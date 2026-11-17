ആറുമാസത്തില് വിസ്മയമോ, വിവാദമോ? വി ഡി സതീശന് സര്ക്കാരിൻ്റെ പ്രതീക്ഷയും പ്രതിസന്ധിയും
നവംബര് 18ന് വി ഡി സതീശന് സര്ക്കാര് ആറുമാസം പിന്നിടുമ്പോള് കാത്തിരിക്കുന്നത് പ്രതീക്ഷകളും പ്രതിസന്ധികളുമാണ്.
Published : November 17, 2026 at 8:38 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: യുഡിഎഫിൻ്റെ നേതൃത്വത്തില് കേരളത്തില് ഒരു പുതുയുഗ കേരളം സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന അന്നത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശന് ഉറപ്പിന് കേരള ജനത നല്കിയത് 102 പേരുടെ പിന്തുണയായിരുന്നു. അത്രയധികമായിരുന്നു ജനങ്ങള്ക്ക് അന്നത്തെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിലുള്ള വിശ്വാസം. ഒരു വിസ്മയം തന്നെ കേരളത്തില് സതീശന് സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് കേരള ജനത ഉറപ്പിച്ചു. നവംബര് 18ന് വി ഡി സതീശന് സര്ക്കാര് ആറുമാസം പിന്നിടുമ്പോള് കാത്തിരിക്കുന്നത് പ്രതീക്ഷകളും പ്രതിസന്ധികളുമാണ്. ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തില് ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തി മുഖ്യമന്ത്രിയാകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ജനങ്ങള് തെരുവിലിറങ്ങിയതും സതീശനു വേണ്ടിയായിരുന്നു.
ജനഹിതം മനസിലാക്കിയ ഹൈക്കമാന്ഡ് മറ്റൊന്നും ആലോചിച്ചുമില്ല. തുടക്കം മോശമാക്കിയില്ലെങ്കിലും തുടങ്ങും മുന്നേ കൂടെക്കൂട്ടിയത് വിവാദങ്ങളെയായി. ഹൈക്കോടതിയിലെ ദേവസ്വം സ്പെഷ്യല് പ്ലീഡറായി ആര്എസ്എസ് പശ്ചാത്തലമുള്ള ആളെ നിയമിച്ചതും പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയുമായി മുന്നോട്ടു പോകാന് തീരുമാനിച്ചതിനെ ചൊല്ലിയുള്ള വിവാദങ്ങളും യുഡിഎഫ് നയങ്ങളില് നിന്നുള്ള വ്യതിയാനങ്ങളായി മാധ്യമങ്ങളും പ്രതിപക്ഷവും ഉയര്ത്തിയതോടെ തുടക്കത്തിലേ സതീശന് സര്ക്കാര് പതറി.
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ധവള പത്രവും ബജറ്റും ആയുധമാക്കി ജനങ്ങളെ കയ്യിലെടുക്കാന് തുടക്കത്തില് ശ്രമം
സര്ക്കാര് അധികാരത്തിലെത്തി ഒരു മാസം പൂര്ത്തിയാകും മുമ്പേ യുഡിഎഫിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനമായ കെഎസ്ആര്ടിസി ബസുകളിലെ വനിത സൗജന്യ യാത്രാ പദ്ധതിയായ പ്രിയദര്ശിനി സൂപ്പര് ഹിറ്റായി. കെഎസ്ആര്ടിസി തകരുമെന്നതടക്കമുള്ള എല്ലാ പ്രവചനങ്ങളെയും കാറ്റില് പറത്തിയെന്നു മാത്രമല്ല, കൂടുതല് വനിതകളെ പൊതു ഗാതാഗത രംഗത്തേക്ക് ആകര്ഷിക്കാനുമായി. തുച്ഛമായ ദിവസക്കൂലിക്കാരായ വനിതകള്ക്ക് ഇത് വലിയൊരു സഹായവുമായി.
ഒന്നും രണ്ടും പിണറായി സര്ക്കാരുകളുടെ ധൂര്ത്ത് ധനകാര്യ മാനേജ്മെൻ്റിലെ പരാജയവും ആയുധമാക്കി തയ്യാറാക്കിയ ധവള പത്രം എല്ഡിഎഫ് സര്ക്കാരിൻ്റെ പരാജയം പുറത്തു കൊണ്ടു വരിക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള രാഷ്ട്രീയ ആയുധമായിരുന്നു. തെരഞ്ഞെടുപ്പില് കിട്ടിയ തിരിച്ചടിക്കു പിന്നാലെ സര്ക്കാര് പുറത്തു വിട്ട ധവള പത്രം എല്ഡിഎഫിന് മറ്റൊരു പ്രഹരം സൃഷ്ടിക്കാന് പോന്നതായിരുന്നു. 5.07 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ബാധ്യതയും 48,733 കോടി രൂപയുടെ ഉടന് കൊടുത്തു തീര്ക്കേണ്ട ബാധ്യതകളും ധവള പത്രം ജനങ്ങള്ക്കു മുന്നില് അക്കമിട്ടു നിരത്തി.
പിന്നാലെ കേരളത്തിൻ്റെ കടലും തുറമുഖങ്ങളും വിമാനത്താവളങ്ങളും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള വവികസന വാതായനം തുറക്കുന്ന ബ്ലൂ ഇക്കോണമി, മിഷന് സമുദ്ര, ഏവിയേഷന് ഹബ് എന്നിവയ്ക്ക് ഊന്നല് നല്കുന്ന ബജറ്റുമായി മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ മുന്നോട്ടു വന്നതോടെ വികസന രംഗത്ത് സര്ക്കാര് വിശാലവും വ്യതിരരിക്തവുമായ കാഴ്ചപ്പാടു തന്നെയാണ് മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്നതെന്ന പ്രതീതി സൃഷ്ടിക്കാനായി.
വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യത്തില് തുടങ്ങി വിവാദ പരമ്പര
ബജറ്റില് വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യത്തിൻ്റെ നികുതി കുറച്ചു കൊണ്ടു ധനകാര്യ മന്ത്രി കൂടിയായ മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തിയ പ്രഖ്യാപനം കേരളത്തില് വീര്യം കുറഞ്ഞ മദ്യ വില്പന ഒളിച്ചു കടത്താനുള്ള സര്ക്കാരിൻ്റെ അടവായി വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെട്ടു. പ്രതിപക്ഷം വീണു കിട്ടുന്ന അവസരം കളയുമോ. പ്രതിപക്ഷം വിഷയം ഏറ്റെടുത്തതോടെ യുഡിഎഫ് ഇതു സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനിച്ച ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും ഇത്തരം മദ്യത്തിൻ്റെ വില്പ്പന എന്നു പ്രഖ്യാപിച്ചു സര്ക്കാര് വിവാദത്തില് നിന്നു തലയൂരി.
ഏറ്റവും ഒടുവിലും സര്ക്കാര് എക്സൈസ് നയത്തില് കുടുങ്ങി. ഇടിവി ഭാരത് പുറത്തു കൊണ്ടു വന്ന ബേക്കറികളിലൂടെയുള്ള ഹോര്ട്ടി വൈന് വില്പ്പന, രണ്ടു ബീര്-വൈന് പാര്ലറുകള് ബാര് ലൈസന്സ് നല്കിയ സംഭവം, കൊച്ചി രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തില് ബാര് അനുവദിച്ച സംഭവങ്ങളെല്ലാം സര്ക്കാരിനെ കൂടുതല് പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കി. എക്സൈസ് കമ്മിഷണറുടെ കസേര തെറിക്കുന്നിടത്തെത്തിയാണ് ഈ സംഭവത്തിന് താത്കാലിക വിരാമമാകുന്നത്.
അദാനി ഓഹരി വില്പന, ടാറ്റ് കപ്പല് നിര്മ്മാണ ശാല
വിഴിഞ്ഞം അദാനി തുറമുഖത്തെ അദാനി ഓഹരിയുടെ 49 ശതമാനം പ്രമുഖ ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനിയായ എംഎസ്എസിക്കു 1.4 ബില്ല്യന് ഡോളറിനു കൈമാറാനുള്ള തീരുമാനത്തിനു സര്ക്കാര് പച്ചക്കൊടി കാട്ടിയതു വിവാദമായി. ഇതോടെ ഓഹരി കൈമറ്റത്തിനുള്ള അനുമതി സര്ക്കാര് മരവിപ്പിച്ചു. 10,000 കോടി രൂപ മുടക്കി ടാറ്റാ ഗ്രൂപ്പ് കപ്പല് നിര്മ്മാണ ശാല സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശന് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് മാധ്യമത്തിനു നല്കിയ അഭിമുഖത്തില് വ്യക്തമാക്കിയതിനു പിന്നാലെ ഇക്കാര്യം ടാറ്റാ ഗ്രൂപ്പ് നിഷേധിച്ചതും സര്ക്കാരിനു കടുത്ത ക്ഷീണമായി.
വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി, പിന്നാലെ വൈദ്യുതി വാങ്ങലില് മുഖ്യമന്ത്രിയും വകുപ്പു മന്ത്രിയും തമ്മില് കൊമ്പു കോര്ക്കല്
പുതിയ സര്ക്കാര് വന്നതിനു പിന്നാലെ അതി രൂക്ഷമായ ഊര്ജ്ജ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ സംസ്ഥാനം കടന്നു പോയത് സര്ക്കാരിനു വലിയ നാണക്കോടായി. കേരളത്തില് നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായ ലോഡ് ഷെഡിങ് യുഡിഎഫ് സര്ക്കാര് തിരികെ കൊണ്ടു വന്നു എന്ന നിലയില് പ്രതിപക്ഷം സര്ക്കാരിനെതിരെ തിരിഞ്ഞതോടെ സര്ക്കാരിനു നില്ക്കക്കള്ളിയില്ലാതായി.
ഏകദേശം 600 മെഗാവാട്ട് വരെ വൈദ്യുതിയുടെ കുറവ് സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായപ്പോള് എന്തി വില കൊടുത്തും എവിടെ നിന്നും വൈദ്യുതി എത്തിക്കുക എന്നതായി. ഇത്തരത്തില് വൈദ്യുതി വാങ്ങാന് ജിഎന്എ എന്ന സ്വകാര്യ കമ്പനിയുമായി കരാറിലേര്പ്പെടാന് മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശന് ഏകപക്ഷീയമായി തീരുമാനമെടുത്തതോടെ വൈദ്യുതി മന്ത്രി ഇതിനെ എതിര്ത്തു. ദിവസം മുഴുവന് വൈദ്യുതിയല്ല, ഉപഭോഗം കൂടിയ സമയത്താണ് വൈദ്യുതി വേണ്ടതെന്നും കെഎസ്ഇബി ചെയര്മാന് എംജി രാജമാണിക്യവും നിലപാടെടുത്തു.
പിന്നാലെ കെഎസ്ഇബി ചെയര്മാനെ മാറ്റി. പുതിയ ചെയര്മാനായി ചുമതലയേറ്റ എന് പ്രശാന്ത് ജിഎന്എ കരാറിൻ്റെ അപകടത്തെ കുറിച്ചു മുഖ്യമന്ത്രിയെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയതോടെ മുഖ്യമന്ത്രി ജിഎന്എ കരാറു വേണ്ടെന്നു വയ്ക്കാന് തീരുമാനിച്ചു. മാത്രമല്ല, വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധി ഇല്ലെന്ന വാദവും മുഖ്യമന്ത്രി മുന്നോട്ടു വച്ചു. എന്നാല് സംസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി പ്രതിസന്ധിയുണ്ടെന്നും ഇല്ലെന്നു പറയുന്നത് ജിഎന്എ കരാറില് നിന്നു പിന്മാറുന്നതിനാണെന്ന നിലപാടുമായി വൈദ്യുതി മന്ത്രിയും രംഗത്തു വന്നതോടെ മുഖ്യമന്ത്രിയും മന്ത്രിമാരും രണ്ടു തട്ടിലാണെന്ന പ്രതീതിയുയര്ന്നു.
മികച്ച ധന മാനേജ്മെൻ്റ്, ഖജനാവിലേക്ക് റെക്കോര്ഡ് വരവ്
പൂച്ചപെറ്റു കിടക്കുന്ന സംസ്ഥാന ഖജനാവെന്ന് പ്രതിപക്ഷനേതാവായിരിക്കെ വിഡി സതീശന് പരിഹസിച്ച സംസ്ഥാന ഖജനാവിൻ്റെ സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുത്താന് കഴിഞ്ഞു എന്നത് സര്ക്കാരിൻ്റെ എടുത്തു പറയാവുന്ന നേട്ടമാണ്. സെപ്റ്റംബര് മാസം വരെ ഖജനാവിലേക്ക് 19,583 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ റെക്കോര്ഡ് ജിഎസ്ടി വരുമാനമുണ്ടായി എന്നത് അക്കൗണ്ടൻ്റ് ജനറലിലൻ്റെ റിപ്പോര്ട്ട് ആയിരുന്നു. ഈ സര്ക്കാര് അധികാരത്തിലെത്തിയ ശേഷം ആദ്യമായെത്തിയ ഓണക്കാലത്തെയും മികച്ച രീതിയില് കൈകാര്യം ചെയ്യാനായതും വരുമാന വര്ധനയ്ക്കുള്ള ഒരു കാര്യമായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു.
പാര്ട്ടി സര്ക്കാര് ഏകോപനമില്ല, സംഘടനാ സംവിധാനം മരവിച്ചു
കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് വൈദ്യുതി മന്ത്രിയായതോടെ പാര്ട്ടി സംവിധാനം നിശ്ചലമായി. ആറുമാസമായി കേരളത്തിലെ കോണ്ഗ്രസില് ഇതാണു സ്ഥിതി. തലസ്ഥാന ജില്ലയില് ഡിസിസി പോലുമില്ല. മന്ത്രിമാര്ക്ക് കവചം തീര്ത്തു മുന്നോട്ടു വരേണ്ട യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് പ്രസിഡന്റു മന്ത്രിയായി. കെഎസ്യു അപ്രത്യകഷമായി. മുഖ്യമന്ത്രിക്കു ജനങ്ങളോടു സംവദിക്കാന് പാര്ട്ടി വേദിയൊരുക്കാന് സംഘടനാ സംവിധാനമില്ലാതായി. മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിനു ശേഷമുള്ള വാർത്ത സമ്മേളനങ്ങള് മാത്രമായി മുഖ്യമന്ത്രിക്കു ജനങ്ങളിലേക്കെത്താനുള്ള ഏക വഴി.
പാര്ട്ടി പുന സംഘടന ഉടനെയൊന്നും ഉടന് ഉണ്ടാകുമെന്ന ഒരു സൂചനയും ഇല്ല. ചുരുക്കത്തില് പാര്ട്ടിക്ക് ജീവനുണ്ടെന്നു മാത്രം. പുറമേ യുഡിഎഫ് കണ്വീനര് മുന് യുഡിഎഫ് കണ്വീനര് തുടങ്ങിയ നേതാക്കളുടെ തുടര്ച്ചയായ ആരോപണ ശരങ്ങളും. ഭരണത്തിലെത്തിയാല് തമ്മിലടിക്കുക എന്ന പതിവു പല്ലവിക്ക് ഇത്തവണയും മാറ്റമില്ല. വോട്ടു ചെയ്ത ജനങ്ങളെ വിഡ്ഡിയാക്കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ നയം എന്നതു തന്നെ ഇത്തവണയും നല്കുന്ന സന്ദേശം. ചുരുക്കത്തില് ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും കോണ്ഗ്രസില് നിന്നു തന്നെയാകുമ്പോള് വരുന്ന നാലര വര്ഷക്കാലത്തെ വിഡി സതീശന് സര്ക്കാരിന്റെ പോക്ക് എത്രകണ്ട് സുഗമമാകുമെന്ന് കണ്ടറിയണം.
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