്രിസഭ രൂപീകരണത്തോടെ ഇത്തരം നിരന്തര വിമർശനങ്ങൾക്കാണ് ശാശ്വത പരിഹാരമാകുന്നത്. ഇവരുടെ മന്ത്രിസഭാ പ്രവേശനം മഹിള കോൺഗ്രസിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് വരുന്ന വനിത പ്രവർത്തകർക്ക് വലിയ ആവേശമാണ് ഇപ്പോൾ നൽകുന്നത്.
മികച്ച ഭരണപരിചയമുള്ള ഇരുവരും സുപ്രധാന പദവിയുമായി മന്ത്രിസഭയിലെത്തുന്നത് സർക്കാരിൻ്റെ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കരുത്തേകുമെന്നാണ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിൻ്റെ പ്രധാന വിലയിരുത്തൽ. ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ വനിതകൾക്ക് സർക്കാരിലും പാർട്ടിയിലും ഉന്നത പദവികൾ നൽകാൻ ഈ പുതിയ തീരുമാനം വഴിയൊരുക്കുമെന്നും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ കണക്കുകൂട്ടുന്നു.
