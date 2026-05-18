ഗാരൻ്റിയോടെ സതീശൻ്റെ തുടക്കം; ആശമാരെയും ആയമാരെയും ചേര്‍ത്തു പിടിച്ച് ആദ്യ മന്ത്രിസഭാ യോഗം

മുന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നടത്തിയ പല നടപടികളും പുനഃപരിശോധിക്കാനനൊരുങ്ങി സതീശൻ സര്‍ക്കാര്‍. നവ കേരള സദസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രക്ഷാ പ്രവര്‍ത്തനം നടത്തിയ ഗണ്‍മാന്‍മാര്‍ക്കെതിരെയും നീക്കം.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 18, 2026 at 4:12 PM IST

ബിജു ഗോപിനാഥ്

തിരുവനന്തപുരം: പ്രതീക്ഷ തെറ്റിച്ചില്ല. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് വോട്ടര്‍മാരുടെ മുന്നില്‍ വച്ച അഞ്ച് ഗാരൻ്റികളില്‍ സുപ്രധാനമായ രണ്ടെണ്ണത്തിനു തുടക്കമിട്ടും ആയമാരുടെ വേതനം വര്‍ധിപ്പിച്ചും സതീശന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ തുടങ്ങുകയാണ്. അതേ സമയം മുന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ രാഷ്ട്രീയ പകപോക്കലോടെ നടത്തിയ പല നടപടികളും പുനഃപരിശോധിക്കാന്‍ ഈ സര്‍ക്കാര്‍ ഒട്ടും മടിക്കില്ലെന്ന സൂചന കൂടി ആദ്യ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിനു ശേഷം സതീശന്‍ നല്‍കുകയാണ്.

കേരളത്തിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ദീര്‍ഘകാലമായി പകയോടെ ഉള്ളിലൊതുക്കി വച്ചിരുന്ന നവ കേരള സദസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രക്ഷാ പ്രവര്‍ത്തകരെ പിടികൂടാന്‍ തീരുമാനമെടുത്തതിലൂടെ കോണ്‍ഗ്രസ്, യുഡിഎഫ് വികാരം കൂടി ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിക്കുകയാണ് സതീശന്‍. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഗണ്‍മാന്‍മാര്‍ വാഹനം നിര്‍ത്തി പുറത്തിറങ്ങി നവകേരള സദസിനെത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാഹന വ്യൂഹത്തിനു മുന്നില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച രണ്ടു കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകരെ നിഷ്ഠൂരമായി മര്‍ദ്ദിച്ച് അവശനാക്കിയ സംഭവം യുഡിഎഫ് പ്രവര്‍ത്തകരുടെ മാത്രമല്ല, കേരളത്തിലെ നിഷ്‌പക്ഷമതികളുടെ മനസിനെ പോലും ഞെട്ടിപ്പിച്ച സംഭവമാണ്.

ഈ സംഭവത്തില്‍ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന 2024 നവംബര്‍ 8ലെ ആലപ്പുഴ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് കാറ്റില്‍പ്പറത്തി സര്‍ക്കാര്‍ രണ്ടു ഗണ്‍മാന്‍മാരെയും സംരക്ഷിച്ചു പോരുകയായിരുന്നു. അന്ന് ക്രൂരമര്‍ദ്ദനത്തിനിരയായ കെഎസ്‌യു ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് എ ഡി തോമസ് ആലപ്പുഴയില്‍ നിന്ന് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി മത്സരിച്ച് വിജയിച്ചു. നിയമസഭയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ എംഎല്‍എ ആണ് എ ഡി തോമസ്. ഈ ഗണ്‍മാന്‍മാര്‍ക്കെതിരെ നടപടിയെന്നത് കേരളത്തിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകരുടെ അതിശക്തമായ വികാരമായിരുന്നു.

ആ വികാരം ആദ്യ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തില്‍ തന്നെ സതീശന്‍ ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിക്കുന്നു. സര്‍ക്കാരിനെതിരെ 266 ദിവസം നീണ്ടു നിന്ന ആശാവര്‍ക്കര്‍മാരുടെ സമരത്തിന് യുഡിഎഫ് പുറമേ നിന്നു പിന്തുണ നല്‍കിയിരുന്നു. ഓണറേറിയം വര്‍ധനയും പെന്‍ഷനും ആവശ്യപ്പെട്ട് സെക്രട്ടേറിയറ്റു നടയില്‍ സമരം നടത്തിയ ആശമാരുടെ സമരപന്തല്‍ മഴയുള്ള ഒരു രാത്രിയില്‍ പൊളിച്ചു മാറ്റാനുള്ള പൊലീസിൻ്റെ നീക്കം തടഞ്ഞതും യുഡിഎഫ് നേതാക്കളുടെ ഇടപെടലായിരുന്നു. അന്ന് സമരപന്തലിലെത്തിയ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശന്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചത് യുഡിഎഫ് സര്‍ക്കാര്‍ അധികാരത്തിലെത്തിയാല്‍ ആദ്യം എടുക്കുന്നത് ആയമാരുടെ ശമ്പളം വര്‍ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുള്ള തീരുമാനമായിരിക്കുമെന്നായിരുന്നു.

അവര്‍ക്ക് 3000 രൂപയുടെ വര്‍ധന എന്നത് ചെറിയ കാര്യമല്ല. 9000 രൂപയില്‍ നിന്ന് അവരുടെ വേതനം 12000 ആയി ഉയരുകയാണ്. സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെടുമ്പോള്‍ അവരുടെ കാര്യം പരിഗണിക്കാമെന്ന ഉറപ്പും മുഖ്യമന്ത്രി നല്‍കുന്നുണ്ട്. അതു പോലെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെക്കിടയിലുള്ള അംഗനവാടി വര്‍ക്കര്‍, ഹെല്‍പ്പര്‍, സ്‌കൂള്‍ പാചകത്തൊഴിലാളികള്‍, പ്രീപ്രൈമറി ആയമാര്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് 1000 രൂപയുടെ പ്രതിമാസ വര്‍ധന വരുത്തുക വഴി തികച്ചും സാധാരണ ജനവിഭാഗത്തെ കൂടി ചേര്‍ത്തു പിടിക്കുക എന്ന തൻ്റെ പ്രതിബദ്ധത കൂടി തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് സതീശന്‍.

കെഎസ്ആര്‍ടിസിയില്‍ വനിത യാത്രക്കാര്‍ക്കുള്ള സൗജന്യ യാത്ര എങ്ങനെ നടപ്പാക്കുമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ചോദ്യമുയര്‍ത്തിയ സിപിഎമ്മിനും ബിജെപിക്കുമുള്ള മറുപടിയാണ് ജൂണ്‍ 15 മുതല്‍ ഇതു നടപ്പാക്കുമെന്ന ആദ്യ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം. വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് പ്രത്യേക വകുപ്പ് എന്നതു ക്ഷേമ പെന്‍ഷന്‍ മാത്രം ആശ്രയിച്ച് ദുരിത ജീവിതം നയിക്കുന്ന കേരളത്തിലെ ലക്ഷ കണക്കിനു വരുന്ന സാധരണക്കാരും പാവപ്പെട്ടവരുമായ വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് പ്രത്യാശ നല്‍കുന്ന തീരുമാനമാണ്. ആദ്യ രംഗം തന്നെ ഗംഭീരമാക്കിയാണ് സതീശന്‍ തുടങ്ങുന്നതെന്ന് ചുരുക്കം.

